Hatalara son: Yapay zekâ destekli denetim geliyor
Türkiye’de vergi denetimi uzun yıllar boyunca belirli geleneklere ve yerleşik uygulamalara dayanarak yürütülürken, vaktiyle manuel (fiziki) olarak yapılan vergi incelemelerinde talep edilen çok sayıdaki defter ve belgelerin yarattığı iş yoğunluğu, zaman kaybı hatalı veya eksik sunulan defter ve belgeler, denetim elemanının hatalı inceleme veya raporlaması sonucu hem Hazine kaybına hem de mükellefler haksız vergi salınmasına yol açıyordu.
Gerek yaşanan sorunlar, gerekse zaman kaybı, eksik veya hatalı incelemeler sonucu denetim sisteminin gelişen teknolojinin ve yapay zekânın desteğiyle güncellenmesi gerekiyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın uzun ve özverili çalışması sonrası artık elektronik inceleme sürecine geçilmesine karar verilerek yeni uygulamanın başlatıldığı, Bakan Mehmet Şimşek tarafından (ilk adım diyerek) geçen hafta kamuoyuna açıklandı.
Yasal düzenleme yapıldı
13 Mayıs 2025 tarihli ve 32899 sayılı Resmi Gazete’de elektronik işlemlerin vergi inceleme süreçlerinde kullanılmasına ilişkin ‘Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ yayımlandı.
Söz konusu değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir.
1 Tanımlar kısmına yeni kavramlar eklendi
Mevcut Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesine aşağıdaki iki yeni tanım eklenmiştir.
“i) Elektronik sistem araçları: Defter ve belgelerin ibraz edilmesi, tutanakların düzenlenmesi, görüntülü ve sesli görüşme sağlanması gibi vergi incelemelerine ilişkin işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesini sağlamak üzere Bakanlık tarafından oluşturulan her türlü elektronik sistemi,”
“j) Güvenli elektronik imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 4 üncü maddesinde niteliklerine yer verilen elektronik imzayı,”
2 Vergi incelemelerinde elektronik sistem araçları kullanılabilecek
Aynı Yönetmeliğin “Vergi incelemelerinin yürütülmesi” başlıklı 4 üncü maddesine, vergi inceleme sürecinde, Bakanlık tarafından oluşturulan elektronik sistem araçları kullanılabileceğine ilişkin aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) Vergi inceleme sürecinde, Bakanlık tarafından oluşturulan elektronik sistem araçları kullanılabilir.”
3 Elektronik ibraz sonrası üretilen belgeler e-imza ile imzalanabilecek
Aynı Yönetmeliğin “Defter ve belgelerin alınması” başlıklı 12’nci maddesine, elektronik ortamda ibraz edilen defter ve belgeler için sistem tarafından bir belge üretileceği ve bu belgenin güvenli elektronik imza ile imzalanacağına ilişkin aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Defter ve belgelerin elektronik ortamda ibrazı üzerine sistem tarafından ibraz durumunu gösteren bir belge üretilir ve söz konusu belgeyi mükellef veya mükellef tarafından defter ve belgelerin ibrazı için vekâlet verilenler güvenli elektronik imza ile imzalar.”
4 İnceleme tutanakları elektronik ortamda düzenlenebilecek
Aynı Yönetmeliğin “İnceleme tutanakları” başlıklı 16’ncı maddesine, inceleme tutanaklarının elektronik ortamda düzenlenebilmesi ve güvenli elektronik imza ile imzalanabilmesine ilişkin aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) İnceleme tutanakları, Bakanlık tarafından oluşturulan sistem aracılığıyla elektronik ortamda düzenlenebilir. İnceleme tutanaklarının Bakanlık tarafından oluşturulan sistem aracılığıyla elektronik ortamda düzenlendiği durumlarda, mükellef veya mükellef tarafından inceleme tutanaklarını imzalamak üzere vekâlet verilenler, söz konusu tutanakları güvenli elektronik imza ile imzalar.”
