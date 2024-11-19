CEO’lar geleceğe ilişkin ne düşünüyor?

KPMG’nin 2024 CEO Outlook anketi ve sonuç raporunu değerlendirme şan­sım oldu. Çalışma, 25 Temmuz ile 29 Ağus­tos 2024 tarihleri arasında 1.325 CEO ile küresel ölçekte gerçekleştirilmiş. CEO'la­rın güncel konular ile geleceğe yönelik gö­rüş ve beklentilerine ışık tutması adına bu tür çalışmaları önemser ve takip ede­rim. Rapordaki önemli tespitleri sizler için özetlemek istedim.

Ekonomiye güven

CEO'ların küresel ekonomiye güven oranları 2015 yılındaki %93 gibi yüksek bir orandan, yıllar içerisinde dalgalanarak 2024'te %72'ye gerilemiş durumda. Bu dü­şüş, CEO'ların günümüzün giderek karma­şıklaşan iş dünyasında karşılaştıkları zor­lukları yansıtıyor.

Bununla birlikte, CEO’lar şirketlerinin geleceğine dair iyimser bir bakış açısına sahip. Tedarik zinciri aksaklıkları ve ope­rasyonel sorunlaru azaltmak için dijital dönüşüme odaklanıyorlar. Dijitalleşme ve iş gücünü yapay zeka konusunda geliştir­me yatırımları, CEO’ların bu zorlu ekono­mik ortamda uzun vadeli ve sürdürülebilir büyümeyi hedeflediklerini gösteriyor.

Yapay zekâ yatırımları

Ekonomik belirsizliklere rağmen CE­O’ların %64’ü yapay zekaya yatırım yap­maya kararlı. Yapay zekanın verimliliği ar­tırma, çalışanları yeni becerilerle donatma ve inovasyon sağlama potansiyeli, onu bü­yüme için stratejik bir motor haline geti­riyor. Bununla birlikte, yapay zekanın etik kullanımı önemli bir konu olarak gündem­de ve CEO’ların %61’i bu uygulamalarda sorumluluk bilinciyle hareket etmenin ge­rekliliğine dikkat çekiyor.

Yetenek stratejisi ve ofise dönüş eğilimleri

Rapor, CEO’ların %83’ünün önümüzdeki üç yıl içinde tam zamanlı ofise dönüşü ön­gördüğünü ve pandemi öncesi düzene geri dönme eğiliminin arttığını gösteriyor. Bu süreçte, CEO’lar iş gücünde yapay zekanın iş kaybına neden olacağı görüşüne sıcak bakmıyor; %76’sı iş gücünde kayda değer bir azalma beklemiyor ve bu teknolojiyi ye­tenekleri geliştirme odağında değerlendir­meyi hedefliyor.

Sürdürülebilirlik ve ESG

Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) ko­nuları CEO’ların stratejilerinde önem­li bir yere sahip. %68’i sosyal ya da politik açıdan hassas konularda cesur adımlar at­maktan çekinmediklerini, hatta yönetim kurulu ile ters düşebileceklerini belirtiyor. CEO'lar, iklim değişikliği gibi konularda artan politik baskılara rağmen, sürdürüle­bilir büyümeyi sağlamaya kararlı. %76’sı, itibarlarına zarar veren kârlı bir iş birimi­ni elden çıkarabileceklerini ifade ediyor­lar.

CEO’ların yaklaşık %24'ü ESG beklen­tilerini karşılayamamanın en büyük olum­suz sonucunun rakiplere avantaj sağlamak olacağını belirtiyor. Bu durum, kendi po­zisyonlarına veya işe alım zorluklarına yö­nelik tehditlerden bile daha büyük bir risk olarak değerlendiriliyor.

CEO’ların karşılaştığı zorluklar ve fırsatlar

Küresel bir işletmeyi yönetmenin kar­maşıklığı her geçen gün artarken CE­O’ların %72’si uzun vadeli refahı sağla­ma konusunda üzerlerinde artan bir baskı hissettiklerini belirtiyor. Liderler, dijital­leşme ve yapay zekanın sunduğu fırsatla­rı değerlendirirken, şirketlerini geleceğe hazırlamak adına operasyonel ihtiyaçları dengeleyerek yeni teknolojilere ve yetenek geliştirme programlarına yatırım yapıyor.

Görünen o ki, önümüzdeki 10 yıl boyun­ca CEO gündemi ESG, yapay zeka ve yete­nek yönetimi. Peki CEO’lar için önümüz­deki dönemlerde bu konulara odaklanmak yeterli mi? Bence değil. Daha kritik olan konuların strateji geliştirme ve icra beceri­si olduğunu düşünüyorum. Doğru yönetim sistemleri ve organizasyonu oluşturmak eskiye göre giderek zorlaşıyor. Yapay zeka, ESG ve yetenek yönetimi üzerinde odakla­nırken, strateji ve icra gibi iki eski ama ha­yati konuyu göz ardı ediyoruz. Belki bu dö­nem diğerleri kadar popüler değiller ama eve ekmeği bunlar getiriyor!