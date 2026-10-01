Engelli vatandaşlara yönelik vergi avantajları
Engelli birey; fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerinde çeşitli düzeyde kayıplarından dolayı topluma diğer bireyler ile birlikte eşit koşullarda tam ve etkin katılımını kısıtlayan tutum ve çevre koşullarından etkilenen bireydir. Sosyal Devlet İlkesi gereği ve Anayasal bir sorumluluk olarak fırsat eşitliğini sağlamak, toplumsal adaleti korumak ve engelli vatandaşların insan onuruna yakışır bir yaşam sürmesini temin edecek politikalar geliştirilmelidir.
Anayasamızın 61. maddesiyle, engelli vatandaşların yaşam standartlarının iyileştirilmesi ve toplum hayatına katılımlarının desteklenmesi güvence altına alınmıştır. Bu doğrultuda engelli vatandaşların içinde bulunduğu zor koşulların giderilmesine katkıda bulunmak, sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını kolaylaştırmak amacıyla vergi mevzuatında indirim ve teşvikler uygulanmaktadır. Engelli vatandaşlara sağlanan vergi avantajlarını ana başlıklar halinde ve özet olarak hatırlatmış olalım.
Engellilik indirimi
Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesine göre; çalışma gücünün asgari %80’ini kaybetmiş bulunanlar birinci derece, asgari %60’ını kaybetmiş bulunanlar ikinci derece, asgari %40’ını kaybetmiş bulunanlar ise üçüncü derece engelli sayılmaktadır. Engellilik indirimi, çalışma gücü kaybı olanların ücret veya kazançlarına, girecekleri derecelere göre belirlenen miktarda indirimin uygulanmasıdır. İşe girmek, engelli kimlik kartı almak, sosyal yardımlardan faydalanmak gibi değişik amaçlarla alınan ve Merkez Sağlık Kurulunca değerlendirilmemiş engelli sağlık kurulu raporlarına istinaden engellilik indiriminden yararlanılması mümkün değildir.
Gümrüklerde sağlanan vergi muafiyeti
Gümrük Kanununun 167. maddesinde malul ve engellilerin kullanımına mahsus eşyanın gümrük vergilerinden muaf olduğu belirtilmiştir. Muafiyet, gümrük vergisi ve aracın gümrüklenmiş değerinin belirlenen ÖTV limitini aşmadığı durumlarla sınırlı olmak üzere ÖTV’yi kapsamakta olup, KDV tahsil edilmektedir.
Taşıtlarda sağlanan vergi avantajları
Yurt içinden satına alınan taşıtların, engellilik derecesi %90 veya daha fazla olan malul veya engelliler tarafından 10 yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk edinimi ÖTV’den istisnadır. Bu istisnadan yararlanmak için, taşıtın özel tertibatlı olması ve malul veya engellinin taşıtı bizzat kullanması şartı aranmaz. İthal edilen araçlar için ÖTV istisnasından faydalanılmak istenmesi halinde binek otomobilin ÖTV ve KDV dâhil gümrüklenmiş değerinin 2026 yılı için 2.873.900 TL'yi aşmaması gerekir.
Motorlu Taşıtlar Vergisi istisnası
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 4. maddesinde engellilik dereceleri %90 ve daha fazla olan malul ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malul ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtların motorlu taşıtlar vergisinden istisna olduğu belirtilmiştir.
KDV istisnası
Katma Değer Vergisi Kanunun 17. maddesine göre, engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç gereç ve özel bilgisayar programlarının teslimi KDV'den istisnadır.
Emlak Vergisi indirimi
Emlak Vergisi Kanununa göre; Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2’yi geçmeyen tek meskene veya tek meskende hisseye sahip olan engelliler, indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından yararlanarak emlak vergisi ödemezler. Belirli zamanlarda dinlenme amacıyla kullanılan yazlıklar için indirimli vergi oranının uygulanması mümkün değildir.
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