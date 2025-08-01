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Ekonomik canlanmanın anahtarı: Faizlerin düşmesi gerekliliği

Bekir Tamer GÖKALP
Bekir Tamer GÖKALP Parametre bekirtamer.gokalp@dunya.com

Son yıllarda dünya genelinde meydana ge­len ekonomik dalgalanmalar, özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeleri derin­den etkilemiştir. Artan enflasyon ve yükselen yaşam maliyetleri, hem bireylerin alım gücü­nü düşürmekte hem de işletmelerin sürdürü­lebilirliğini tehdit etmektedir.

Bu bağlamda, faiz oranlarının düşmesi, ekonomik topar­lanma ve istikrar için son derece önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir. Bu ko­nu sadece Türkiye için değil Amerika’nın da gündemini meşgul eden bir konuydu.

Yüksek faiz oranları, bireyler ve işletme­ler üzerinde birtakım olumsuz etkiler yara­tıyor. Bankaların yüksek faizlerle kredi ver­mekte isteksizliği, yatırımların ve tüketimin azalmasına yol açıyor. KOBİ'ler, bu süreçten en çok etkilenen gruplar arasında yer alıyor; zira yeni projelerini hayata geçirme ve büyü­me fırsatlarını kaybetme riskiyle karşı kar­şıyalar. Ayrıca, yüksek faizler, tüketicilerin borç yükünü artırarak, ekonomik dalgalan­malara karşı dayanıklılıklarını zayıflatıyor.

Yabancı yatırımcının ilgisi artacak

Faiz oranlarının düşürülmesi, ekonomide birçok olumlu etkiyi beraberinde getirebilir. İlk olarak, kredi maliyetindeki azalma, birey­lerin ve işletmelerin daha fazla borç almasını teşvik eder. Bu durum, tüketim alışkanlıkla­rını artırarak ekonomik büyümeye katkı sağ­lar. Ayrıca, üretim tesislerine yapılacak yatı­rımların artması, işsizlik oranlarını düşüre­rek ekonomik canlanmayı destekleyecektir. Düşük faiz oranları, döviz kurunun istikrara kavuşmasına yardımcı olabilir ve bu da ya­bancı yatırımcıların ilgisini artırabilir.

Düşük faiz politikaları, dünya genelinde birçok ülkenin ekonomik büyümesini hız­landırmada önemli bir araç olmuştur. Özel­likle ABD Merkez Bankası’nın uyguladığı düşük faiz oranları, 2008 finansal krizinin ardından ekonomiyi canlandırmada kritik bir rol oynamıştır. Benzer bir yaklaşımın Türkiye'de de benimsenmesi, hem iç dina­mikleri hem de uluslararası rekabet gücü açısından faydalı olabilir.

Kısa vadede ekonomik büyüme desteklenecek

Sonuç olarak, Türkiye’nin ekonomik is­tikrarı için faiz oranlarının düşürülmesi ka­çınılmaz bir gereklilik haline gelmiştir. Bu adımlar, kısa vadede ekonomik büyümeyi desteklemenin yanı sıra, uzun vadede sür­dürülebilir bir ekonomik yapı oluşturul­masına katkı sağlayacaktır. Ekonomi yöne­timinin, bu konu üzerinde durarak atacağı adımlar, ekonomideki canlanmayı hızlandı­rabilir. Eğer bu fırsatlar değerlendirilmez­se, ekonomik daralma, yüksek enflasyon ve artan işsizlik gibi sorunlar önümüzdeki dö­nemlerde daha da derinleşebilir. Faizlerin düşmesi, ekonomik düzeltmelerin ve istik­rarın sağlanması için dikkatle ele alınması gereken temel bir meseledir.

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