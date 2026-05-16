Denetim bitmiyor, eski usul bitiyor
PwC Türkiye Şirket Ortağı SELİM ELBAN
Denetim metodolojisi, teknolojinin ve özellikle yapay zekânın etkisiyle adım adım dönüşme yolunda ilerliyor. Bir dönem değişmez kabul edilen saha çalışması, klasörler dolusu evrak, elle seçilen örnekler ve ezbere uygulanmış kontrol listeleri, yerini veri analitiği, sürekli denetim ve yapay zekâ destekli risk odaklı yaklaşımın aldığı yeni bir döneme bırakıyor. Bu dönüşümü, birkaç somut alan üzerinden görmek mümkün.
Denetimde kısmi bakıştan tam resim geçişi
Geleneksel yaklaşımda örnekleme, ister istemez bir zorunluluktu. İstatistiksel veya yargısal örnekleme yöntemleriyle belirli sayıda işlem seçilir ve bu örnekler üzerinden genelleme yapılırdı. Bugün ise büyük veri altyapıları ve yapay zekâ destekli analiz araçları, şu soruyu meşru kılıyor: “Madem veriye erişebiliyoruz, neden yalnızca bir kısmına bakıyoruz?” Yeni yaklaşımın temel unsurları şöyle:
1Tüm işlemlerin taranması: Yapay zekâ, milyonlarca işlem satırını dakikalar içinde tarayabiliyor. Anomali tespiti modelleri, uç değerleri, normalden sapmaları, olağandışı saatlerde veya karşı taraflarla yapılan işlemleri otomatik işaretleyebiliyor.
2 Risk temelli örnekleme: Örneğin yapay zekâ, her işlem için bir şüphe veya risk skoru üretiyor; denetçi, örneklemi bu skorların üzerine kuruyor. Böylece örneklem, istatistiksel açıdan değil, risk açısından temsil gücüne kavuşuyor.
3 Sürekli denetim yaklaşımı: Yıl sonunda veya belirli periyotlarda yapılan “dönemsel” denetim yerini, verinin anlık izlenmesine bırakıyor. Yapay zekâ modelleri, her gün hatta her dakika yeni veriyi tarayıp uyarı üretebiliyor.
Fiziksel ziyaretlerden dijital izlere
Denetimin geleneksel gücü, yerinde gözlemdi. Depo sayımlarında, nakit sayımlarında, süreçlerin işleyişinde denetçinin fiziksel varlığı kritik kabul edilirdi. Fakat yapay zekâ ve dijitalleşme, yerinde incelemeyi de yeniden tanımlıyor. Geleneksel yaklaşımda denetçi, şubeye veya fabrikaya gider, evrakları fiziksel olarak inceler, süreç sahipleriyle yüz yüze görüşür, fiziksel sayım yapar ve gözlemlerini not alır. Yeni yaklaşımın örneklerinde ise:
1Uzaktan ve hibrit denetim: Yapay zekâ ile desteklenen ses ve görüntü analizleri (örneğin toplantı kayıtlarından tutarsızlık tespiti, konuşma analitiği) ileride denetim kanıtının parçası olabilir.
2IoT ve sensör verileri ile fiziki doğrulama: Yapay zekâ, kamera görüntülerini analiz ederek, sistemde kayıtlı stokla raf üzerindeki fiili stok arasında fark olduğunda alarm üretebiliyor. Bu, yerinde fiziksel sayımı gerekmese de fiili durumun dijital izini sunuyor.
3 Süreç madenciliğiile “dijital yerinde inceleme”: Süreç madenciliği algoritmaları, bir sürecin gerçekte nasıl işlediğini, kim hangi adımı ne kadar sürede gerçekleştirdiğini, hangi noktada kontrol atlandığını gösteriyor. Bu, denetçinin fabrika koridorlarında gezerken aradığı pek çok cevabı, veri üzerinden sağlamaya başlıyor.
Sonuçta denetçi tamamen sahadan çekilmeyecek; fakat fiziksel gözlem, birincil araç olmaktan çıkıp, dijital kanıtlarla desteklenen tamamlayıcı bir araca dönüşecek.
Kâğıt üzerinde uygunluk değil, fiili uyum
Denetimlerin önemli bir kısmı, politika, prosedür ve talimatların incelenmesine ayrılır. Geleneksel yaklaşımda dokümanlar alınır, mevzuat ve şirket içi kurallara uygunluğu kontrol edilir, imzalar, revizyon tarihleri, onay süreçleri gözden geçirilir. Fakat yapay zekâ ile denetim sorusu değişiyor: “Politika doğru yazılmış mı?” yerine “Bu politika fiilen uygulanıyor mu?” sorusuna dönüşüyor.
Yeni nesil politika/prosedür incelemesinin ayırt edici noktaları:
1Metin analitiği ile politika incelemesi: Yapay zekâ, politika ve prosedür metinlerini otomatik tarayarak; mevzuata uyumsuz ifadeleri, çelişkili hükümleri, belirsiz, gri alan yaratan tanımları işaretleyebiliyor.
2Veri üzerinden uyum testi: Örneğin “Tüm ödemeler iki kademeli onaya tabidir” diye bir prosedür varsa, yapay zekâ bu prosedürü sistem verisi üzerinden test edebiliyor.
3Canlı politika yönetimi ve otomatik uyarılar: Mevzuattaki değişiklikler yapay zekâ ile takip edilip, politikaların hangi kısımlarını etkilediği otomatik işaretlenebiliyor.
Özetle, politika ve prosedür denetimi, doküman denetimi olmaktan çıkıp davranış ve uygulama denetimine evriliyor. Denetçi, artık kâğıda değil, veriye bakıyor; yazılana değil, yaşanana odaklanıyor.
Tüm bu dönüşüm, “Denetçi gereksizleşecek mi?” sorusunu beraberinde getirse de gerçekte olan ise bunun tam tersi: Teknik işlerin önemli kısmı otomasyonla yapılırken, denetçinin rolü daha üst düzey, daha stratejik hale geliyor. Yapay zekâ bu dönüşümün katalizörü; ama tek oyuncu değil.
Yapay zekâ ne yapıyor?
Büyük veri setlerini tarıyor,
● Şüpheli alanları işaretliyor,
●Örüntüleri, anormallikleri buluyor.
Denetçi ne yapıyor?
●Hangi riskin gerçekten önemli olduğunu değerlendiriyor,
●Bulguyu bağlama oturtuyor: İş modelini, sektörü, şirket kültürünü, insan davranışını anlıyor,
●Yönetimle risk iştahı, kontrol mimarisi, etik iklim gibi insani ve stratejik konuları tartışıyor.
Denetçi hangi kaslarını kullanmalı?
●Veri analitiği ve süreç madenciliği,
●Yapay zekâ modellerinin sınırları ve önyargıları,
●Mevzuatın yanında etik ve kurumsal yönetim,
●Teknolojik riskler ve siber güvenlik.
Klasik kontrol listeleri, salt evrak incelemeleri, sezgiye dayalı örneklem seçimleri yerini daha akıllı, daha veri odaklı, daha şeffaf yöntemlere bırakıyor. Ancak denetimin özü –şeffaflık, hesap verebilirlik ve güven tesis etme– değişmiyor. Değişen, bu özü hayata geçirmenin araçları ve bu araçlarla birlikte farklı yetkinliklerini ön plana çıkaracak olan denetçiler…
