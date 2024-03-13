Fides, Kuzey Makedonya’nın ilk kamu-özel projesini yapacak

Son birkaç haftadır Türk şirketlerinin eski Yugoslav ülkelerinde enerji sektörüne yönelik yaptığı işlere, yatırımlara ve ortaklıklara yönelik haberler paylaşıyoruz. Sırbistan, Kosova gibi ülkelere yoğunlaşan Türk şirketleri özellikle yenilenebilir enerjiye yönelik projelere imza atıyor.

Çalık-Limak ortaklığının yanı sıra Güriş’in Kosova’da, Türk şirketi Vulcanus ve ABD’li ortağı Sunflow Holding LLC ile Fortis Energy’nin, Sırbistan’da attıkları adımlara şimdi de Kuzey Makedonya eklendi.

Türk şirketi Fides Elektrik, Kuzey Makedonya’da yerel bir ortakla güneş enerjisine yönelik çalışma başlattı. Türk şirketi Fides Elektrik Enerjisi, Kuzey Makedonya'da yapılacak ve sektörde ilk olacak kamu-özel ortaklığı için seçildi.

Türk şirket, Strumica ve Struga'daki teknolojik-endüstriyel gelişim bölgelerinde yaklaşık 8 MW'lık toplam kapasiteye sahip iki güneş enerjisi santrali inşa edecek. Kasım ayı sonlarında kamu-özel ortaklıkları için halka açık bir çağrı başlatan Kuzey Makedonya Teknolojik-Endüstriyel Kalkınma Bölgeleri Müdürlüğü’nün (TIDZ), açtığı ihaleyi kazanan Türk şirketlerinin bu süreçte rakipleri İsrail ve Çinli şirketlerin oluşturduğu konsorsiyum oldu.

Yapılan sözleşmeyle Fides Elektrik Enerjisi, elektrik üretiminden elde ettiği gelirin yüzde 10'unu devlet bütçesine ödemeyi kabul etti. İmzalanan sözleşmenin süresi ise 25 yıl olarak belirlendi. Kuzey Makedonya Hükümeti’ne bağlı Teknolojik-Endüstriyel Kalkınma Bölgeleri Müdürlüğü, önümüzdeki dönemde ihalelere devam edecek.

Yapılacak olan santraller, Başkent Üsküp’ün yanı sıra, İştip ve Prilep bölgelerinde toplamda 40 hektardan fazla araziyi kapsayacak. Sırbistan’da iki proje yapılacak Geçtiğimiz ay Türk şirketi Vulcanus ve ABD’li ortağı Sunflow Holding LLC’nin ortaklığında kurulan Belgrad merkezli Windflow East, Sırbistan'ın güneyindeki Vranje yakınında 60 MW'lık bir rüzgar parkı inşa etmek için çalışma başlatmıştı.

Bu projede de Türk şirketi ve ortağı, 179 hektarlık alana her biri 6,2 MW'lık dokuz rüzgar santrali kurmayı planlıyor. Öte yandan bir başka Türk şirketi olan Fortis Energy, Sırbistan'ın kuzeyindeki Voyvodina ilinde yer alan Dolovo köyünde 3 MW'lık bir biyogaz enerji santrali faaliyete geçirdi.

Türkiye ve Avrupa’da faaliyet gösteren İstanbul merkezli UCK Holding bünyesindeki şirketin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda tesisin üç motorunun yılda 28 milyon KWh'den fazla elektrik üretmesinin beklendiğini ve bunun 12 bin eve güç sağlamaya yeteceği açıklandı.

Çalık-Limak ve Güriş, Kosova’ya teklif verdi

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz ay Çalık Holding ve Limak Grubu’nun konsorsiyumla, Güriş’in ise tek başına teklif vermeye hazırlandığı yenilenebilir enerji projesi ise Kosova’da yapılacak. Kosova’da 2012 yılından bu yana enerji dağıtım işini üstlenen Limak ve Çalık’ın kurduğu ortaklığın yanı sıra Güriş, ülkedeki ilk güneş santrali projesine talip olmuştu.

Rahovec belediyesinde inşa edilmesi planlanan 100 MW'lık güneş enerjisi projesi geliştirme işi, 950 MW’lık proje zincirinin de ilk adımı oldu. Toplamda 1.2 milyar euroluk büyüklüğe sahip projede Türk firmalarının yarışacak olması oldukça önemli.