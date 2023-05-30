Elon Musk’ı uzaya taşıyan Türk’e 60 milyon euro kaynak

Avrupa Yatırım Fonu (EIF), SpaceX ve Tesla’nın patronu Elon Musk’ın uzay yolculuğuna başladığı Falcon 1 ve 9 roketlerinin babası olarak bilinen Türk mühendis Bülent Altan’ın kurucu ortağı arasında yer alan ve uzay teknolojisi yatırımlarına odaklanan Alpine Space Ventures’a 60 milyon euroluk kaynak sağladı.

İstanbul doğumlu Bülent Altan, Türkiye’de çok fazla tanınmasa da aslında uzay yolculuğu konusunda dünyanın en önemli isimlerinden biri. Altan, eğitim için gittiği Almanya’da Münih Teknik Üniversitesi’nde enformatik bölümünden 2001 yılında mezun oldu.

Dünyaca ünlü ABD’li Stanford Ünviersitesi’nde Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında yüksek lisans yapan Altan, dünyanın en zengin adamlarından SpaceX ve Tesla’nın patronu Elon Musk’ın dikkatini çekti. Musk’ın uzay yolculuğuna başladığı Falcon 1 ve 9 roketlerinin babası olarak bilinen Türk mühendis hızla yükseldi ve SpaceX’in yönetici ekibinde yer aldı.

Kariyerinde Airbus, Yttrium gibi devler olan, en son olarak da 2019 yılında Avrupa’ya geri dönen Altan, havadaki ve uzaydaki ağlar için lazer iletişim teknolojisi alanında çalışan Mynaric’in CEO’luğunu üstlendi. Bu görevinin yanında hava ve uzay teknolojisine odaklı bir risk sermayesi şirketi olan Münih merkezli Alpine Space Ventures’ı (ASV) kuran Altan, bu firmayla da havacılık ve uzay konularında Avrupa'da önde gelen bir NewSpace fonu olarak çalışıyor.

SpaceX’in beyin takımıyla çalışıyor

SpaceX’te birlikte çalıştığı Alman yatırım bankacısı Joram Voelklein, Catriona Chambers, Elon Musk'ın eski Baş Mühendisi Hans Koenigsmann tarafından kurulan ve desteklenen Alpine Space Ventures’da, (ASV) yaklaşık 20 SpaceX yöneticisi ve çalışanı sınırlı ortak olarak bulunuyor. Avrupa'nın ABD özel uzay pazarına sert bir rakip olabileceğine inanan Altan’ın Alpine Space Ventures’a önemli bir yatırımcı geldi.

Avrupa Yatırım Fonu EIF, Alpine’e 60 milyon euro yatırım kararı aldı. Yatırım, InvestEU ve Avrupa Uzay programının CASSINI yatırım tesisi ile Alman hükümetinin Avrupa İyileştirme Programı (ERP) tarafından destekleniyor. Alpine’e yapılan yatırım, EIF'nin uzay teknolojisi odaklı bir fona yaptığı ilk yatırım özelliğini taşıyor.

4 şirkete yatırım yaptı, 11 tanesi de sırada

Bu finansman, ASV'nin taahhüt edilen toplam sermayesini 100 milyon euronun üzerine çıkararak 160 milyon euroluk büyüklüğe ulaştırıyor. Uzay teknolojisi yatırımlarına odaklanan risk sermayesi fonu ASV, bugüne kadar Reflex Aerospace, Morpheus Space, Blackwave ve Source Energy olmak üzere dört şirkete yatırım yaptı.

ASV, önümüzdeki birkaç yıl içinde 11 şirketi daha desteklemeyi planlıyor. EIF CEO'su Marjut Falkstedt , “Uzay çok önemli teknolojik gelişmelerin kaynağı haline geldi ve önemi önümüzdeki on yılda artmaya devam edecek. Bu, karlı yatırımlar için önemli bir potansiyel fırsatı gösteriyor. Bu nedenle, NewSpace sektöründe Avrupa'nın yeteneklerini daha da artırmak için EIF'de Alpine Space Ventures gibi ileri teknoloji yatırımcılarını desteklemekten gurur duyuyoruz” dedi.