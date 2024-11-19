CEO’lar geleceğe ilişkin ne düşünüyor?
KPMG’nin 2024 CEO Outlook anketi ve sonuç raporunu değerlendirme şansım oldu. Çalışma, 25 Temmuz ile 29 Ağustos 2024 tarihleri arasında 1.325 CEO ile küresel ölçekte gerçekleştirilmiş. CEO'ların güncel konular ile geleceğe yönelik görüş ve beklentilerine ışık tutması adına bu tür çalışmaları önemser ve takip ederim. Rapordaki önemli tespitleri sizler için özetlemek istedim.
Ekonomiye güven
CEO'ların küresel ekonomiye güven oranları 2015 yılındaki %93 gibi yüksek bir orandan, yıllar içerisinde dalgalanarak 2024'te %72'ye gerilemiş durumda. Bu düşüş, CEO'ların günümüzün giderek karmaşıklaşan iş dünyasında karşılaştıkları zorlukları yansıtıyor.
Bununla birlikte, CEO’lar şirketlerinin geleceğine dair iyimser bir bakış açısına sahip. Tedarik zinciri aksaklıkları ve operasyonel sorunlaru azaltmak için dijital dönüşüme odaklanıyorlar. Dijitalleşme ve iş gücünü yapay zeka konusunda geliştirme yatırımları, CEO’ların bu zorlu ekonomik ortamda uzun vadeli ve sürdürülebilir büyümeyi hedeflediklerini gösteriyor.
Yapay zekâ yatırımları
Ekonomik belirsizliklere rağmen CEO’ların %64’ü yapay zekaya yatırım yapmaya kararlı. Yapay zekanın verimliliği artırma, çalışanları yeni becerilerle donatma ve inovasyon sağlama potansiyeli, onu büyüme için stratejik bir motor haline getiriyor. Bununla birlikte, yapay zekanın etik kullanımı önemli bir konu olarak gündemde ve CEO’ların %61’i bu uygulamalarda sorumluluk bilinciyle hareket etmenin gerekliliğine dikkat çekiyor.
Yetenek stratejisi ve ofise dönüş eğilimleri
Rapor, CEO’ların %83’ünün önümüzdeki üç yıl içinde tam zamanlı ofise dönüşü öngördüğünü ve pandemi öncesi düzene geri dönme eğiliminin arttığını gösteriyor. Bu süreçte, CEO’lar iş gücünde yapay zekanın iş kaybına neden olacağı görüşüne sıcak bakmıyor; %76’sı iş gücünde kayda değer bir azalma beklemiyor ve bu teknolojiyi yetenekleri geliştirme odağında değerlendirmeyi hedefliyor.
Sürdürülebilirlik ve ESG
Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) konuları CEO’ların stratejilerinde önemli bir yere sahip. %68’i sosyal ya da politik açıdan hassas konularda cesur adımlar atmaktan çekinmediklerini, hatta yönetim kurulu ile ters düşebileceklerini belirtiyor. CEO'lar, iklim değişikliği gibi konularda artan politik baskılara rağmen, sürdürülebilir büyümeyi sağlamaya kararlı. %76’sı, itibarlarına zarar veren kârlı bir iş birimini elden çıkarabileceklerini ifade ediyorlar.
CEO’ların yaklaşık %24'ü ESG beklentilerini karşılayamamanın en büyük olumsuz sonucunun rakiplere avantaj sağlamak olacağını belirtiyor. Bu durum, kendi pozisyonlarına veya işe alım zorluklarına yönelik tehditlerden bile daha büyük bir risk olarak değerlendiriliyor.
CEO’ların karşılaştığı zorluklar ve fırsatlar
Küresel bir işletmeyi yönetmenin karmaşıklığı her geçen gün artarken CEO’ların %72’si uzun vadeli refahı sağlama konusunda üzerlerinde artan bir baskı hissettiklerini belirtiyor. Liderler, dijitalleşme ve yapay zekanın sunduğu fırsatları değerlendirirken, şirketlerini geleceğe hazırlamak adına operasyonel ihtiyaçları dengeleyerek yeni teknolojilere ve yetenek geliştirme programlarına yatırım yapıyor.
Görünen o ki, önümüzdeki 10 yıl boyunca CEO gündemi ESG, yapay zeka ve yetenek yönetimi. Peki CEO’lar için önümüzdeki dönemlerde bu konulara odaklanmak yeterli mi? Bence değil. Daha kritik olan konuların strateji geliştirme ve icra becerisi olduğunu düşünüyorum. Doğru yönetim sistemleri ve organizasyonu oluşturmak eskiye göre giderek zorlaşıyor. Yapay zeka, ESG ve yetenek yönetimi üzerinde odaklanırken, strateji ve icra gibi iki eski ama hayati konuyu göz ardı ediyoruz. Belki bu dönem diğerleri kadar popüler değiller ama eve ekmeği bunlar getiriyor!