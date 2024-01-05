Dijital dönüşümde 2024 yılının yeni meslekleri

Acısı tatlısıyla bir yılı daha geride bıraktık. Deprem felaketi, şehitlerimiz, insanları yok eden savaşlar, dünyanın ekolojik dengesini bozan, yeşil doğayı griye çeviren, ormanları yok eden, gökyüzüne sürekli gaz salan, mavi denizleri kirleten, canlıları da hiçe sayan, kadına silah çeken türlü türlü şiddet olaylarına üzülerek tanık olduk. Ülkemiz için 2023’ün bir diğer anlamı da Cumhuriyetimizin 100’ncü yılıydı.

İçimiz buruk da olsa 100’ncü yıla tanık olduk, kutladık, gururlandık. 2023’te sektörümüzle ilgili ülkemizin geleceğine ışık tutan gelişmelerle daha da umutlandık. Ülkemizde dijital dönüşümün gerçekleşmesi için yerli bilişim yazılım sektörü olarak sorumluluklarımız var. Bu nedenle sektörümüzün büyümesi, nitelikli işgücü ihtiyacı, yurtdışı rekabet ve zorlu ekonomi koşullarına karşılık direncini güçlendirmek için daha çok desteklenmesi gerekiyor.

Neden dijital dönüşüm, neden dijitalleşme?

Dijital Dönüşüm, dijitalleşme işletmelerin ve kurumların teknolojik yeteneklerini, dijital becerilerini artırarak iş süreçlerini, hizmetleri ve kültürü yeniden şekillendirmelerini kapsayan dönüşüm ve değişim sürecidir.

Dijital dönüşümün temel amaçları nelerdir?

-Müşteri deneyimini iyileştirmek.

-Çalışan verimliliğini arttırmak.

-Değişim kültürünü yaymak.

- Yeni teknolojiler ile yeni iş sahaları oluşturmak.

- Rekabet gücünü artırmak.

- Gelirleri artırmak.

-Hızla değişen dünyaya ayak uydurmak.

Dijital dönüşümü oluşturan temel bileşenler ve ana unsurlar :

-Teknolojik altyapı, bulut bilişim, veri merkezleri, depolama, ağ ve bağlantı

-Yazılım ve uygulamalar, SaaS ürünleri, mobil uygulamalar

-Veri analizi ve büyük veri, veri analitiği

-Makine öğrenimi ve yapay zeka

-Dijital güvenlik, siber güvenlik, veri gizliliği ve uyum

-İş süreçlerinin dijitalleşmesi, otomasyon iş akışı yönetimi, e-ticaret ve dijital pazarlama

- Dijital kültür ve organizasyonel değişiklik, dijital yetkinlik ve eğitim, değişim yönetimi

-Müşteri deneyimi ve katılımı, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), dijital kanallar üzerinden müşteri etkileşimi

- Nesnelerin interneti (IoT), akıllı cihazlar ve sensörler

-Yenilikçilik ve araştırma geliştirme, yeni teknolojilere yatırım

Dijital dönüşüm stratejileri için öneriler

-Dijital dönüşüm teknolojileri ve sistemleri araştırın.

- İş önceliklerine uygun teknolojiler seçin.

-Doğrulama metotları ve performans takibi geliştirin.

-Yeni sistemler test edin ve çalışanlara öğretin.

-Değişim için çalışan desteğini muhakkak alın.

Dijital dönüşüm sürecinde, ihtiyaç duyulan yeni meslekler

- Yazılım geliştiriciler, mühendisler

- Veri bilimcileri ve analistleri

-Yapay zeka (AI) ve makine öğrenimi (ML) uzmanları

- Siber güvenlik uzmanları l Bulut bilişim uzmanları

- DevOps mühendisleri

-Kullanıcı deneyimi (UX) ve kullanıcı arayüzü (UI) tasarımcıları

-Mobil uygulama geliştiricileri

-Sistem analistleri ve iş analistleri

-Proje yöneticileri ve scrum masterlar

Mesleklerle ilgili çalışanlardan beklentiler

-Teknik uzmanlık ve sürekli öğrenme

-Çok disiplinli beceriler

-Yapay zeka ve makine öğrenimi yetkinlikleri

- Veri analizi ve büyük veri becerileri

-Güvenlik bilinci ve uygulamaları

-Bulut ve mobil uygulama geliştirme

-Ekip çalışması ve işbirliği

-Çeviklik, esneklik ve uyum yeteneği

-Kritik düşünme ve problem çözme