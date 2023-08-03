Hintli işadamının kurduğu turizm devi Türkiye’ye geliyor

Türkiye, son yıllarda Hintli milyarderlerin, masal gibi düğünlerine ev sahipliği yapıyor. Kapadokya’dan Antalya’ya brçok turizm bölgesinde otel kapatan düğünler sadece Türk basınında değil, Asya ve Avrupa medyasında da geniş yer buluyor.

Tam da bu haberlerin olduğu dönemde önemli bir Hintli iş adamının kurduğu turizm şirketi, Türkiye’de ultra lüks bir otel açıyor. Hintli işadamı Sharan Pasricha’nın kurduğu lüks otelcilik zinciri Ennismore, Türkiye’deki ilk yatırımını yapma kararı aldı. Londra merkezli otelcilik zincirini ilk olarak Türkiye’nin Ege’deki incisi Bodrum’da açacak.

Seneye hizmete giriyor

2024 yılında açılacak olan 5 yıldızlı otelin adı ise Hyde Bodrum olacak. Ennismore’un ilk Hyde konseptli oteli olacak tesis, 211 odadan ve 4 villadan oluşacak. Dünyanın en hızlı büyüyen lifestyle turizm yatırım şirketleri arasında bulunan Ennismore, Hyde Bodrum ile ilk her şey dahil lüks tatil destinasyonu tesisini de hizmete açmış olacak.

Eğlence, müzik ve spor aktiviteleriyle öne çıkacak olan Hyde Bodrum’da Ennismore’un bünyesindeki F&B konsept stüdyosu Carte Blanched tarafından tasarlanan altı restoranı bulunacak. Oteldeki bu restoranlar The Greater Palms, Sun & Moon, La Rebelle, Fransız Bistrosu gibi isimlere sahip.

Ennismore İş Geliştirmeden Sorumlu Başkanı ve Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Başkan Yardımcısı Louis Abboud, “Hyde markasının doğasında var olan müzik, özgürlük ve keşif duygusunu alıp, bu temayı, ilk her şey dahil deneyimine dönüştürmekten heyecan duyuyoruz. Hyde Bodrum, Ege kıyılarına benzersiz bir deneyim getirecek ve festivallerden ilham alan eğlence ve müzik anlayışımızın her şey dahil algısını da değiştireceğini umuyoruz” diyor.

13 farklı markası var

Ennismore’un 13 farklı markası var. Bu markalardan biri de Hyde konsepti. Bu 13 markanın ise toplamda 0’dan fazla oteli, 200 restoranı ve barı bulunuyor. Ennismore, 2023 yılında Maison Delano Paris, Mama Shelter, Rennes, Uptown Dubai, 21C Museum Hotel St. Louis, ABD; The Hoxton, Charlottenburg, Almanya ve Hyde Ibiza, İspanya’nın da dahil olduğu 20 otel daha açacak.

Ennismore’un kurucusu olan Sharan Pasricha, Hindistan’ın en güçlü ailelerinden biri olan Mittal’in bir üyesi. Kayınpederi olan Sunil Bharti Mittal, Bharti Enterprises'ın kurucusu ve başkanı. Mittal, sahibi olduğu 15 milyar dolarlık servetiyle Hindistan’ın 10’uncu en zengin ismi.