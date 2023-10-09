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Entek, Ege’de rüzgar santrali alıyor

Kerim ÜLKER
Kerim ÜLKER Perde Arkası kerim.ulker@dunya.com

Koç Holding’in enerjideki en hızlı büyüyen şirketlerinden biri Entek. 1995 yılında kurulan Entek Elektrik, KOÇ’un iştiraklerinden TÜPRAŞ, OPET gibi enerjinin fosile dönük yönünden değil, genel olarak yenilenebilir tarafına yaptığı yatırımlarla biliniyor.

Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Ömer Koç’un Başkan vekilliğini ise Ali Koç’un yaptığı Entek içinde ise 4 farklı şirket bulunuyor. Eltek Elektrik toptan alım satım faaliyeti gösteriyor. İkinci şirket olan Menzelet Kılavuzlu Elektrik Üretimi A.Ş 2017 yılında özelleştirilen 178 MW’lık Kahmaranmaraş’taki Menzelet ve Kılavuzlu Hidroelektrik Santralleri’ni yönetiyor.

Üçüncü şirket olan Süloğlu Elektrik, Edirne’deki 66 MW’lık kurulu güce sahip rüzgar enerji santralini (RES), dördüncüsü ise Edirne’de kurulu Süloğlu RES’in yatırımını üstlenen Enspire Enerji Yatırımları ve Hizmetleri A.Ş’den ibaret. Entek’in bünyesinde ise Karaman’dan Samsun’a toplam 3 bölgede 8 hidroelektrik santrali, 1’er adet RES ve doğalgaz çevrim santrali bulunuyor. Toplamda 11 santrali yöneten Entek Elektrik, bunlara yenilerini eklemek için görüşmelere başladı.

Entek’in görüştüğü şirket ise Ege'de faaliyet gösteren Esinti Enerji. Balıkesir’de rüzgar santral yatırımları bulunan Esinti Enerji’nin ağırlık hisseleri Entek Elektrik ile OPET bünyesine geçecek. Anlaşma sağlanır ve resmi onaylar alınırsa Esinti Enerji Üretim’in çoğunluk hisseleri Entek Elektrik ve OPET’e devredilerek bu kez coğrafyaya Ege’yi eklenmiş olacak.

55 MW’lık rüzgar santrali

2007 yılında 20 milyon TL sermaye ile kurulan, şu anda bu miktarı 34 milyon TL’ye çıkaran Esinti Enerji, 3 ortaklı bir yapıda faaliyet gösteriyor. Her biri farklı sektörlerde faaliyet gösteren Karahallılar, Kula ve Bekki Grupları ortaklığında kurulan Esinti Enerji’nin İzmir’de Kınık Rüzgar Enerji Santrali bulunuyor. 2016’da üretime başlayan bu santralin üretim kapasitesi ise  54 MW.

İzmir’in 14’üncü büyük projesi

17 adet Siemes Gamesa rüzgar türbini kullanılan proje, Türkiye’nin en büyük 55’inci rüzgar üretim santrali, İzmir’in ise en büyük 14’üncü enerji üretim santrali olarak biliniyor. Kurucu ortaklardan Karahallılar, otomotiv, alüminyum, gıda, tavukçuluk, araç muayene istasyonu gibi alanlarda çalışıyor. Diğer kurucu ortak Kula Grup yağ, yem ve hayvancılık alanlarında öne çıkarken, Bekki Grup ise makine üretimi ve metal sanayisindeki yatırımlarıyla biliniyor.

 

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