5 Tutanağın düzenlenme yeri ‘elektronik ortam’ olarak kabul edilebilecek
Aynı Yönetmeliğin “İnceleme tutanaklarında yer alacak unsurlar” 17’nci maddenin (a) bendi, tutanak elektronik ortamda düzenlenmişse, tutanağın düzenlenme yeri olarak “elektronik ortam” kabul edileceğine ilişkin açıklama eklenerek aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
-Eski düzenleme: a) Tutanağın düzenlenme yeri ve tarihi.
-Yeni düzenleme: a) Tutanağın düzenlenme yeri ve tarihi (Bakanlık tarafından oluşturulan sistem aracılığıyla elektronik ortamda düzenlenen tutanaklarda, tutanağın düzenlenme yeri elektronik ortam olarak kabul edilir.
Bakan Şimşek kamuoyuna açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi uygulamalarında dijitalleşme döneminin başlayacağını açıkladı. Bakan Şimşek, mükellefler için zaman ve maliye bakımından önemli kolaylık sağlanacağının altını çizdi. Şimşek, Bakanlık olarak vergi uygulamalarında dijitalleşme dönemini başlattıklarını söyledi. Bu amaçla gereken mevzuat düzenlemelerini de yaptıklarını belirten Şimşek, şu sözleri kullandı:
"Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülecek denetim faaliyetlerinde Bakanlığımız tarafından oluşturulan elektronik sistem araçlarının kullanılabilmesine imkan tanıyan düzenleme sayesinde kamusal denetim süreçlerinin köklü ve dijital bir dönüşüm geçirmesi hedefleniyor." Bakanın açıklamasının satır başları, aşağıdaki gibi özetlenebilir.
1İşlemler elektronik ortamda yapılacak: Şimşek, defter ve belgelerin ibraz edilmesi, tutanakların düzenlenmesi, görüşme sağlanması gibi vergi incelemelerine ilişkin işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesini sağlamak üzere Bakanlık tarafından gerekli sistemlerin oluşturulduğunu anlatarak, "Böylece vergi inceleme süreçleri elektronik ortama taşınacak, sesli ve görüntülü iletişimle tutanakların alınmasına kadar tüm süreç bu ortamda yürütülecek. Bu da mükelleflerimiz için zaman ve maliyet bakımından önemli kolaylık sağlayacak" ifadesini kullandı.
2Tüm hizmetleri kapsayacak ilk adım: Bu alandaki dönüşüm sürecinin devam edeceğini vurgulayan Şimşek, bu düzenlemelerin, izaha davet, rapor değerlendirme komisyonu işlemleri, gönüllü uyum gibi pek çok kamusal hizmeti kapsayacak dönüşümün ilk adımı olduğunu bildirdi.
Şimşek, bu tarz kamusal hizmetlerde daha çok mükellef ile Bakanlık personelinin fiziksel olarak bir araya geldiğini, tutanakların kağıt ortamında düzenlendiğini anımsatarak, "Gerçekleştirilen dönüşümle beraber tüm süreçler, sadece incelemeler değil diğer hizmetler de elektronik ortamda gerçekleştirilecek" değerlendirmesinde bulundu.
3Mükelleflerin maliyetleri azalacak: Elektronik süreçler mükelleflerin işlerini kolaylaştırıyor. Vergi idaresiyle ilgili işlerin elektronik ortamda birkaç ekranda halledilmesiyle beraber mükelleflerin kendi işlerine odaklanmasına olanak sağlanıyor. Bakanlığımızın almış olduğu diğer inisiyatiflerde olduğu gibi vergi denetimleriyle ilgili süreçlerdeki dijital dönüşümün arkasında da tasarruf gayesi bulunuyor. Elektronik sistem araçlarının devreye alınmasıyla, konaklama, ulaşım, iletişim masrafları başta olmak üzere kamusal anlamda pek çok alanda tasarruf sağlanması öngörülüyor.
