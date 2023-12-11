En büyük gemilere Türk imzası

Türk gemi inşa sektörü son birkaç yıldır hem ihracatta hem de üretimde dünyada parmak ısırtacak şekilde büyüme gösteriyor.

Bu yılın 9 aylık döneminde 1.2 milyar dolarlık ihracat yapan Türk şirketleri, Amerika kıtasından Asya’ya, Avrupa’dan Afrika’ya birçok ülkeye gemi ve yat üretimi gerçekleştirdi. Özellikle çevre dostu gemilerin üretiminde uzmanlaşan Türk şirketleri, ‘en’lerin projelerine katıldı, üretti. Bunlar arasında balıkçılık alanında dünyanın söz sahibi ülkeleri de var.

Tersan, Kanada’nın en büyük balıkçı gemisini yapıyor Geçtiğimiz ay sizlere balıkçılıkta yılda 40 milyar dolarlık ekonomik büyüklüğe sahip Kanada’nın en özel projesinin Türk şirketi tarafından yapıldığını duyurmuştuk. Ülkenin en büyük balıkçı gemisi olmaya hazırlanan INUKSUK 2’nin Türk şirketi Tersan’ın tersanesinde yapılacağını, 80 metre uzunluğundaki geminin 72 milyon dolara mal olacağını yazmıştık. Dünyanın yakıt açısından en verimli deniz dizel motoruna sahip gemi, önümüzdeki yıl denize indirilecek.

Dünyanın en büyük sıfır emisyonlu gemisi olacak

Küresel denizciliğin rekorlar kitabına geçtiğimiz hafta bir yenisi daha eklendi. Türk şirketi Cemre Tersanesi, Norveçli Torghatten Nord için inşa ettiği NB1091 Çift Uçlu Ro-Ro Yolcu ve Araç Feribotu suya indirildi. 117 metre uzunluğunda olan, 14 knot hıza sahip gemi, 399 yolcu kapasiteli.

Gemiyi özel kılan ise sadece Norveç’in değil, dünyanın da en büyük sıfır emisyonlu feribotu olması. Bir anlamda Cemre, hem kendi rekorunu kırmış oldu, hem de denizcilik tarihindeki sınırı bir üste taşımış oldu.

Danimarka’ya dünyanın ilk metanol yakıtlı gemisi

Cemre’in Danimarkalı Esvagt ile bu yılın temmuz ayında dünyanın ilk metanol yakıtlı SOV’sine (servis operasyon gemisi) imza atmıştı. Bu gemi de 124 kişilik mürettebata ve teknisyenlere sahip olacak. 2020 yılında iki adet 110 metrelik uzunluğuyla dünyanın en büyük canlı balık taşıma gemisi için de Norveçli Seistar Holding ile anlaşma imzalayan Cemre, geçen yıl da İskoçya’nın 94.8 metre uzunluğuyla en büyük iki feribotlarını yapmak için anlaşma imzalamıştı. 550 yolcu ve 85 araç taşıyacak olan bu gemilerin teslimi de Ekim 2024 ve 2025 yılı ilk çeyreğinde teslim edilecek.

Yeni Zelanda sularında Türk gemisi

Türk tersanelerinin uzak denizlere açıldığı en önemli proje de geçtiğimiz ay imzalandı. 4 Kasım’da imzalanan anlaşmayla Tersan Tersanesi, Yeni Zelandalı Solander Grubu’na ait Aurora Fisheries ile balıkçı gemisi yapımı için bir araya geldi.

Yeni Zelanda sularında işletilecek yeni bir geminin inşası işini alan Tersan’ın imal edecek bu yeni gemi 2025 sonunda teslim edilecek. Ülkedeki en modern gemilerden biri olmaya hazırlanan projeyle gemi, 80 metre uzunlukta olacak. 50 mürettebatın yer alacağı geminin ismi henüz belirlenmedi.

Koç, yelkenli Ro-Ro inşa edecek

Türk yat ve gemi endüstrisinin küresel alanda ilk özel projesi hatırlayacağınız üzere yelkenli Malta Şahini projesi olmuştu. 87 metre uzunluğuyla dünyanın en büyük yelkenlisi olarak bilinen ve ABD’li milyarder Tom Perkins’e ait geminin ardından bu kez Türk tersanelerinde ilk yelkenli Ro-Ro gemisi yapılacak.

Rahmi Koç’a ait RMK Marine’in Tuzla tersanesinde çelik kesimi başlanan gemi, 136 metrelik uzunluğa sahip olacak. 2025’ten itibaren her ay hareket ederek Fransa-İngiltere-ABD arasında Saint-Nazaire, Saint-Pierre-et-Miquelon, Baltimore ve Halifax limanları arasında transatlantik rotasyon gerçekleştirecek olan gemi, benzerlerine göre daha çevreci olacak ve benzerlerine göre yüzde 80-90 daha az sera gazı üretecek.

Nijerya’nın ilk karakol gemisi Daersan’dan

Askeri gemi üretiminde de Türkiye büyük projelere imza atıyor. Pakistan başta olmak üzere birçok ülkeye gemi ihraç eden, ülkelerle milli gemi projeleri geliştiren Türkiye, geçtiğimiz ay Afrika’da önemli bir çalışma yapmıştı. Afrika’nın en kalabalık ülkesi Nijerya’nın ilk karakol gemisi Türk şirketi Daersan Gemi İnşaat tarafından üretildi. İşadamı Aziz Yıldırım’a ait Daersan’ın Nijerya için yaptığı karakol gemisinin uzunluğu 76 metre.