Çok kutuplu para düzeni mi geliyor?
Son haftalarda küresel döviz piyasalarında dikkat çekici bir tablo oluştu: Euro, dolar karşısında son dört yılın en yüksek seviyelerine tırmandı. Kimi yatırımcılar için bu sadece kısa vadeli bir dalgalanma, kimileri içinse küresel finansın yeni bir evreye geçtiğinin habercisi.
Euro’nun yükselişi ve doların görece zayıflaması, yalnızca iki para biriminin rekabetinden ibaret değil; aynı zamanda dünya ekonomisinde derin bir dönüşümün kapısını aralıyor.
Doların gerileme sebepleri
ABD dolarındaki zayıflamanın ardında yapısal ve konjonktürel birçok faktör var. Öncelikle Fed’in faiz indirimi beklentisi, risk iştahını artırarak doların cazibesini azaltıyor.
Ancak bu sadece buzdağının görünen yüzü. 2008 küresel krizinden bu yana ABD’nin uyguladığı genişlemeci politikalar, artan bütçe açıkları ve kamu borcundaki sürdürülemezlik algısı, doların “güvenli liman” statüsünü yavaş yavaş aşındırıyor. Washington’daki politik kutuplaşma, borç tavanı krizleri ve jeopolitik angajmanların maliyetleri, yatırımcıların gözünde doların risk profilini yükseltiyor. ABD’nin küresel ticaretteki yaptırım mekanizmasını sık kullanması da, birçok ülkeyi alternatif ödeme sistemleri arayışına itiyor.
Euronun güçlenme dinamikleri
Euronun değer kazanmasının arkasında ise Avrupa’nın kendi stratejik hamleleri var. Avrupa Merkez Bankası’nın fiyat istikrarına bağlılığı, enerji fiyatlarında görece istikrar, yeşil dönüşüm projelerine yönlendirilen fonlar ve ortak savunma politikaları, Euro Bölgesi’ne olan güveni artırıyor. 2000’lerin başında borç krizleriyle sarsılan euro, bugün artık farklı bir hikâye anlatıyor.
Almanya-Fransa ekseni güçlü kalırken, Güney Avrupa ülkeleri reformlarla mali disiplinini koruyor. Euro aynı zamanda bir rezerv para olarak daha cazip hale geldiğini gösteriyor.
Çok kutuplu para düzeni tartışması
Asıl mesele, bu hareketlerin uzun vadede ne anlama geldiği. ABD doları hâlen dünya ticaretinin omurgası; petrol, doğalgaz ve emtia kontratlarının çoğu dolar üzerinden fiyatlanıyor. Ancak artık tablo değişiyor.
Çin’in dijital yuan projesi, Hindistan’ın yerel para birimiyle ticaret anlaşmaları, Rusya’nın SWIFT alternatifleri ve BRICS’in rezerv para girişimleri, tek merkezli bir sistemin çözülmekte olduğunu gösteriyor. Altın ve kripto varlıkların da rezerv çeşitliliğinde giderek daha fazla konuşuluyor olması, çok kutupluluğun finansal boyutunu güçlendiriyor. Gelecekte belki tek bir rezerv para değil, farklı blokların farklı araçlarla güç kazandığı bir tablo göreceğiz.
1971’de Bretton Woods sisteminin çöküşü ile doların altın karşısındaki bağının kopması, modern küresel para düzeninin başlangıcıydı. O günden bugüne doların hegemonyası tartışılmazdı. Ancak tarihte her hegemonya bir gün sınanır. 1980’lerde Japon yeni, 2000’lerde euro, 2020’lerde dijital paralar bu sınamanın parçaları oldu.
Bugün geldiğimiz noktada, doların mutlak üstünlüğü azalsa da halen baskın rolünü koruyor. Fakat “doların tahtı sarsılıyor mu?” sorusu artık daha sık soruluyor.
Türkiye açısından etkiler
Türkiye için bu değişim önemli fırsatlar ve riskler barındırıyor. Euronun güçlenmesi, AB’ye ihracatı destekleyebilir. Doların zayıflaması ise enerji faturalarının görece azalmasına katkı sağlayabilir. Ancak kur oynaklıkları yüksek olduğu için, şirketlerin riskten korunma stratejileri geliştirmesi kritik. Türkiye’nin cari açığını azaltması, ihracatı çeşitlendirmesi ve enerji verimliliğini artırması, bu yeni dönemin en önemli politikaları olmalı. Ayrıca Türkiye’nin finans merkezi olma iddiası, çok kutuplu düzenin şekillenmesinde kendisine avantaj sağlayabilir.
Sonuç: doların tahtı sallanıyor mu?
Euronun son yükselişi doların tahtını bugün yıkmasa da, geleceğe dair güçlü sinyaller veriyor. Küresel finansın geleceği, tek merkezli bir para düzeninden çok kutuplu bir sisteme evriliyor. Bu tablo, sadece ekonomi politikalarının değil, jeopolitik dengelerin de yeniden yazıldığı bir dönemin habercisi. Sonuçta, “dolar mı euro mu?” tartışması artık yalnızca bir kur meselesi değil. Bu, yeni bir küresel düzenin başlangıç notalarıdır. Önümüzdeki on yıl, bu çok kutuplu düzenin taşlarının döşendiği dönem olacak.
|Borsa
|11.048,11
|-1,05 %
|Dolar
|41,3671
|0,19 %
|Euro
|48,8054
|0,03 %
|Euro/Dolar
|1,1787
|0,00 %
|Altın (GR)
|4.847,27
|0,19 %
|Altın (ONS)
|3.644,49
|-0,41 %
|Brent
|67,1100
|-0,62 %