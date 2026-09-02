Emeklinin promosyon yarışı kızıştı: 30 bin lirayı aşan para için banka değiştirilir mi?
Emekli olmadan önce çekilen kredide ise durum farklı.
Emeklilik öncesinde kullanılan kredi tek başına banka değişikliğine engel oluşturmuyor. Ancak kredi sözleşmesinde aylık taahhüdü, otomatik ödeme talimatı veya banka değişikliğini etkileyebilecek başka özel şartlar bulunabilir.
Dolayısıyla kredi borcu bulunan emeklinin promosyon hesabından önce kredi sözleşmesine bakması gerekiyor.
Promosyon blokesi maaşa değil, banka değişikliğine
Emeklilerin en çok kafasını karıştıran konulardan biri de promosyon nedeniyle aylığa konulduğu düşünülen bloke.
Burada önemli bir ayrım var.
Promosyon nedeniyle konulan bloke, emekli aylığının ödenmesini engelleyen bir bloke değil.
Bloke, aylığın başka bankaya taşınması işlemiyle ilgili.
Üç yıllık taahhüt devam ederken banka değiştirmek isteyen emekli, kalan süreye göre hesaplanan promosyon cayma bedelini öder ve bankacılık işlemleri açısından başka bir sorun bulunmazsa söz konusu bloke kaldırılabiliyor.
Yani promosyonu aldığınız banka sizi üç yıl boyunca çıkışı olmayan bir sözleşmeye hapsetmiş olmuyor.
Bedelini ödeyerek çıkmak mümkün.
Banka değişikliği e-Devlet’ten yapılabiliyor
Gerekli koşulları sağlayan emeklinin banka değişikliği için mutlaka SGK müdürlüğüne veya banka şubesine gitmesi de gerekmiyor.
Aylık taşıma talebi e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.
Ancak işlemin yapıldığı tarih önemli.
SGK emekli aylıklarını her ay belirli tarihlerde bankalara gönderiyor. Eğer o aya ait aylık mevcut bankaya gönderildikten sonra banka değişikliği talebinde bulunulmuşsa değişiklik aynı ay gerçekleştirilemiyor.
Yeni bankaya geçiş sonraki ay gerçekleşiyor.
Bu nedenle banka değiştiren emeklilerin geçiş döneminde hem eski hem de yeni banka hesaplarını kontrol etmelerinde fayda var.
En yüksek promosyon, en kazançlı promosyon olmayabilir
İşte işin belki de en önemli noktası bu.
Bir banka 20 bin lira, diğeri 25 bin lira, bir başkası 30 bin liranın üzerinde bir rakam telaffuz edebilir.
Fakat bunları doğrudan karşılaştırmak yanıltıcı olabilir.
Çünkü birinin açıkladığı rakam koşulsuz nakit promosyon olabilirken diğerinin toplam rakamının içerisinde kredi kartı harcaması, otomatik fatura talimatı veya başka ürünlere bağlı ödüller bulunabilir.
Üstelik mevcut bankanızdan erken ayrılacaksanız bir de cayma bedeliniz var.
O nedenle emeklinin önüne kâğıdı kalemi alıp üç rakamı yazması gerekiyor:
Eski bankaya kaç lira iade edeceğim?
Yeni banka hiçbir ek koşul olmadan kaç lira verecek?
Ek koşulları yerine getirirsem gerçekten elde edebileceğim toplam avantaj kaç lira olacak?
Sonra hesabı yapmak kolay.
Yeni bankadan elde edilecek gerçek toplam avantaj – eski bankaya ödenecek cayma bedeli = banka değişikliğinin net getirisi.
Büyük rakama değil, cebinizde kalacak paraya bakın
Emekli promosyonunda rekabetin artması kuşkusuz emeklinin lehine.
Bankalar emekli müşteriyi kazanmak için kesenin ağzını açtıkça promosyon tutarlarının ve ek avantajların yükselmesi de doğal.
Ancak rekabetin yükselmesiyle kampanyaların şartları da çeşitleniyor.
Bu nedenle üç yıllık taahhüdünüz var diye daha iyi bir fırsatı baştan reddetmeyin. Ama reklamda büyük bir rakam gördünüz diye de hemen bankanızı değiştirmeyin.
Önce eski bankadan çıkış maliyetinizi öğrenin.
Sonra yeni bankanın koşulsuz vereceği parayı sorun.
Ek avantajların şartlarını okuyun.
Kredi ve diğer taahhütlerinizi kontrol edin.
Ve en sonunda tek bir rakama bakın:
Bütün işlemler bittikten sonra cebimde fazladan kaç lira kalacak?
Promosyon yarışının gerçek kazananını bankaların ilan ettiği büyük rakam değil, işte bu hesap belirleyecek.
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