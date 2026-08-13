En düşük emekli aylığı enflasyona göre korunsaydı bugün yaklaşık 50 bin lira olacaktı
2019 yılında yapılan düzenlemeyle en düşük emekli aylığı 1.000 TL’ye tamamlandı. O tarihten bu yana emekli aylıkları birçok kez artırıldı. Ancak yıllar içinde en çok tartışılan konu, maaşların nominal olarak ne kadar yükseldiği değil, satın alma gücünün ne ölçüde korunabildiği oldu.
Bu çalışmada, 2019 yılında 1.000 TL olarak belirlenen en düşük emekli aylığının, her ay gerçekleşen enflasyon kadar artırılması halinde bugün hangi seviyeye ulaşacağı hesaplandı. Hesaplama yapılırken tek bir enflasyon serisi kullanılmadı. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), aylık enflasyon verilerini 2020 yılının Eylül ayında yayımlamaya başladığı için bu tarihe kadar TÜİK’in aylık TÜFE verileri esas alındı. Eylül 2020’den sonra ise hesaplamaya yalnızca ENAG’ın açıkladığı aylık enflasyon oranları dahil edildi. Buna göre, 2019 yılında 1.000 TL olarak belirlenen en düşük emekli aylığının satın alma gücünü koruyabilmesi için bugün yaklaşık 49 bin 808 TL olması gerekiyor.
Başka bir ifadeyle, 2019 yılında 1.000 TL ile satın alınabilen mal ve hizmet sepetini bugün satın alabilmek için yaklaşık 50 bin TL gerekiyor.
Bugünkü tablo ne söylüyor?
1 Temmuz 2026 itibarıyla en düşük emekli aylığı 23.552 TL olarak uygulanıyor.
Mevcut en düşük emekli aylığı: 23.552 TL
TÜİK’in açıkladığı yüzde 1,78’lik Temmuz enflasyonu eklendiğinde: 23.971 TL
ENAG’ın açıkladığı yüzde 3,07’lik Temmuz enflasyonu eklendiğinde: 24.275 TL
İki hesap arasındaki fark yalnızca bir aylık enflasyonda bile 304 TL’ye ulaşıyor.
Ancak asıl dikkat çeken fark, bugünkü en düşük emekli aylığı ile 2019’daki satın alma gücünü koruyacak tutar arasında ortaya çıkıyor.
Bugün ödenen 23.552 TL, enflasyona göre korunmuş olması gereken yaklaşık 49.808 TL’nin yüzde 47’sine karşılık geliyor.
Bir başka ifadeyle, 2019 yılında belirlenen taban aylığın satın alma gücü korunmuş olsaydı bugün en düşük emekli aylığının yaklaşık 50 bin TL seviyesinde olması gerekecekti.
Peki ya 2019’da 5 bin lira maaş alan emekli?
Aslında tablo, taban aylığın üzerinde maaş alan emekliler açısından daha da dikkat çekici.
2019 yılında en düşük emekli aylığı 1.000 liraydı. Aynı dönemde bunun beş katı, yani 5.000 TL emekli aylığı alan çok sayıda kişi bulunuyordu.
Bu kişinin maaşını üç farklı yöntemle bugüne taşıdığımızda üç farklı sonuç ortaya çıkıyor.
Birinci hesap: SGK’nın uyguladığı zamlar
2019 yılından bugüne kadar SSK ve Bağ-Kur emeklilerine uygulanan altı aylık zamlar ile 2023 ve 2024 yıllarında yapılan ilave artışlar dikkate alındığında, 2019 yılında 5.000 TL alan bir emeklinin aylığı bugün yaklaşık: 66.988 TL seviyesine ulaşıyor.
Bu rakam, yıllar içinde emeklilere fiilen uygulanan zamların teorik sonucunu gösteriyor.
İkinci hesap: Yalnızca TÜİK enflasyonu
Aynı 5.000 TL, yalnızca TÜİK’in açıkladığı enflasyon kadar artırılmış olsaydı bugün yaklaşık:
53.439 TL olacaktı.
Bu sonuç, SGK’nın bazı dönemlerde yalnızca enflasyonun üzerinde yaptığı ilave artışların da maaşlara yansıdığını gösteriyor.
Üçüncü hesap: TÜİK-ENAG geçişli enflasyon hesabı
Bu çalışmada kullanılan yöntemle, yani ENAG’ın veri yayımlamadığı dönemde TÜİK, sonrasında ise ENAG enflasyonu esas alındığında ise 2019 yılındaki 5.000 TL’nin satın alma gücünü koruyabilmesi için bugün yaklaşık: 249.042 TL olması gerekiyor. Aradaki fark oldukça dikkat çekici.
2019’da 5.000 TL olan bir emekli aylığı; SGK zamlarıyla yaklaşık 66.988 TL’ye, yalnızca TÜİK enflasyonuyla 53.439 TL’ye, TÜİK-ENAG geçişli hesapla ise 249.042 TL’ye ulaşıyor. Başka bir ifadeyle, SGK zamlarıyla oluşan teorik aylık bile ENAG’a göre satın alma gücünü koruyacak tutarın yaklaşık dörtte biri seviyesinde kalıyor.
Sonuç olarak:
Bu çalışma herhangi bir maaş artışı önerisi ya da hukuki hak hesabı niteliği taşımıyor. Amaç, emekli aylıklarının yıllar içinde enflasyon karşısında satın alma gücünü ne ölçüde koruyabildiğini sayısal verilerle ortaya koymak.
Ortaya çıkan tablo ise oldukça çarpıcı. 2019 yılında 1.000 TL olarak belirlenen en düşük emekli aylığının satın alma gücü korunmuş olsaydı bugün yaklaşık 50 bin TL seviyesinde olması gerekecekti.
Aynı dönemde 5.000 TL emekli aylığı alan bir kişinin maaşı ise kullanılan hesaplama yöntemine göre;
-SGK’nın uyguladığı zamlarla yaklaşık 66 bin 988 TL,
-yalnızca TÜİK enflasyonuyla 53 bin 439 TL,
-TÜİK-ENAG geçişli enflasyon hesabıyla ise yaklaşık 249 bin TL düzeyine ulaşıyor.
Bu karşılaştırma, emekli maaşlarının yalnızca nominal artışına değil, yıllar içinde satın alma gücünde yaşanan değişime de bakmanın önemini ortaya koyuyor.
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