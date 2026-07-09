Varlık Barışı sahte fatura kullananları korur mu?

Vergiye yönelik düzenlemeleri içeren 7582 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 4 Haziran 2026 ta­rihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. “Var­lık Barışı” olarak ta adlandırılan söz konu­su kanunla; varlıkların ekonomiye kazandı­rılması, kamu alacaklarında tecil süresinin uzatılması, indirimli kurumlar vergisi uy­gulanması, transit ticarette kurumlar vergi­si indirimleri, İstanbul Finans Merkezi teş­viklerinin süresinin uzatılması gibi çeşitli konularda vergi düzenlemeleri yapılmakta­dır. “Varlık Barışı” olarak adlandırılan dü­zenleme ise kanunun 10. maddesinde yer al­maktadır. Söz konusu düzenlemenin usul ve esaslarına yönelik olarak Gelir İdaresi Baş­kanlığı tarafından Bazı Varlıkların Ekono­miye Kazandırılması Hakkında Genel Teb­liğ 4 Temmuz 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Varlık Barışı nın kritik iki konusundan ilki; bildi­rilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak. Diğeri ise; bildirilen varlıklar dışındaki di­ğer nedenlerle başlayan vergi incelemeleri veya takdire sevk işlemleri dolayısıyla mat­rah farkı bulunması durumunda bildirilen tutardan mahsup edilecek. Dolaysıyla; var­lık barışı tıpkı matrah artırımında olduğu gibi vergi incelemelerine karşı bir koruma sağlamaktadır. Ancak varlık barışının, mü­kellef hakkında yapılacak her inceleme için koruma sağlaması mümkün değildir.

Varlık Barışı hangi hallerde incelemeye koruma sağlar?

Gerek yurtiçi, gerekse yurtdışı varlık ba­rışında bulunanlar bildirime ilişkin genel şartları sağlamaları kaydıyla bildirilen tu­tarlara ilişkin hiçbir suretle vergi inceleme­si ve vergi tarhiyatı yapılmayacak. Bildirim­de bulunanlar hakkında her hangi bir şekil­de başlayan vergi incelemeleri veya takdire sevk işlemleri dolayısıyla matrah farkı bu­lunması durumunda ise; bulunan matrah farkının bildirime konu edilen varlıklar ne­deniyle ortaya çıktığının tespit edilmesi du­rumunda, gelir, kurumlar ve katma değer vergisi yönünden tarhiyat yapılmayacak.

Varlık Barışı vergi incelemesinde ileriye dönük koruma sağlamaz

Varlık barışı yoluyla bildirimde bulunan­ların vergi incelemesine karşı korunabilmesi için genel şartların sağlanması yanında, bu­lunan matrah farkının bildirime konu edilen varlıklar nedeniyle ortaya çıktığının tespit edilmesi gerekmektedir. Böylelikle bildirim­de bulunulan dönemden sonraki bir döneme ilişkin olarak bulunacak bir matrah farkının, bildirimde bulunulan dönemle ilişkisi kurul­ması mümkün olmadığından dolayı, varlık barışı bildirimi bildirimden bulunulduğu ta­rihten geriye dönük olarak koruma sağlar.

Varlık Barışı sahte belge kullananları korumaz

Varlık Barışı ile ilgili olarak sorulardan bi­ride her hangi bir şekilde kayıt ve beyanna­melere intikal etmiş olan sahte faturalar ne­deniyle yapılacak olan vergi incelemelerin­de koruma sağlayıp sağlamayacağı yönünde. Gerek 7582 Sayılı Kanun metni gerekse ka­nunun Genel Tebliğlerinde yapılan açıkla­malar ve verilen örnekler sahte fatura kul­lananlar açısından Varlık Barışının koruma sağlayacağını söylemek mümkün değil. Sahte fatura kullanıcılarına yönelik olarak yapılan incelemelerde matrah takdiri değil vergi in­diriminin reddi yapılmaktadır. Daha önceki yapılandırma ve matrah artırımı kanunları­nı da incelediğimizde “matrah artırımı” kav­ramı ile “vergi artırımı” kavramlarının kulla­nıldığını görürüz. 7582 sayılı kanun metni ve tebliğlerde sadece “matrah farkı” ibaresine yer verildiğinden dolayı Varlık Barışının sah­te fatura kullananlar açısından koruma sağla­yacağını söylemek mümkün değil.