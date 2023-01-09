Gökte, denizde ve karada daha milli ve çok daha güçlüyüz

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’i en son Aralık 2019 Savunma Sanayii Şura toplantısında geniş katılımlı bir basın toplantısında dinlemiştim. Dünyayı bir yıldan fazla etkisi altına alan Kovid salgınının patlamasından hemen önce. Savunma Sanayii Başkanlığı, ilk olarak 1985 yılında dönemin Başbakanı Turgut Özal hükümeti döneminde “Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı” adıyla kuruldu. Temel olarak yetkin ve bağımsız bir ulusal savunma sanayiinin oluşturulması hedefi ile kurulan SSB, Türkiye’nin teröre karşı yürüttüğü operasyonlar sırasında bazı ülkelerin ambargo tehdidi ile karşı karşıya gelmesi nedeniyle önemini arttırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde Mayıs 2004’te yapılan Savunma Sanayii İcra Komitesinde alınan kararlarla artık savunma sanayiinde dış alım yerine yerli ve milli projeler dönemi başladı. 10 Temmuz 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığına bağlanarak “Savunma Sanayii Müsteşarlığı” olan adı “Savunma Sanayii Başkanlığı” olarak değiştirildi. Yeniden yapılandırılan SSB bu alandaki ivmeyi daha da artırdı ve yerli ve milli savunma sanayiindeki kararlılık, ambargolara karşı da yerli projeleri hızlandırdı. Son yapılandırmanın üzerinden 1 yıl geçtikten sonra İsmail Demir, SSB’nin temel stratejisini ve 2023’e kadar olan hedeflerini sıralamıştı. Sadece TSK’nin güçlendirilmesi değil aynı zamanda bu sanayiide dünyada önemli bir oyuncu olmak konusunda da iddialı olduklarını ve ihracatta fark yaratacaklarını ifade etmişti. 2019 Aralık ayında yapılan toplantıda aldığım notlara göz atma fırsatım oldu.

Şöyle bir tablo çizmiş İsmail Demir 4 yıl önce:

2019 yılını 2.4 milyar dolar ihracat ile tamamladık. Hedef 10 milyar dolar.

Savunma Sanayiinde ihracat kilo birim değeri 45 dolar l Proje sayısı 690’a çıktı.

Milli Savaş uçağı

MİLGEM

İHA ve SİHA’ların geliştirilmesi

Mühimmat ve roket geliştirilmesi başta olmak üzere daha bir çok proje.

Bugün çok daha güçlüyüz

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, geçtiğimiz günlerde Tuzla’daki Teknopark İstanbul’da basın mensuplarının karşısına geçerek yürütülen projeler ve SSB’nin 2023 projeleri ve gelinen durumu aktardı.

“Türkiye Yüzyılı'na girdiğimiz bu ilk günlerde gururla söylüyoruz ki; her alanda atılımların yaşandığı son 20 yılda en büyük hamlelerden birini savunma sanayii yaptı. Savunma sanayiimiz bugün ‘Güçlenen Türkiye’nin Yükselen Yıldızı” haline geldik” sözleriyle başladı sunumuna İsmail Demir. Bugün 2 binden fazla firma ile ihracat birim değeri 60 dolara dayanan bir söktör haline geldi Savunma Sanayii. Demir’in ifadesiyle 750’yi aşkın sayıda proje ile yıllık 10 milyar doları üzerine çıkan sektör cirosu ve 2022’de 4 milyar 400 milyon dolarlık rekor ihracat. 4 yıl önce üzerinde çalışıyoruz denilen bütün projelerin sahaya çıktığını veya çalışmaların son aşamada olduğunu vurgulayan Demir, “Platform üretiminden hava savunma sistemlerine; silah, mühimmat ve füze üretimlerinden elektronik harp ve radar sistemlerine, haberleşme ve bilgi teknolojilerinden motor sistemlerine, askeri ekipman ve teçhizat üretiminden ARGE ve eğitim faaliyetlerine kadar; olmamız gereken her alanda hiçbir boşluk bırakmadan çalıştık” diye konuştu ve SSB’nin çok kritik olarak gördüğü bazı projelerin son durumunu şöyle özetledi:

İnsansız hava araçlarında artık dünyanın en iyi ürünlerini üretir ve kullanır hale geldik. Muharip İnsansız Savaş Uçağımız KIZILELMA, beklenenden daha da erken şekilde ilk uçuşunu yaptı. Özellikle AKINCI TİHA başta olmak üzere, İHA’larımıza yeni mühimmat atma kabiliyetleri eklendi. BOYGA, TOGAN gibi çeşitli fonksiyonlara sahip yeni İHA’larımız bu aileye eklendi. İHA’larımızın GPS olmayan sahalarda da görev yapabilmesini sağlayan KERKES Projesini tamamladık ve teslim ettik.

