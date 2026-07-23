Danıştay’dan ÖTV freni

Bayiler tarafından nihai tüketicilere satı­şı yapılan ATV (AII Terrain Vehicle) cinsi araçların tip onay belgesinde cinsinin T3-Trak­tör olduğunun belirtilmesi nedeniyle ÖTV siz satışı yapılan ATV araçlar için vergi inceleme­si yapılmış ve cezalı ÖTV tarhiyatı önerilmiş­ti. Vergi ve cezaların dava konusu yapılması ve Bölge İdare Mahkemelerinde farklı kararlar çıkması üzerine İstanbul Bölge İdare Mahke­mesi Başkanlar Kurulu, aykırılığın giderilme­sini Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulundan talep etmiştir.

18 Temmuz tarihli Resmi Gaze­tede yayımlanan Danıştay Vergi Dava Dairele­ri Kurulunun 2026/2 E. Sayılı kararıyla konu­nun hukuki değerlendirilmesi yapılarak “re’sen araştırma ilkesi” hatırlatılmış oldu. Verilen ka­rarın vergi hukukunda “kıyas yasağı” ilkesi ile de ilişkili olduğu değerlendirilmelidir.

ATV (AII Terrain Vehicle) satışları incelemeye alındı

Tip Onayı; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ta­rafından yayınlanan tekerlekli araçlar ile bu araçlarda kullanılan bazı aksamların, Yönet­melikler ve Teknik Düzenlemelere göre uy­gunluğunun onaylanmasıdır. ATV tipi araç­ların tip onay belgesinde “T3-Traktör” olarak gösterilmesi ve bayilerin bu araçları traktör olarak ÖTV siz satması üzerine vergi müfet­tişleri inceleme başlatmıştı.

Vergi mevzuatı­na göre, traktör satışlarında ÖTV oranı yüzde 0 (sıfır) olarak uygulanırken, ATV cinsi araç­larda bu oran yüzde 25 olarak uygulanıyor. Ya­pılan vergi incelemelerinde; araçların tip onay belgesinde cinsinin T3-Traktör olduğunun be­lirtilmesine karşın bu araçların Gümrük Tari­fe İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P.) numarasında yer alan ATV cinsi araç olduğu iddia edilerek bu araçlara 2020 yılı için özel tüketim vergile­ri tarh edilmiş ve vergilerin bir katı tutarında vergi ziayı cezası kesilmişti.

Vergi yargısında çelişkili kararlar çıktı

Otomotiv Bayileri tarafından 2020 yılının Ocak, Haziran ila Eylül dönemleri için tarh edilen özel tüketim vergileri ile vergilerin bir katı tutarında kesilen vergi ziyaı cezalarının iptali istemiyle vergi davası açıldı Vergi ve ce­zaları yargıya taşıması üzerine farklı illerdeki mahkemelerden çelişkili kararlar çıktı. İstan­bul Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu; İstanbul 3. ve 8. Vergi Dava Daireleri ile Bursa 1. Vergi Dava Dairesi’nin kesin nitelikteki ka­rarları arasında “aykırılık” bulunduğunu belir­terek, bu çelişkinin giderilmesi için Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’na başvurdu.

Danıştay’dan ÖTV kararı çıktı

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu re’sen araştırma yetkisi kapsamında vergi mahke­melerinin sadece belgelere ya da vergi daire­sinin tek taraflı iddialarına göre karar verme­mesi gerektiğine hükmetti. Kararda; vergi in­celeme raporlarında yer alan tespitler ile Özel Tüketim Vergisi Kanunu, Gümrük Kanunu ve Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları göz önünde bulundurularak, yargı mercileri tara­fından, inceleme yetkisi kullanılmak ve gere­kirse bilirkişi incelemesi yaptırılmak suretiy­le araçların hangi gümrük tarife istatistik po­zisyonunda sınıflandırılması gerektiği tespit edildikten sonra karar verilmesi gerektiğine hükmedildi.

Danıştay’ın bu kararına göre, tip onay bel­gesindeki niteleme tek başına belirleyici de­ğildir; aracın gümrük tarife istatistik pozisyo­nundaki yerinin izahname ve açıklama not­larına göre, gerekirse bilirkişi yoluyla ayrıca tespit edilmesi gerekmektedir. Söz konusu ka­rar kanunda açıkça yer almayan bir vergisel olayın benzer durumlara bakılarak genişletile­meyeceğini ifade eden “kıyas yasağı” ilkesi açı­sından da önemli bir karardır.