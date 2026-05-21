Emekliler emlak vergisinde cezalı duruma düşmeyin
Değerli okurlar Emlak Vergisi Kanununa göre, Türkiye sınırları içerisinde gayrimenkulü olanlar, her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere iki taksit halinde emlak vergisi öderler. Bina, arsa ya da araziler emlak vergisine tabi olup söz konusu vergi gayrimenkulün kayıtlı olduğu belediyeler tarafından tahsil edilmektedir. Emlak Vergisinin ilk taksit ödemesinin son günü 31 Mayıs Pazar gününe denk gelmektedir. Ancak söz konusu tarihin hafta sonuna rastlaması nedeniyle ödeme süresinin son günü 1 Haziran Pazartesi gününe uzamaktadır.
Emlak vergisi oranı meskenlerde binde bir, diğer binalarda binde iki, arsalarda binde üç tür. Bu oranlar, büyük şehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde % 100 artırımlı uygulanır. Ayrıca belli şartlar dahilinde emlak vergisi oranı indirimli (yüzde sıfır) olarak uygulanmaktadır. Emlak vergisi kanunun 8. Maddesine göre bir adet meskeni olan Emekliler için Emlak Vergisi oranı sıfır olarak uygulanır ve vergi ödenmez. Muafiyet şartlarının ihlali halinde emlak vergisi cezalı olarak tahsil edilmektedir.
Emlak vergisi muafiyet şartları nelerdir?
Emeklilerin indirimli emlak vergisinden yararlanabilmeleri için aşağıdaki şartların sağlanması gereklidir.
1 Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki mesken niteliğindeki taşınmazın brüt yüzölçümünün 200 metrekareyi aşmamış olması gerekmektedir.
2 İndirimden yararlanacak Emeklinin tek bir meskene sahip olması, gereklidir. Bu hüküm, emeklilerin bizzat oturmaları şartıyla tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde, hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır. Ancak kişinin birden fazla meskeni varsa ya da birden fazla mesken üzerinde hisseleri bulunuyorsa indirimden yararlanamaz ve sahip oldukları meskenlerin tamamı için ayrı emlak vergisine tabii tutulur.
3 Emlak vergisi indirimi konutlar için geçerlidir. Bu konutlarda ikamet etmek ve başka bir konutlarının bulunmaması koşulu vardır. Ayrıca yılın sadece belli dönemlerinde kullanılan yazlık konutlar için indirimli emlak vergisi uygulamaz.
Çalışan emekliler indirimden yararlanamaz
Sosyal güvenlik kurumlarından emekli, dul, yetim, ölüm ve malûliyet aylığı alanların, bu aylıkları dışında başka gelirlerinin bulunması halinde indirimli vergiden yararlanılamaz. Yabancı bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olanlar da bu uygulamadan yararlanamaz. Mükelleflerin gelir getirmeyen işyeri, arsa ve araziye sahip olmaları, indirimli vergi oranından yararlanmalarına engel teşkil etmemektedir.
Kira geliri elde eden emeklilerin durumu
İndirimli bina vergisi oranı uygulanmasından yararlanmak için meskende bizzat oturma şartı aranmamaktadır. Sahip olduğu tek meskeni kiraya veren ancak kendisi de kirada oturan emekliler indirimli emlak vergisi uygulamasından yararlanabilirler. Kira ödemeksizin bir başkasının yanında oturan emekliler kiraya verdikleri mesken için indirimli bina vergisi oranından faydalanamazlar. Eşlerin her ikisi adına gayrimenkul bulunması halinde birinde oturulması diğerinin ise kiraya verilmemesi ve bu meskenden gelir elde edilmemesi durumunda ise her iki mesken için de indirimli emlak vergisi oranı (sıfır) uygulanması gerekmektedir.
Şartların ihlali halinde cezalı tahsilat
Emlak vergisi muafiyet şartlarının ihlali durumunda, ilgili mükellef sıfır oranlı emlak vergisi hakkını kaybeder. Şartların kaybedildiği yılı izleyen yıldan itibaren emlak vergisi ödemeye başlar ve muafiyetin haksız uygulandığı yıllar için geriye dönük cezalı vergi tahsilatı yapılır.
|Borsa
|14.012,01
|-0,12 %
|Dolar
|45,5928
|0,00 %
|Euro
|53,0081
|0,01 %
|Euro/Dolar
|1,1626
|0,03 %
|Altın (GR)
|6.557,36
|-1,01 %
|Altın (ONS)
|4.543,84
|1,38 %
|Brent
|102,33
|-4,87 %