Milli Muharip Uçağımız son montaj hattına girdi.

İHA’larda edindiğimiz tecrübeyi uygulamaya çalıştığımız insansız deniz araçlarımızın yenileri geliştirildi. Elektronik harpten sürü şeklinde hareketine kadar çeşitli kabiliyetler eklendi.

TSK’nın kullanımına daha önce verdiğimiz HİSAR A+ ve O+ sistemlerimize çeşitli yeni kabiliyetler eklemeye devam ettik. Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemimiz SİPER son test atışında 100 kilometreyi aştı. Bugüne kadar yurt dışından alınan bir sistemi daha yerli-milli geliştirerek, omuzdan atılan hava savunma füze sistemimiz SUNGUR’u envantere aldık. TAYFUN füzemizi kamuoyu ilk kez bu sene gördü.

İlk tank ihracatımızı KAPLAN MT orta sınıf tankıyla Endonezya’ya gerçekleştirdik. Dünyada sınıfının en iyisi diyebileceğimiz PARS 6x6 Mayına Karşı Korumalı Araçlarımızı, ayrıca modernize ettiğimiz ilk Zırhlı Muharebe Araçlarımızı da envantere aldık.

SOM ve ATMACA füzelerinde kullanılacak KTJ3200 Turbojet Motorunu teslim ettik ve seri üretimine başladık.

SSB Başkanı İsmail Demir, son 4 yılda hayata geçirdikleri projeleri aktardıktan sonra 2023 yılında hayata geçecek projeleri de şöyle aktardı:

Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı HÜRJET ilk uçuşunu yapacak.

Muharip İnsansız Savaş Uçağımız Bayraktar KIZILELMA’nın çeşitli uçuş manevra testleri ve mühimmat entegrasyonları gerçekleştirilecek. ANADOLU gemisine konuşlandıracağımız Bayraktar TB3 SİHA ilk uçuşunu yapacak.

ÖZGÜR Projemiz kapsamında aviyonik modernizasyonu tamamlanacak ilk F-16’ları teslim edeceğiz. F-16’larımız yerli-milli Elektronik Harp Podu ve Elektronik Destek Podu entegre edilerek görevlerini icra edecek. Önümüzdeki günlerde ilk kez AKINCI’ya entegre edeceğimiz AESA burun radarı daha sonra F-16’larımızda kullanılmaya başlanacak.

Özgün Helikopterimiz GÖKBEY’in ilk teslimatlarını Jandarma Genel Komutanlığına gerçekleştireceğiz.

İMECE Yer Gözlem Uydusu uzaya fırlatılacak.

Dünyanın ilk SİHA Gemisi olacak ANADOLU, l Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi DERYA

İ Sınfı fırkateynlerimizin ilki İSTANBUL,

Yeni Tip Denizaltılarımızın ilki PİRİ REİS hizmete alınacak.

Uzun Menzilli Hava Savunma ve Füze Sistemimiz SİPER’i hizmete vereceğiz. BOZDOĞAN Görüş İçi ve GÖKDOĞAN Görüş Ötesi Füzelerimizin ilk teslimatlarını yapacağız. GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemini gemilerimize entegre etmeye başlayacağız.

Erken İhbar Radar Sistemi ERALP ve Taşınabilir Elektronik Taarruz Sistemi MERT gibi yeni elektronik harp sistemlerini envantere alacağız.

SSB Başkanı Demir’in, 2019 yılında yapacağız dediği neredeyse tüm projeler ya hayata geçmiş ya da bu sene içinde hazır olacak. Kuşkusuz bu başarının altında on bine yakın mühendisten oluşan yüzlerce şirketin bu ekosisteme dahil edilerek derin teknolojiye odaklanması yatıyor. Savunma Sanayii, sadece ülkenin savunma gücüne yerli çözümler üretmekle kalmıyor ayrıca ürettiği teknoloji ile dünyada önemli bir üretici güç haline geliyor. Bir çok bölgesel çatışmada Türk mühendislerinin ürettiği sistemler, savaşın seyrini değiştiriyor. İsmail Demir, bu yılı 6.5 milyar dolar ihracat hedefini çok rahat geçeceklerini belirterek, bir başka hedefe göz kırpıyor: Dünyanın en güçlü 10 üreticisinden biri olmak.