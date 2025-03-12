Dövizle ödeme yasağında esnekliğe gidildi
6 Mart 2025 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile dövizle ödeme yasağında düzenlemeye gidildi. 2018 yılından bu yana yürürlükte olan dövizle işlem yapma yasağında belirli alanlarda esneme yapıldı. Bu değişiklik sonrasında, ihracatçıların beklentisi kısmen karşılanmış oldu.
2018 yılında getirilen ve sık sık değişikliğe uğrayan düzenlemeyle; mal ve hizmet ticaretinin yapıldığı reel piyasayı yakından ilgilendiren dövizle sözleşme düzenleme ve ödeme yasağında, yeni bir düzenlemeyle esnekliğe gidilmiş olup taşıt ve gayrimenkul satış sözleşmeleri dışında kalan menkul (emtia) satış sözleşmelerinde ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak yerine getirilmesi mümkün kılınmıştır.
28/2/2024 tarihli daha önce getirilen istisnalar
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, 28/2/2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parasını Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No.2008- 32/34) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2024-32/69) ile altı yıldır uygulanmakta olan dövizle ödeme yasağında aşağıdaki konularda istisna tanınarak esnekliğe gidilmiştir. Bu istisnalar dışında dövizle işlem yapma yasağı aynen devam etmektedir.
a) 19/4/2022 tarihi öncesinde dolaşıma girmiş bulunan döviz cinsinden kıymetli evraklar kapsamındaki ödeme yükümlülükleri.
b) 19/4/2022 tarihinden önce düzenlenmiş faturalar kapsamındaki ödeme yükümlülükleri.
c) Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında döviz cinsinden gerçekleştirilen kıymetli maden ve kıymetli taş alım satım işlemleri ile bu işlemlerin takası kapsamındaki ödeme yükümlülükleri.
d) Dış Ticaret Sermaye Şirketi (DTSŞ) ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ) aracılı ihracat sözleşmesine dayanarak DTSŞ veya SDTŞ üzerinden gerçekleştirilecek ihracatlar ve e) İhracat statüsüne sahip şirketler üzerinden aracılı ihracat sözleşmesine dayanarak gerçekleştirilecek ihracatlara yönelik menkul satış sözleşmeleri kapsamındaki ödeme yükümlülükleri.
e) Gümrük, transit ve gümrük antrepo rejimleri ile geçici depolama ve serbest bölge hükümlerinin uygulandığı malların teslimine ilişkin menkul satış sözleşmeleri kapsamındaki ödeme yükümlülükleri.
f) Serbest bölgede faaliyet gösteren firmalar ile dış ticaret işlemleri kapsamında yapılan menkul satış sözleşmesine konu malların teslimine ilişkin ödeme yükümlülükleri.
Getirilen istisnalar
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, 6/3/2025 tarih ve 32833 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parasını Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No.2008-32/34) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2025-32/72) ile; yaklaşık yedi yıldır uygulanmakta olan ve çeşitli zamanlarda değişikliğe uğrayan dövizle sözleşme ve ödeme yasağına ilişkin aşağıdaki yeni düzenleme yapılmıştır.
6/3/2025 tarihinde geçerli olmak üzere “Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları mümkündür.”
İhracatçıların beklentisi kısmen karşılanmış oldu
6/3/2025 tarihli anılan değişiklik sonrasında, Bakanlıkça uygulamanın işleyişi ve piyasaya etkileri izlenmiş olup, başta ihracatçılar olmak üzere döviz geliri elde eden firmalarımızın yurt içi ticaretlerindeki ödemelerini Türk lirası ile yerine getirmesi kaynaklı ilave döviz alım satım maliyetlerinin oluştuğu ve kurdaki olası yükseliş beklentileri nedeniyle fiyatlama davranışlarında görülen bozulmaların enflasyonist baskılara neden olduğu gözlemlenmiştir.
Bahse konu değişiklik ile özellikle dış ticaret işlemleri bulunan firmaların döviz alım satımı sonucunda oluşan maliyetlerinin giderilmesi, ticari hayattaki işleyişin rahatlatılması ve ekonomideki enflasyonist etkilerin azaltılması hedeflenmiştir.
Ayrıca; Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın “07.06.2024 Tarih ve 3187388 Sayılı Yazısı” ile İhracat Genelgesi’nde değişiklik yapılarak, ihracat bedellerinin İBKB’ye veya DAB’a bağlanması gereken oran yüzde 40’dan yüzde 30’a düşürülmüştü. Bu defa, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın “28.02.2025 Tarih ve 3815300 Sayılı Yazısı” ile İhracat Genelgesi’nde değişiklik yapılmış ve ihracat bedellerinin İBKB’ye veya DAB’a bağlanması gereken oran yüzde 25’e düşürülmüştür.
Bu değişiklik ile;
-03.03.2025 tarihinden itibaren, İBKB’ye veya DAB’a bağlanan ihracat bedellerinin yüzde 25'i İBKB’yi veya DAB’ı düzenleyen bankaya satılacaktır.
