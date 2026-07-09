Varlık Barışı sahte fatura kullananları korur mu?
Vergiye yönelik düzenlemeleri içeren 7582 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 4 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. “Varlık Barışı” olarak ta adlandırılan söz konusu kanunla; varlıkların ekonomiye kazandırılması, kamu alacaklarında tecil süresinin uzatılması, indirimli kurumlar vergisi uygulanması, transit ticarette kurumlar vergisi indirimleri, İstanbul Finans Merkezi teşviklerinin süresinin uzatılması gibi çeşitli konularda vergi düzenlemeleri yapılmaktadır. “Varlık Barışı” olarak adlandırılan düzenleme ise kanunun 10. maddesinde yer almaktadır. Söz konusu düzenlemenin usul ve esaslarına yönelik olarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ 4 Temmuz 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Varlık Barışı nın kritik iki konusundan ilki; bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak. Diğeri ise; bildirilen varlıklar dışındaki diğer nedenlerle başlayan vergi incelemeleri veya takdire sevk işlemleri dolayısıyla matrah farkı bulunması durumunda bildirilen tutardan mahsup edilecek. Dolaysıyla; varlık barışı tıpkı matrah artırımında olduğu gibi vergi incelemelerine karşı bir koruma sağlamaktadır. Ancak varlık barışının, mükellef hakkında yapılacak her inceleme için koruma sağlaması mümkün değildir.
Varlık Barışı hangi hallerde incelemeye koruma sağlar?
Gerek yurtiçi, gerekse yurtdışı varlık barışında bulunanlar bildirime ilişkin genel şartları sağlamaları kaydıyla bildirilen tutarlara ilişkin hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak. Bildirimde bulunanlar hakkında her hangi bir şekilde başlayan vergi incelemeleri veya takdire sevk işlemleri dolayısıyla matrah farkı bulunması durumunda ise; bulunan matrah farkının bildirime konu edilen varlıklar nedeniyle ortaya çıktığının tespit edilmesi durumunda, gelir, kurumlar ve katma değer vergisi yönünden tarhiyat yapılmayacak.
Varlık Barışı vergi incelemesinde ileriye dönük koruma sağlamaz
Varlık barışı yoluyla bildirimde bulunanların vergi incelemesine karşı korunabilmesi için genel şartların sağlanması yanında, bulunan matrah farkının bildirime konu edilen varlıklar nedeniyle ortaya çıktığının tespit edilmesi gerekmektedir. Böylelikle bildirimde bulunulan dönemden sonraki bir döneme ilişkin olarak bulunacak bir matrah farkının, bildirimde bulunulan dönemle ilişkisi kurulması mümkün olmadığından dolayı, varlık barışı bildirimi bildirimden bulunulduğu tarihten geriye dönük olarak koruma sağlar.
Varlık Barışı sahte belge kullananları korumaz
Varlık Barışı ile ilgili olarak sorulardan biride her hangi bir şekilde kayıt ve beyannamelere intikal etmiş olan sahte faturalar nedeniyle yapılacak olan vergi incelemelerinde koruma sağlayıp sağlamayacağı yönünde. Gerek 7582 Sayılı Kanun metni gerekse kanunun Genel Tebliğlerinde yapılan açıklamalar ve verilen örnekler sahte fatura kullananlar açısından Varlık Barışının koruma sağlayacağını söylemek mümkün değil. Sahte fatura kullanıcılarına yönelik olarak yapılan incelemelerde matrah takdiri değil vergi indiriminin reddi yapılmaktadır. Daha önceki yapılandırma ve matrah artırımı kanunlarını da incelediğimizde “matrah artırımı” kavramı ile “vergi artırımı” kavramlarının kullanıldığını görürüz. 7582 sayılı kanun metni ve tebliğlerde sadece “matrah farkı” ibaresine yer verildiğinden dolayı Varlık Barışının sahte fatura kullananlar açısından koruma sağlayacağını söylemek mümkün değil.
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