Gayrimenkul sektöründe 2025 yılı trendleri

Gayrimenkul sektörü, daraltıcı para politikası ve enflasyonla mücadele sürecinde yüksek faizlerin baskısı ile zor bir dönemi geride bıraktı.

Enflasyonla mücadelenin başarıy­la yürütüldüğü bu süreçte gayrimenkul sektöründe canlanmanın yavaş yavaş başlayacağı ve önümüzdeki yıllarda hızla büyüyeceği bir döneme girmek üzere ol­duğumuzu söyleyebilirim.

Gayrimenkul sektörü; yeni trendler­le, teknolojik gelişmeler altında, sürdü­rülebilirlik odaklı projelerle ve değişen yaşam tarzlarına ayak uydurarak birçok faktörle yeniden şekillenecektir.

Bu bağlamda 2025 yılı itibarıyla sek­törde öne çıkan bazı trendleri özetlemek istiyorum.

Mesela sürdürülebilirlik ve yeşil bi­nalar daha çok ilgi almaya başlayacak­tır. Çevre dostu yapı malzemeleri, enerji verimliliği sağlayan sistemler ve yenile­nebilir enerji kaynakları daha çok popü­ler. Akıllı bina teknolojileri yeni binala­rın değerini katlıyor. Tapu işlemleri, kira sözleşmeleri gibi resmi adımlarda block­chain kullanımı da artıyor.

Mikro yaşam alanları, esnek kullanım modelleri ve karma yaşam alanları daha çok ilgi görüyor. Şehir merkezlerinde da­ha küçük ve fonksiyonel yaşam alanları­na (mikro evler) talep artıyor. Fractional ownership (parçalı mülkiyet) ve times­hare (zaman paylaşımı) gibi modeller yaygınlaşıyor. Şehir dışındaki mülkler, uzaktan çalışma sayesinde daha cazip hale geldi. Dijitalleşen alım-satım süreç­leri oluşuyor. Online platformlar üzerin­den alım-satım, kiralama, tapu ve hukuki işlemler hızlanıyor.

Gayrimenkul sektöründe kripto para kullanımı avantajlı mı?

Gayrimenkul sektöründe kripto para kullanımı, son yıllarda teknolojinin ve fi­nansal sistemlerin dijitalleşmesiyle hız kazanan yenilikçi bir yaklaşım. Bunun­la özellikle gayrimenkul alım-satımı ve mülkiyet yönetimi gibi alanlarda çeşitli avantajlar sunuyor.

Türkiye’de, gayrimenkul sektöründe kripto para kullanımı henüz yaygınlaşma­mış olsa da ilgi artıyor. Bazı girişimciler ve şirketler, kripto parayla mülk satışlarını teşvik ediyor ve bu konuda yenilikçi çö­zümler sunmaya başladılar. Ancak bence kamu otoriteleri tarafından daha net yasal düzenlemelerin oluşturulması gerekiyor.

Önümüzdeki süreçte bu alandaki önemli konuları şu şekilde özetleyebili­rim: Şeffaflık ve güvenlik açısından ele alırsak; blockchain teknolojisi, işlemle­rin şeffaf bir şekilde kaydedilmesini sağ­ladığı için, mülkiyet haklarının korun­masında ve dolandırıcılık riskinin azal­tılmasında önemli bir rol oynayacak gibi görünüyor.

Uluslararası işlemlerde kripto para, ül­keler arası işlemleri kolaylaştırıyor. Dö­viz kuru, döviz transferi gibi sorunları or­tadan kaldırıyor. Bu yüzden özellikle ya­bancı yatırımcılar için büyük bir avantaj sağlıyor. Daha düşük işlem maliyetleri ve hızlı transfer süreleri, kripto paranın uluslararası gayrimenkul alımlarında ca­zip hale gelmesine neden oluyor.

Parçalı token yatırımı; gayrimenkulün token olarak, dijital tokenlar şeklinde kü­çük parçalara bölünmesi anlamına gelir. Bu şekilde küçük yatırımcılar büyük gay­rimenkul projelerine yatırım yapabilme­lerine olanak sağlar. Tokenler, mülkiyet hakkını temsil ediyor ve blok zinciri üze­rinde kolayca alınıp satılabilmesi müm­kün hale geliyor.

Tabii sadece olumlu tarafları var diye­mem. Dezavantajlarından ve zorlukla­rından da bahsetmem gerekiyor.

Birçok ülkede kripto paraların gayri­menkul sektöründe kullanımı yasal ola­rak tam netleşmedi. Ancak önümüzdeki dönemde yasal düzenlemelerle günde­mimize hızlı bir giriş yapması bekleniyor.

Volatilitenin fazla olması kripto para­ların fiyat dalgalanmalarındaki hızı dola­yısıyla, taraflar arasında güven sorunla­rına neden olabilir.

Günümüzde gayrimenkul işlemleri için gereken altyapının ve hukuki düzen­lemelerin yetersiz olması entegrasyonu zorlaştırsa da ciddi bir potansiyeli de ba­rındırmaktadır.