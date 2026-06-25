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1 Temmuz’da e-Faturaya geçmeyene 17 milyon liraya kadar ceza

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Mahmut Bülent YILDIRIM

Mahmut Bülent YILDIRIM

mahmut.yildirim@dunya.com
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Değerli okurlar, dijital dönüşüm süre­cinin hız kazanmasıyla birlikte e-Fa­tura kullanımı da işletmeler için bir zo­runluluk haline gelmiştir. Ülkemizde 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygula­mada olan e-Fatura uygulaması; standar­dı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından be­lirlenen ve Vergi Usul Kanunu hükümleri gereği bir faturada yer alması gereken bil­gileri içeren elektronik belgedir. E-Fatura belgesi yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt ortamındaki “fatura” belgesi ile aynı ni­teliklere sahiptir.

E-Fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerin, birbirlerine sattık­ları mallar ve ifa ettikleri hizmetler için düzenledikleri faturaları e-Fatura ola­rak göndermeleri ve almaları zorunludur. Gelir İdaresi Başkanlığı Faaliyet Raporu­na göre, 2025 yılı sonu itibariyle e-Fatu­ra uygulamasından yararlanan mükellef adedi 1.937.308’dir. Gelir İdaresi Başkan­lığı her yıl yayımladığı tebliğlerle sektör­ler ve cirolara göre e-Fatura uygulaması­na geçiş zorunluluğunu düzenlemektedir.

Cironuz 3 milyon ise 1 Temmuz’a kadar geçiş zorunlu

509 Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca; 2025 yılı brüt satışla­rı 3 milyon ve üzeri olan mükelleflerin 1 Temmuza kadar e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunmaktadır.. E-Fa­tura uygulamasına geçmeyen ve kâğıt fa­tura düzenlemeye devam eden mükellef­lere özel usulsüzlük cezaları kesilecektir..

Sektörel olarak e-Faturaya geçiş zorunluluğu olanlar

Aşağıdaki sektörlerde faaliyette bulu­nan işletmeler de e-Fatura uygulamasına dâhil olmak zorundadırlar.

E-Ticaret faaliyetinde bulunanlardan 2025 yılında 500 bin lira ve üzeri brüt sa­tış hasılatı olanlar, (Kendi web sitesi ve­ya pazaryerleri üzerinden satış yapanlar),

Gayrimenkul ve motorlu taşıt alım satı­mı yapan işletmelerden 2025 yılı brüt sa­tışları 500 bin lira ve üzeri olanlar

Otelcilik ve konaklama sektöründe faa­liyette bulunanlar,

Komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükel­lefler

Akaryakıt ve Enerji Sektöründe faali­yette bulunanlar,

Finans ve sigortacılık sektöründe faali­yette bulunanlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile hiz­met sözleşmesi imzalayan hastaneler ve tıp merkezleri,

Demir-çelik ve metal ticareti yapan iş­letmeler,

İhracatçı işletmeler,

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan veya belediyelerden yatırım ya da işletme bel­gesi alarak konaklama hizmeti sunan iş­letmeler,

Şarj ağı işletmeci lisansı alan mükellef­ler ile bu mükellefler tarafından sertifika verilen şarj istasyonu işletmecileri.

Basit usul ve işletme hesabı mükellefleri

Basit usul ve işletme hesabına göre def­ter tutan mükellefler 31 Aralık 2026 tari­hine kadar düzenlenecek ve vergiler dâhil toplamı 3.000 lirayı aşmayan faturalar kâ­ğıt ortamda düzenlenebilecek olup, tutarı aşan faturaların ise GİB e-Belge (e-Arşiv) üzerinden düzenlenmesi zorunludur.

e-Faturaya dahil olduğu halde kâğıt fatura düzenleyene 17 milyona kadar ceza

Vergi Usul Kanununun 353. maddesi­ne göre; e-Fatura olarak düzenlenmesi gerekirken bu belgenin düzenlenmeme­si halinde her bir belge için 17 bin lira­dan az olmamak üzere bu belgelere yazıl­ması gereken tutarın %10’u oranında özel usulsüzlük cezası kesilir. Ayrıca düzenle­meyen her belge için cezalar artırılarak uygulanır. İlk tespitte 17 bin lira, ikinci tespitte 35 bin lira, üçüncü tespitte 53 bin lira, dördüncü tespitte 70 bin lira, beşin­ci tespitte 87 bin lira ve altıncı tespitten sonra ise her tespit için 170 bin lira özel usulsüzlük cezası uygulanır. Bu cezanın üst sınırı ise yıllık 17 milyon lira.

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