Sivas’ta vergiyi konuştuk
Geçtiğimiz hafta Sivas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanımız Metin
Boyraz ve Oda Yöneticilerimizin daveti üzerine “Kurumlar Vergisinde Özellikli Hususlar” konulu bir seminer gerçekleştirdik. Seminer Sivas Defterdarımız, Akademisyen Hocalarımız ve Meslek Mensubu meslektaşlarımızın katılımı ile gerçekleşti. Gayet güzel ve verimli geçen seminerde Sivas’ın mükellef sayısında artış olduğu, 2024 yılında 43.641 olan faal mükellef sayısının 2025 yılında 47.973 e çıktığı, Vergi türü itibariyle faal mükellef sayısının Gelir Vergisinde 14.409, Kurumlar Vergisinde 4.390 olduğu dile getirildi.
Seminerde kurumlar vergisi beyanında dikkat edilmesi gereken hususlar, kurumlar vergisinin konusu ve mükellefleri, istisna ve muafiyetler, safi kurum kazancının tespiti, verginin hesaplanması, vergiye uyumlu mükelleflerde %5 vergi indirimi, yurt içi asgari kurumlar vergisi ve kurumlar vergisinin beyanı gibi konuları mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde değerlendirme imkânı bulduk. Seminerde ön plana çıkan konu başlıklarını okurlarımızla paylaşalım.
Taşınmaz satışlarında istisna
Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici 16’ncı maddesiyle, 15/7/2023 tarihinden önce kurumların aktifinde yer alan taşınmazlar açısından kurumlar vergisi istisnası devam edecek olup, taşınmaz satış kazancı istisnası %50 yerine %25 olarak uygulanacaktır. Bu değerlerin satışından elde edilecek kazancın istisnadan yararlanan kısmının, pasifte özel bir fon hesabına alınması ve satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar fon hesabında tutulması gerekmektedir. Ayrıca, satış bedelinin, satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar tahsil edilmesi şarttır. Taşınmaz ticaretine konu edilen veya kiralama ya da başka surette değerlendirilen taşınmazların satış kazancı ise istisnaya konu edilemez.
Zarar mahsubu
Kurumlar vergisi beyannamesinde, her yıla ilişkin tutarlar ayrı ayrı gösterilmek ve 5 yıldan fazla nakledilmemek şartıyla geçmiş yılların beyannamelerinde yer alan zararlar kurum kazancından indirilebilecektir. Yapılandırma kanunları çerçevesinde matrah artırımında bulunan mükelleflerin geçmiş yıllara ait olup indirim konusu yapılmayan 2018 ila 2021 yıllarına ait geçmiş yıl zararlarının yarısı ile 2022 yılına ait zararının tamamı, 2025 yılı kârlarından mahsup edilmez.
Finansman Gider Kısıtlaması
Finansman gider kısıtlaması, yabancı kaynakları özkaynaklarını aşan işletmelerin, aşan kısma isabet eden finansman giderlerinin %10›unu kanunen kabul edilmeyen gider (KKEG) olarak vergi matrahına eklemesidir. Kısıtlama, yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri hakkında uygulanacaktır. Uygulama, bilanço esasına tabi mükellefler için geçerli olup işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler finansman gider kısıtlamasına tabi değildir.
Teminat mektubu komisyonları, tahvil ihracı ile ilgili olarak yapılan baskı ve benzeri giderler ile ipotek masrafları gibi herhangi bir yabancı kaynak kullanımına bağlı olmaksızın yapılan giderlerin gider kısıtlamasına konu edilmesi söz konusu değildir. Finansman gelirleri ile giderleri arasında netleştirme yapılmayacaktır. Aynı kaynağa ilişkin olarak bir hesap dönemi içindeki aynı veya farklı geçici vergilendirme dönemlerinde oluşan kur farkı gelir ve giderleri mahsuplaştırılır, aynı dönem içinde olsa bile farklı yabancı kaynaklara ilişkin olarak oluşan kur farkı gelirleri ile kur farkı giderleri birlikte değerlendirilmez.
