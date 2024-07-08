  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Ufuk KORCAN
  4. Hissede kazanç vergisine enflasyon düzeltmesi şart!

Hissede kazanç vergisine enflasyon düzeltmesi şart!

Ufuk KORCAN
Ufuk KORCAN PARANIN ROTASI ufuk.korcan@dunya.com

Borsa kazançlarından alınması planlanan vergi bir sonraki pakete kaldı. Bu da borsa vergisinin en erken ekim-kasım gibi gündeme gelebileceği anlamına geliyor. Olası bir düzenlemede kazançlara enflasyon düzeltmesi uygulanması ve 6 ay 1 yıl gibi taşınan hisse kazançlarına muafiyet tanınması gibi maddeler eklenmesi halinde piyasada oluşan tepkiler azalabilir.

Hisse senedine yöne­lik vergi çalışmaları son dönemde günde­min üst sıralarını meşgul edi­yor. İlk olarak hisse senedi de­ğer artışlarına yönelik bir vergi çalışması olduğu habere gün­deme gelmişti. Resmi ağızlar­dan böyle bir çalışma olmadığı, düşük bir oranda işlem vergisi üzerine çalışıldığı açıklamala­rı yapıldı. Ardından getiri-gö­türü hesabı sonrasında işlem vergisinden vazgeçildiği duyu­ruldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in geçen haf­ta başında bir televizyon prog­ramında yaptığı açıklamalar hisse senedine yeniden ver­gi tartışmalarını alevlendirdi. Şimşek, kamuoyu gündemine gelen vergi paketi hazırlıkları­na ilişkin açıklamasında "Krip­to varlıkları vergi kapsamına alacağız. Bu pakette değil ama bir sonraki pakette muhteme­len borsa kazançlarının da ver­gilendirilmesine çalışıyoruz. Mevduatı, fonları vergi kapsa­mına aldık. Tahvilden, bono­dan kazanç elde edenleri ver­gi kapsamına aldık” dedi.

Yeni düzenleme Ekim sonrası

Bakan Şimşek’in bu açık­laması haftanın ilk yarısında borsada sert fiyat hareketleri­ne neden olsa da endeks hafta­yı yüzde 1.91’lik artışla kapat­tı. Borsa kazançlarına yönelik getirilmesi düşünülen vergi düzenlemesi bir sonraki vergi paketinde yer alacak.

Yeni dü­zenleme en azından 1 Ekim’e kadar gündemde olmayacak. Çünkü tatile girecek Meclis, ekim ayında yeniden göreve başlayacak. Borsa kazanç ver­gisinin içeriğinin netleşmesi, kamuoyunda tartışılmaya baş­lanması ve hayata geçirilme­si için önümüzde 3-4 aylık bir süre var. Bu alana bir vergi, ge­leceği de piyasalar tarafından kabul edilmiş durumda. Aslın­da borsa kazançlarından alına­cak vergi yeni bir uygulama de­ğil. Geçmiş yıllarda borsa ka­zançlarından vergi alınmıştı.

GİB’in önerisini piyasa beğenmedi

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın hazırladığı ve kamuoyuna yan­sıyan çalışmasında hisse se­netlerini taşıma sürelerine gö­re kademeli bir vergilendirme önerilmişti. Ardından Bakan­lık bu çalışmanın kendilerinin onayından geçmemiş bir çalış­ma olduğunu açıkladı. Söz ko­nusu çalışmadaki oranlar bor­sa çevreleri tarafından yüksek bulundu ve geçmiş yıllarda­ki oranların daha makul oldu­ğu ifade edildi.

Özellikle 1 yıl dahi taşınan bir hisseden el­de edilen kazançtan vergi alın­masının önerilmesi eleştiril­di. Geçmişte hayata geçirilen son uygulamada hisse senedi alım-satım kazançlarında ya­bancı yatırımcılar için çifte vergilendirme olmaması için yüzde sıfır stopaj uygulanırken yerli yatırımcılardan yüzde 15 stopaj kesiliyordu. Anayasa Mahkemesi eşitlik ilkesine ay­kırı olduğu gerekçesiyle bu uy­gulamayı iptal etmişti. Ardın­dan yerli yatırımcılardan alı­nan stopaj da sıfırlanmıştı.

Taşıma süresi ve enflasyon düzeltmesi

Gelebilecek olası borsa ka­zanç vergisinde kilit nokta enflasyonun göz önüne alı­nıp alınmayacağı. Çünkü yüksek enflasyonist ortam­da elde edilecek kazançlar­dan bir enflasyon düzelt­mesi yapılmadan vergi alın­ması, Türk Lirası varlıkların özendirilmeye çalışıldığı bir dönemde borsaya ilgiyi azaltabilir. 2005 yılındaki uygulamada borsa kazanç­ları TÜFE endekslemesin­den sonra belirlenen bir tutarın üzerinde kalan gelir­lere stopaj uygulanıyordu. Hatta bu uygulama borsa­da işlem gören hisse senet­lerinde 3 aydan daha kısa sürede elde edilen alım-sa­tım kazançlarını kapsıyor­du.

3 aydan daha uzun süre elde tutulan hisselerden elde edilen kazançlar sto­paja tabi değildi. Türk Lirası yatırımlarda uzun vadeye özendirme stratejisi olası yeni bir vergi düzenlemesi­nin merkezinde olmalı ve TL varlıklara yatırım yapanları cezalandırmamalı. Özetle­mek gerekirse, borsa ka­zançlarından alınacak vergi için öncelikle bir enflasyon düzeltmesi yapılmalı, Türki­ye için uzun bir süre olarak nitelendirilebilecek 6 ay ya da 1yıl gibi bir süre ile elde tutulan hisse senetlerinden elde edilecek kazançlar ver­giden muaf tutulmalı.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Avrupa borsa liginde ilk yarının lideri Fenerbahçe 04 Temmuz 2024
Pandemi sonrasında değişen yatırım tercihleri 01 Temmuz 2024
Piyasalarda ikinci yarı yönü çizecek altı gelişme 27 Haziran 2024
Döviz tutanın 6 aylık kaybı: 400 milyar TL 20 Haziran 2024
Borsa İstanbul tatil dönüşlerini seviyor! 13 Haziran 2024
Borsa İstanbul’da yatırımcı isyanda! 10 Haziran 2024
Hisse ve kriptoda vergi tartışması 06 Haziran 2024
Borsa yükseliyor ama para kazanamıyorum diyene fon 03 Haziran 2024
Kartlı harcama verisi ile enflasyon arasındaki ilişki 30 Mayıs 2024
Kripto kanun teklifi sonrası gözler FATF 27 Mayıs 2024