-Fiili ihracat 03.03.2025 tarihinden önce gerçekleştirilmiş olsa dahi, 03.03.2025 tarihinden itibaren İBKB’ye veya DAB’a bağlanan ihracat bedellerinde en az satış zorunluluğu yüzde 25 olarak uygulanacaktır.
-Bu bedeller bankaca Merkez Bankası tarafından ilan edilen ve işlem günü için geçerli döviz alış kuru üzerinden aynı gün Merkez Bankasına satılacak ve Merkez Bankasının banka nezdindeki hesabına aktarılacaktır.
-Söz konusu tutarın tam karşılığı banka tarafından ihracatçıya Türk parası olarak ödenecektir.
Sözü edilen değişiklik 03.03.2025 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunuyor.
Menkul (Emtia) satış sözleşme ve ödemesi artık döviz cinsinden yapılabilir
2008-32/34 sayılı Tebliğ’de 19.04.2022 tarihinde yapılan değişiklikle menkul satış sözleşmelerinden kaynaklı ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden kabul edilmesi ve yerine getirilmesi zorunlu kılınmıştı. Yapılan düzenleme sonrası menkul satış sözleşmeleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak akdedilebilmekte iken sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin tarafların anlaştığı bir döviz kuru üzerinden Türk lirasına dönüştürülerek yerine getirilmesine ve kabul edilmesine başlanmıştı.
Bu kapsamda, mezkûr Tebliğ’de, menkul satış sözleşmeleri için 2022 yılında getirilen Türk lirası ödeme zorunluluğu döviz piyasasında sağlanan dengelenme, Türk lirasına yönelik artan güven ortamı ile makroekonomik politikada yürütülen sadeleşme süreci çerçevesinde 06.03.2025 tarihinde kaldırılmıştır. Bu kapsamda; taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak yerine getirilmesi mümkün kılınmıştır.
Diğer yandan, 2008-32/34 sayılı Tebliğ’de gayrimenkul kiralama, gayrimenkul satış, iş, hizmet, eser ve finansal kiralama sözleşmelerinin, belirlenen istisnaî haller dışında döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak akdedilmesi yasak olup, anılan hükümler geçerliliğini korumaktadır. Bir başka ifadeyle, 06.03.2025 tarihli değişiklik yalnızca menkul satış sözleşmelerine yönelik bir düzenleme getirmektedir.
Döviz veya dövize endeksli kararlaştırılamayacak sözleşmeler
6/3/2025 tarihli son düzenleme sonrası aşağıda yer alan konularda; Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri sözleşme bedelleri veya bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamaz;
a) Konusu yurt içinde yer alan gayrimenkuller olan, konut ve çatılı iş yeri dâhil gayrimenkul satış sözleşmeleri,
b) Konusu yurt içinde yer alan gayrimenkuller olan, konut ve çatılı iş yeri dâhil gayrimenkul kiralama sözleşmeleri,
c) Taşıt kiralama ve satış sözleşmeleri,
d) Yurt dışında ifa edilecekler ile gemi adamlarının taraf oldukları dışında kalan iş sözleşmeleri,
e) İstisnalar arasında sayılanlar dışında danışmanlık, aracılık ve taşımacılık dâhil hizmet sözleşmeleri,
f) Sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamayan sözleşmeler kapsamında düzenlenecek kıymetli evraklarda yer alan bedellerin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak belirlenmesi mümkün değildir. Ancak, 13/9/2018 tarihinden önce düzenlenmiş ve dolaşıma girmiş bulunan bu kapsamdaki kıymetli evraklar istisnadır.
Tartışmalı iki husus
6/3/2025 tarihli düzenleme sonrası, tartışma konusu olan iki önemli husus aşağıdaki gibi özetlenebilir.
a) Menkul mal olarak tanımlanan emtia ticaretiyle ilgili; sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkün hale gelmiştir.
b) Son düzenleme sonrası, sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkün olmayan sözleşmelerde tahsili yapılmış veya gecikmiş alacaklar ile gayrimenkul kira sözleşmeleri kapsamında verilen depozitolar ve sözleşmelerin ifası kapsamında dolaşıma girmiş kıymetli evraklar için yasak hükümleri uygulanmaz.
Buna göre; 2008-32/34 sayılı Tebliğ uyarınca gayrimenkul kiralama, gayrimenkul satış, iş, hizmet, eser ve finansal kiralama sözleşmelerinin, belirlenen istisnaî haller dışında döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak akdedilmesi yasak olup, anılan hükümler geçerliliğini korumaktadır. Bir başka ifadeyle, 06.03.2025 tarihli değişiklik yalnızca menkul satış sözleşmelerine yönelik bir düzenleme getirmektedir. Ayrıca, 28.02.2025 tarihinde İhracat Genelgesi’nde yapılan değişiklikle, ihracat bedellerinin İBKB’ye veya DAB’a bağlanması gereken oran yüzde 30’dan yüzde 25’e düşürülmüştür.