Vergi yönetimleri buna göre uyarlanmalı
Yeni sistemde; beyannameler verilmeden önce vergiye gönüllü uyumu sağlamaya ve artırmaya yönelik yapılan çalışmalardır. Mükellefler henüz daha gelirlerini beyan etmeden önce kısa mesajlar, telefon aramaları, e-posta iletileri ve sosyal medya üzerinden yapılan açıklamalar aracılığıyla, mükellefler vergi beyanlarını doğru ve eksiksiz şekilde yapmaya teşvik edilmekte ve yönlendirilmektedir.
Bunun en son örneği, geçtiğimiz ay Bakan Mehmet Şimşek’in sosyal medya üzerinden yaptığı “Maliye kapınızı çalmadan gönüllü uyuma dahil olun” çağrısıdır. Bu çağrının arka planında VDK’nın 500 bin mükellefin geçmiş verilerini risk analiz programı üzerinden tarayarak yaklaşık 40 bin mükellefi incelemeye seçilme potansiyeline sahip bir küme olarak belirlemesi bulunmaktadır.
Önümüzdeki dönemde, idarenin teknolojik kapasitesini daha da artırarak veri analitiği ve yapay zekâ destekli sistemleri yaygınlaştırarak vergi denetimlerini etkinleştireceğini tahmin etmek zor değil. Mükelleflerin, bu yeni dinamikleri doğru bir şekilde anlamaları ve vergi yönetimlerini buna göre uyarlamaları gerekiyor.
Sektörel önceliklendirme yapılmalı
Vergi denetimindeki dönüşüm ve buna paralel olarak son aylarda yoğunlaşan vergi denetimlerine ilişkin bazı öneri ve değerlendirmelerimiz ise şöyle:
1Denetimlerin dozu ve zamanlaması, ekonominin genel durumundan bağımsız olarak planlanmamalıdır. Ekonominin durgun olduğu ve piyasaların olumsuz seyir izlediği dönemlerde, hassasiyetler göz önünde bulundurulmalı ve sektörel önceliklendirmeler yapılmalıdır.
2Denetimdeki dönüşüm, mutlaka sağlam bir stratejik bakış açısıyla ve uzun vadeli bir perspektifle tasarlanmalı; dönemsel ve pragmatik yaklaşımlardan kaçınılmalıdır.
3Denetimler yalnızca kayıtlı mükelleflerle sınırlı kalmamalıdır. Kayıt dışı işlem ve mükellefler de denetim kapsamına alınmalıdır. Sadece kayıtlı mükelleflerin denetlenmesi, adalet duygusunu zedelemenin yanı sıra gönüllü uyumun güçlenmesini de engeller.
4Kayıt dışı ile mücadelede tek çözüm denetimler olmamalıdır. Kayıt dışılığı doğuran temel sebeplerin ortadan kaldırılmasına yönelik stratejik ve köklü adımlar atılmalıdır.
Yapay zekâ denetimde neleri inceleyecek?
Yeni denetim sisteminin tespit ettiği bazı riskler ve öneriler söz konusu. Riskli görülen aşağıdaki tüm hesap kodlarına, mantıklı anlamlar yüklenerek yapay zekâ destekli online incelemeler yapılacak.
1- SGK’lı çalışan sayısı ile sektörlere göre gelirin uyumsuz olması.
2- Yüksek elektrik, su faturalarına rağmen gelirin olmaması.
3- Bankalarda dövizin olmasına rağmen banka hesapları, faiz gelirleri ve kur farklarının uyumsuz olması.
4- Satışları beli tutarın üzerinde olan mükelleflerin karlılık vb. rasyolarının sektöre göre ciddi sapmalarının olması.
5- Şirket ortakları ve şahıs mükelleflerin harcamaları ile kazançlarının ilişkisiz olması.
6- Satışları ile banka, kasa, çek senet hesaplarının uyumsuz olması, bu durumda sahte fatura veya örtülü kâr dağıtımı yapılmış olması.