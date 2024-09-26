2 milyon yatırımcı BİST100 dışı hisselerde

BIST 100 Endeksi yılbaşından bu yana yüzde 35 yükselse de çok sayıda hisse bu performansa ayak uyduramadı. İlk 9 ayda BIST Banka Endeksi’deki hisselere yatırım yapanların sayısı yüzde 31 artarken Sınai ve Hizmetler endekslerindeki yatırımcı sayılarında 291 bin erime yaşandı.

Türkiye’de finansal pi­yasalarda değerlendi­rilen tasarrufların bü­yüklüğü 31 trilyon liranın üze­rinde. Bu tutarın 27.2 trilyon lirası yurtiçi yerleşiklerin ta­sarruflarından oluşuyor. Ta­sarruf sahiplerinin genel pro­fillerine bakıldığında ağırlıklı olarak riski sevmeyenlerin ço­ğunlukta olduğu anlaşılıyor. Çünkü toplam tasarrufların ya­rısından fazlası TL mevduatta ve Döviz Tevdiat Hesapları’nda (DTH) değerlendiriliyor. Buna Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) ile kamu ve özel kurum­ların ihraç ettikleri eurobond­lar dahil edildiğinde toplam ta­sarrufların yüzde 86’sı anapa­rada kayıp ihtimali yok denecek kadar az olan yatırım araçların­da tutulduğu hesaplanıyor.

Yatırımcının enflasyonla savaşı

Tasarruflarını hisse sene­dinde değerlendirenlerin sa­yısı son yıllarda ciddi oran­da yükseldi. 2021 yılı başında 2 milyon civarında olan hisse senedi yatırımcı sayısı yıl içe­risinde 8.3 milyona kadar çık­mıştı.

Son verilere göre bu ra­kam 7.4 milyon seviyelerinde. Yeni ekonomi yönetiminin peş peşe faiz artırımları özellik­le Para Piyasası Fonları’na il­giyi artırdı. Öyleki yılbaşında 4.3 milyon olan yatırım fon­larında parasını değerlen­direnlerin sayısı 5.3 milyo­nun üzerinde çıktı. Özellikle yüksek enflasyonist ortamda tasarruf sahiplerinin öncelikli hedefi, birikimlerinin değerini korumak yönünde oluyor. Yılbaşından bu yana yatırım araçlarının enflasyona karşı performanslarına bir baka­lım.

Eylül ayında aylık enflas­yonun yüzde 2.2 civarında ol­ması bekleniyor. Eğer eylül ayı enflasyonu beklentiler doğrul­tusunda gelirse, 9 aylık enflas­yon yüzde 34.85 olacak. Yılba­şından bu yana BIST 100 En­deksi’den yüzde 35 civarı bir yükseliş oldu. Endeks her ne kadar enflasyonu yakalamış gözükse de çok sayıda hisse bu performansı gösteremedi. Bu yıl kıymetli madenler fonları ortalama yüzde 46, para piyasası fonları ise ortalama yüzde 41 getiri sağladı.

BIST Banka Endeksi uçtu

Sermaye piyasaları ile ilgili oldukça kapsamlı veriler açık­layan Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), borsada endeks bazın­da yatırmcı sayılarını da kamu­oyuyla paylaşıyor. Yılbaşından bu yana endeks bazında yatırım­cı sayılarına bakıldığında ilginç sonuçlar ortaya çıkıyor. BIST Hizmetler ve BIST Sınai en­dekslerindeki yatırımcı sayıla­rı düşerken BIST Banka Endek­si’ndeki yatırımcı sayısı artmış.

Bankacılık hisselerine artan bu ilgi endeksin performans anla­mında da diğer endeksleri geride bırakmasını sağladı. Bu yıl ban­kacılık endeksi yüzde 68.38 ar­tarken Sınai Endeksi’ndeki ar­tış yüzde 14.21 ile sınırlı kaldı. BIST Hizmetler Endeksi’deki 9 aylık yükseliş ise yüzde 41.69 ol­du. Yatırımcı sayıları açıklanan endeksler arasında yatırımcı sa­yısı en fazla azalan endeks BIST Mali Endeksi. Mali Endeks’te yılbaşında 5.3 milyon olan yatı­rımcı sayısı, 1.3 milyon azalışla 4 milyona geriledi.

Toplam yatırımcı sayısı 35.7 milyon

Sermaye piyasalarında kayıtlı toplam yatırımcı sayısı 35.7 milyon. Ancak bu rakamın içerisinde bakiyeli hesabı olan yatırımcı sayısı 10.9 milyon civarında. Türkiye sermaye piyasalarında işlem gören finansal varlıkların piyasa değeri ise 18.6 trilyon TL seviyesinde. Piyasa değerinde en yüksek payı 13.2 trilyon TL ile pay senetleri alıyor. Pay senetleri içerisinde halka açık payların değeri 5.7 trilyon TL. Halka kapalı payların toplam değeri ise 7.6 trilyon TL düzeyinde. Yatırım fonlarının piyasa değeri 3.9 trilyon TL seviyesinde bulunurken DİBS’lerin piyasa değeri 1 trilyon TL’nin üzerine çıktı.