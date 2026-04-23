Sivas’ta vergiyi konuştuk

Geç­tiği­miz hafta Sivas Ser­best Mu­hasebeci Mali Mü­şavirler Odası Baş­kanımız Metin

Boyraz ve Oda Yönetici­lerimizin daveti üzeri­ne “Kurumlar Vergisinde Özellikli Hususlar” konu­lu bir seminer gerçekleş­tirdik. Seminer Sivas Def­terdarımız, Akademisyen Hocalarımız ve Meslek Mensubu meslektaşları­mızın katılımı ile gerçek­leşti. Gayet güzel ve ve­rimli geçen seminerde Si­vas’ın mükellef sayısında artış olduğu, 2024 yılın­da 43.641 olan faal mükel­lef sayısının 2025 yılında 47.973 e çıktığı, Vergi tü­rü itibariyle faal mükellef sayısının Gelir Vergisin­de 14.409, Kurumlar Ver­gisinde 4.390 olduğu dile getirildi.

Seminerde ku­rumlar vergisi beyanında dikkat edilmesi gereken hususlar, kurumlar vergi­sinin konusu ve mükellef­leri, istisna ve muafiyetler, safi kurum kazancının tes­piti, verginin hesaplanma­sı, vergiye uyumlu mükel­leflerde %5 vergi indirimi, yurt içi asgari kurumlar vergisi ve kurumlar vergi­sinin beyanı gibi konula­rı mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde değerlendir­me imkânı bulduk. Semi­nerde ön plana çıkan konu başlıklarını okurlarımızla paylaşalım.

Taşınmaz satışlarında istisna

Kurumlar Vergisi Kanu­nuna eklenen geçici 16’ncı maddesiyle, 15/7/2023 ta­rihinden önce kurumların aktifinde yer alan taşın­mazlar açısından kurum­lar vergisi istisnası devam edecek olup, taşınmaz sa­tış kazancı istisnası %50 yerine %25 olarak uygula­nacaktır. Bu değerlerin sa­tışından elde edilecek ka­zancın istisnadan yararla­nan kısmının, pasifte özel bir fon hesabına alınması ve satışın yapıldığı yılı iz­leyen beşinci yılın sonuna kadar fon hesabında tutul­ması gerekmektedir. Ayrı­ca, satış bedelinin, satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılının sonuna ka­dar tahsil edilmesi şarttır. Taşınmaz ticaretine konu edilen veya kiralama ya da başka surette değerlendi­rilen taşınmazların satış kazancı ise istisnaya konu edilemez.

Zarar mahsubu

Kurumlar vergisi beyan­namesinde, her yıla ilişkin tutarlar ayrı ayrı gösteril­mek ve 5 yıldan fazla nak­ledilmemek şartıyla geç­miş yılların beyanname­lerinde yer alan zararlar kurum kazancından indi­rilebilecektir. Yapılandır­ma kanunları çerçevesinde matrah artırımında bulu­nan mükelleflerin geçmiş yıllara ait olup indirim ko­nusu yapılmayan 2018 ila 2021 yıllarına ait geçmiş yıl zararlarının yarısı ile 2022 yılına ait zararının tamamı, 2025 yılı kârların­dan mahsup edilmez.

Finansman Gider Kısıtlaması

Finansman gider kısıt­laması, yabancı kaynakla­rı özkaynaklarını aşan iş­letmelerin, aşan kısma isabet eden finansman gi­derlerinin %10›unu kanu­nen kabul edilmeyen gider (KKEG) olarak vergi mat­rahına eklemesidir. Kısıt­lama, yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan gelir ve kurumlar vergisi mükellef­leri hakkında uygulanacak­tır. Uygulama, bilanço esa­sına tabi mükellefler için geçerli olup işletme hesa­bı esasına göre defter tu­tan mükellefler finansman gider kısıtlamasına tabi değildir.

Teminat mektu­bu komisyonları, tahvil ih­racı ile ilgili olarak yapılan baskı ve benzeri giderler ile ipotek masrafları gibi her­hangi bir yabancı kaynak kullanımına bağlı olmaksı­zın yapılan giderlerin gider kısıtlamasına konu edil­mesi söz konusu değildir. Finansman gelirleri ile gi­derleri arasında netleştir­me yapılmayacaktır. Aynı kaynağa ilişkin olarak bir hesap dönemi içindeki ay­nı veya farklı geçici vergi­lendirme dönemlerinde oluşan kur farkı gelir ve gi­derleri mahsuplaştırılır, aynı dönem içinde olsa bi­le farklı yabancı kaynakla­ra ilişkin olarak oluşan kur farkı gelirleri ile kur farkı giderleri birlikte değerlen­dirilmez.