Danıştay’dan ÖTV freni
Bayiler tarafından nihai tüketicilere satışı yapılan ATV (AII Terrain Vehicle) cinsi araçların tip onay belgesinde cinsinin T3-Traktör olduğunun belirtilmesi nedeniyle ÖTV siz satışı yapılan ATV araçlar için vergi incelemesi yapılmış ve cezalı ÖTV tarhiyatı önerilmişti. Vergi ve cezaların dava konusu yapılması ve Bölge İdare Mahkemelerinde farklı kararlar çıkması üzerine İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu, aykırılığın giderilmesini Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulundan talep etmiştir.
18 Temmuz tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun 2026/2 E. Sayılı kararıyla konunun hukuki değerlendirilmesi yapılarak “re’sen araştırma ilkesi” hatırlatılmış oldu. Verilen kararın vergi hukukunda “kıyas yasağı” ilkesi ile de ilişkili olduğu değerlendirilmelidir.
ATV (AII Terrain Vehicle) satışları incelemeye alındı
Tip Onayı; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayınlanan tekerlekli araçlar ile bu araçlarda kullanılan bazı aksamların, Yönetmelikler ve Teknik Düzenlemelere göre uygunluğunun onaylanmasıdır. ATV tipi araçların tip onay belgesinde “T3-Traktör” olarak gösterilmesi ve bayilerin bu araçları traktör olarak ÖTV siz satması üzerine vergi müfettişleri inceleme başlatmıştı.
Vergi mevzuatına göre, traktör satışlarında ÖTV oranı yüzde 0 (sıfır) olarak uygulanırken, ATV cinsi araçlarda bu oran yüzde 25 olarak uygulanıyor. Yapılan vergi incelemelerinde; araçların tip onay belgesinde cinsinin T3-Traktör olduğunun belirtilmesine karşın bu araçların Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P.) numarasında yer alan ATV cinsi araç olduğu iddia edilerek bu araçlara 2020 yılı için özel tüketim vergileri tarh edilmiş ve vergilerin bir katı tutarında vergi ziayı cezası kesilmişti.
Vergi yargısında çelişkili kararlar çıktı
Otomotiv Bayileri tarafından 2020 yılının Ocak, Haziran ila Eylül dönemleri için tarh edilen özel tüketim vergileri ile vergilerin bir katı tutarında kesilen vergi ziyaı cezalarının iptali istemiyle vergi davası açıldı Vergi ve cezaları yargıya taşıması üzerine farklı illerdeki mahkemelerden çelişkili kararlar çıktı. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu; İstanbul 3. ve 8. Vergi Dava Daireleri ile Bursa 1. Vergi Dava Dairesi’nin kesin nitelikteki kararları arasında “aykırılık” bulunduğunu belirterek, bu çelişkinin giderilmesi için Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’na başvurdu.
Danıştay’dan ÖTV kararı çıktı
Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu re’sen araştırma yetkisi kapsamında vergi mahkemelerinin sadece belgelere ya da vergi dairesinin tek taraflı iddialarına göre karar vermemesi gerektiğine hükmetti. Kararda; vergi inceleme raporlarında yer alan tespitler ile Özel Tüketim Vergisi Kanunu, Gümrük Kanunu ve Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları göz önünde bulundurularak, yargı mercileri tarafından, inceleme yetkisi kullanılmak ve gerekirse bilirkişi incelemesi yaptırılmak suretiyle araçların hangi gümrük tarife istatistik pozisyonunda sınıflandırılması gerektiği tespit edildikten sonra karar verilmesi gerektiğine hükmedildi.
Danıştay’ın bu kararına göre, tip onay belgesindeki niteleme tek başına belirleyici değildir; aracın gümrük tarife istatistik pozisyonundaki yerinin izahname ve açıklama notlarına göre, gerekirse bilirkişi yoluyla ayrıca tespit edilmesi gerekmektedir. Söz konusu karar kanunda açıkça yer almayan bir vergisel olayın benzer durumlara bakılarak genişletilemeyeceğini ifade eden “kıyas yasağı” ilkesi açısından da önemli bir karardır.
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