1 Temmuz’da e-Faturaya geçmeyene 17 milyon liraya kadar ceza
Değerli okurlar, dijital dönüşüm sürecinin hız kazanmasıyla birlikte e-Fatura kullanımı da işletmeler için bir zorunluluk haline gelmiştir. Ülkemizde 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamada olan e-Fatura uygulaması; standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen ve Vergi Usul Kanunu hükümleri gereği bir faturada yer alması gereken bilgileri içeren elektronik belgedir. E-Fatura belgesi yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt ortamındaki “fatura” belgesi ile aynı niteliklere sahiptir.
E-Fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerin, birbirlerine sattıkları mallar ve ifa ettikleri hizmetler için düzenledikleri faturaları e-Fatura olarak göndermeleri ve almaları zorunludur. Gelir İdaresi Başkanlığı Faaliyet Raporuna göre, 2025 yılı sonu itibariyle e-Fatura uygulamasından yararlanan mükellef adedi 1.937.308’dir. Gelir İdaresi Başkanlığı her yıl yayımladığı tebliğlerle sektörler ve cirolara göre e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğunu düzenlemektedir.
Cironuz 3 milyon ise 1 Temmuz’a kadar geçiş zorunlu
509 Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca; 2025 yılı brüt satışları 3 milyon ve üzeri olan mükelleflerin 1 Temmuza kadar e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunmaktadır.. E-Fatura uygulamasına geçmeyen ve kâğıt fatura düzenlemeye devam eden mükelleflere özel usulsüzlük cezaları kesilecektir..
Sektörel olarak e-Faturaya geçiş zorunluluğu olanlar
Aşağıdaki sektörlerde faaliyette bulunan işletmeler de e-Fatura uygulamasına dâhil olmak zorundadırlar.
E-Ticaret faaliyetinde bulunanlardan 2025 yılında 500 bin lira ve üzeri brüt satış hasılatı olanlar, (Kendi web sitesi veya pazaryerleri üzerinden satış yapanlar),
Gayrimenkul ve motorlu taşıt alım satımı yapan işletmelerden 2025 yılı brüt satışları 500 bin lira ve üzeri olanlar
Otelcilik ve konaklama sektöründe faaliyette bulunanlar,
Komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler
Akaryakıt ve Enerji Sektöründe faaliyette bulunanlar,
Finans ve sigortacılık sektöründe faaliyette bulunanlar,
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile hizmet sözleşmesi imzalayan hastaneler ve tıp merkezleri,
Demir-çelik ve metal ticareti yapan işletmeler,
İhracatçı işletmeler,
Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan veya belediyelerden yatırım ya da işletme belgesi alarak konaklama hizmeti sunan işletmeler,
Şarj ağı işletmeci lisansı alan mükellefler ile bu mükellefler tarafından sertifika verilen şarj istasyonu işletmecileri.
Basit usul ve işletme hesabı mükellefleri
Basit usul ve işletme hesabına göre defter tutan mükellefler 31 Aralık 2026 tarihine kadar düzenlenecek ve vergiler dâhil toplamı 3.000 lirayı aşmayan faturalar kâğıt ortamda düzenlenebilecek olup, tutarı aşan faturaların ise GİB e-Belge (e-Arşiv) üzerinden düzenlenmesi zorunludur.
e-Faturaya dahil olduğu halde kâğıt fatura düzenleyene 17 milyona kadar ceza
Vergi Usul Kanununun 353. maddesine göre; e-Fatura olarak düzenlenmesi gerekirken bu belgenin düzenlenmemesi halinde her bir belge için 17 bin liradan az olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken tutarın %10’u oranında özel usulsüzlük cezası kesilir. Ayrıca düzenlemeyen her belge için cezalar artırılarak uygulanır. İlk tespitte 17 bin lira, ikinci tespitte 35 bin lira, üçüncü tespitte 53 bin lira, dördüncü tespitte 70 bin lira, beşinci tespitte 87 bin lira ve altıncı tespitten sonra ise her tespit için 170 bin lira özel usulsüzlük cezası uygulanır. Bu cezanın üst sınırı ise yıllık 17 milyon lira.
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