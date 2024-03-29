Çevik dönüşüme hazır mısınız? Şirketiniz ne kadar çevik?

Sürekli değişen koşullar, teknolojik dönüşümler sonucu gelecekte var olma kaygısı, her sektörden şirketler, organizasyonlar için Çevik Dönüşümü öne çıkarmaktadır.

Liderlerin ve çalışanların bu dönüşüm ve değişime açık olması ve benimsemesi önemlidir. Kararlılıkla aşağıdaki soruları yanıtlamalı, durum analizi yapmalı, cesaretle bu değişim ve dönüşüm yolculuğunu başlatmalıdırlar. Şirketimiz;

Yenilikçi, çevik ve sürekli öğrenmeye açık bir yapıda mı?

Çalışanlarımız yeni teknolojilere ve değişen iş modellerine uyum sağlayabiliyor mu?

Sürekli öğrenme ve gelişime önem veriyor mu?

Müşteri ihtiyaçlarına hızlı yanıt verebiliyor mu?

Ekipler arası iç iletişim ve işbirliği nasıl?

Karar alma süreçlerimiz hızlı mı yavaş mı?

Veri analizi, değerlendirmeler yapıyor mu?

Çevik dönüşüm nedir ?

Bir işletmenin iş yapma biçimini, müşteri değeri sunma ve iç süreçlerini iyileştirme yollarını temelden değiştirme sürecidir. Genellikle çevik metodolojileri ve prensipleri benimseyerek, daha esnek, uyarlanabilir ve müşteri odaklı bir yapıya geçiş yapmayı içerir. Bu dönüşüm, şirketlerin piyasa değişikliklerine hızla yanıt verebilme, ürün ve hizmetlerini sürekli geliştirebilme ve müşteri memnuniyetini artırabilme kabiliyetlerini geliştirmeyi hedefler.

Şirketiniz ne kadar çevik?

Çeviklik yolculuğundaki durumunuz, iyileştirme yapmanız gereken temel konularda kısmen fikir verici 5 soruluk küçük bir anket. Size göre;

Müşteri ihtiyaçlarına yanıt verme hızı: Çok yavaş 0, Yavaş 25, Orta 50, Hızlı 75,

Çok hızlı 100 Ekip içi iletişim ve işbirliği: Zayıf 0, Gelişmekte 25, Orta 50, Güçlü 75,

Çok güçlü 100 Karar alma süreçleri: Merkeziyetçi ve yavaş 0, Genellikle merkeziyetçi 25, Karışık, bazen hızlı bazen yavaş 50, Genellikle yetkilendirilmiş ve hızlı 75, Tamamen yetkilendirilmiş ve çok hızlı 100 Yenilik yapma ve risk alma durumu: Çok az veya hiç yok 0, Nadiren 25, Arasıra 50, Sık sık 75,

Sürekli 100 Çalışanların sürekli öğrenme ve gelişimine verilen önem: Hiç 0, Az 25, Orta derecede 50, Çok 75, Son derece fazla 100 Her bir soruya verdiğiniz puanları toplayıp, 5'e bölün.

Çıkan % değeri doğrultusunda şirketiniz; %0-40: Başlangıç aşamasında. %41-60: Orta derecede çevik bir yapıya sahip, ancak gelişim için önemli alanlar var. %61-80: Oldukça çevik; çeviklik prensiplerini benimsemiş durumda. %81-100: Son derece çevik; piyasa değişikliklerine hızla yanıt verebilir ve sürekli inovasyon yapabilir durumda.

Nereden başlamalı, neler yapmalı?

Öncelikle profesyonel yardım, destek almanızı öneririz. SWOT analizleriyle eylem planları, yol haritaları oluşturabilirsiniz. Çevik dönüşüm bir varış noktası değil, devam eden bir süreçtir. Bu değişim ve dönüşüm stratejileri ve süreç sürekli takip edilmeli, geliştirilmelidir.

Çevik metodolojiler, araçlar, teknikler konusunda bilgi ve becerileri artırıcı eğitimler, ekip içi, ekipler arası işbirliği ve iletişimi teşvik eden aktiviteler, karar alma süreçlerini daha dağıtık ve hızlı hale getirici yapısal değişiklikler, yenilikçi fikirler ve projeleri teşvik etme, çalışanları risk almaya cesaretlendirici kültür oluşumu, müşteri geri bildirimlerini ürün veya hizmet geliştirme süreçlerine hızla entegre etme gibi uygulamaları hayata geçirebilirsiniz.