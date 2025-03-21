  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Bekir Tamer GÖKALP
  4. Gayrimenkul sektöründe 2025 yılı trendleri

Gayrimenkul sektöründe 2025 yılı trendleri

Bekir Tamer GÖKALP
Bekir Tamer GÖKALP Parametre [email protected]

Gayrimenkul sektörü, daraltıcı para politikası ve enflasyonla mücadele sürecinde yüksek faizlerin baskısı ile zor bir dönemi geride bıraktı.

Enflasyonla mücadelenin başarıy­la yürütüldüğü bu süreçte gayrimenkul sektöründe canlanmanın yavaş yavaş başlayacağı ve önümüzdeki yıllarda hızla büyüyeceği bir döneme girmek üzere ol­duğumuzu söyleyebilirim.

Gayrimenkul sektörü; yeni trendler­le, teknolojik gelişmeler altında, sürdü­rülebilirlik odaklı projelerle ve değişen yaşam tarzlarına ayak uydurarak birçok faktörle yeniden şekillenecektir.

Bu bağlamda 2025 yılı itibarıyla sek­törde öne çıkan bazı trendleri özetlemek istiyorum.

Mesela sürdürülebilirlik ve yeşil bi­nalar daha çok ilgi almaya başlayacak­tır. Çevre dostu yapı malzemeleri, enerji verimliliği sağlayan sistemler ve yenile­nebilir enerji kaynakları daha çok popü­ler. Akıllı bina teknolojileri yeni binala­rın değerini katlıyor. Tapu işlemleri, kira sözleşmeleri gibi resmi adımlarda block­chain kullanımı da artıyor.

Mikro yaşam alanları, esnek kullanım modelleri ve karma yaşam alanları daha çok ilgi görüyor. Şehir merkezlerinde da­ha küçük ve fonksiyonel yaşam alanları­na (mikro evler) talep artıyor. Fractional ownership (parçalı mülkiyet) ve times­hare (zaman paylaşımı) gibi modeller yaygınlaşıyor. Şehir dışındaki mülkler, uzaktan çalışma sayesinde daha cazip hale geldi. Dijitalleşen alım-satım süreç­leri oluşuyor. Online platformlar üzerin­den alım-satım, kiralama, tapu ve hukuki işlemler hızlanıyor.

Gayrimenkul sektöründe kripto para kullanımı avantajlı mı?

Gayrimenkul sektöründe kripto para kullanımı, son yıllarda teknolojinin ve fi­nansal sistemlerin dijitalleşmesiyle hız kazanan yenilikçi bir yaklaşım. Bunun­la özellikle gayrimenkul alım-satımı ve mülkiyet yönetimi gibi alanlarda çeşitli avantajlar sunuyor.

Türkiye’de, gayrimenkul sektöründe kripto para kullanımı henüz yaygınlaşma­mış olsa da ilgi artıyor. Bazı girişimciler ve şirketler, kripto parayla mülk satışlarını teşvik ediyor ve bu konuda yenilikçi çö­zümler sunmaya başladılar. Ancak bence kamu otoriteleri tarafından daha net yasal düzenlemelerin oluşturulması gerekiyor.

Önümüzdeki süreçte bu alandaki önemli konuları şu şekilde özetleyebili­rim: Şeffaflık ve güvenlik açısından ele alırsak; blockchain teknolojisi, işlemle­rin şeffaf bir şekilde kaydedilmesini sağ­ladığı için, mülkiyet haklarının korun­masında ve dolandırıcılık riskinin azal­tılmasında önemli bir rol oynayacak gibi görünüyor.

Uluslararası işlemlerde kripto para, ül­keler arası işlemleri kolaylaştırıyor. Dö­viz kuru, döviz transferi gibi sorunları or­tadan kaldırıyor. Bu yüzden özellikle ya­bancı yatırımcılar için büyük bir avantaj sağlıyor. Daha düşük işlem maliyetleri ve hızlı transfer süreleri, kripto paranın uluslararası gayrimenkul alımlarında ca­zip hale gelmesine neden oluyor.

Parçalı token yatırımı; gayrimenkulün token olarak, dijital tokenlar şeklinde kü­çük parçalara bölünmesi anlamına gelir. Bu şekilde küçük yatırımcılar büyük gay­rimenkul projelerine yatırım yapabilme­lerine olanak sağlar. Tokenler, mülkiyet hakkını temsil ediyor ve blok zinciri üze­rinde kolayca alınıp satılabilmesi müm­kün hale geliyor.

Tabii sadece olumlu tarafları var diye­mem. Dezavantajlarından ve zorlukla­rından da bahsetmem gerekiyor.

Birçok ülkede kripto paraların gayri­menkul sektöründe kullanımı yasal ola­rak tam netleşmedi. Ancak önümüzdeki dönemde yasal düzenlemelerle günde­mimize hızlı bir giriş yapması bekleniyor.

Volatilitenin fazla olması kripto para­ların fiyat dalgalanmalarındaki hızı dola­yısıyla, taraflar arasında güven sorunla­rına neden olabilir.

Günümüzde gayrimenkul işlemleri için gereken altyapının ve hukuki düzen­lemelerin yetersiz olması entegrasyonu zorlaştırsa da ciddi bir potansiyeli de ba­rındırmaktadır.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Global kaosu Türkiye kendi lehine çevirebilir mi? 14 Mart 2025
Zelenski-Trump arasındaki tatsız görüşmenin ticaret ağına etkisi 07 Mart 2025
Rusya-Ukrayna savaşı sona yaklaşıyor ve bunun küresel ekonomik etkileri 28 Şubat 2025
Ticaret savaşlarının sonu nereye gider? Ülkemizi ne ölçüde etkiler? 21 Şubat 2025
Trump’ın sıkı ekonomi politikaları ve yeni ekonomi düzeni   14 Şubat 2025