2 milyon yatırımcı BİST100 dışı hisselerde
BIST 100 Endeksi yılbaşından bu yana yüzde 35 yükselse de çok sayıda hisse bu performansa ayak uyduramadı. İlk 9 ayda BIST Banka Endeksi’deki hisselere yatırım yapanların sayısı yüzde 31 artarken Sınai ve Hizmetler endekslerindeki yatırımcı sayılarında 291 bin erime yaşandı.
Türkiye’de finansal piyasalarda değerlendirilen tasarrufların büyüklüğü 31 trilyon liranın üzerinde. Bu tutarın 27.2 trilyon lirası yurtiçi yerleşiklerin tasarruflarından oluşuyor. Tasarruf sahiplerinin genel profillerine bakıldığında ağırlıklı olarak riski sevmeyenlerin çoğunlukta olduğu anlaşılıyor. Çünkü toplam tasarrufların yarısından fazlası TL mevduatta ve Döviz Tevdiat Hesapları’nda (DTH) değerlendiriliyor. Buna Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) ile kamu ve özel kurumların ihraç ettikleri eurobondlar dahil edildiğinde toplam tasarrufların yüzde 86’sı anaparada kayıp ihtimali yok denecek kadar az olan yatırım araçlarında tutulduğu hesaplanıyor.
Yatırımcının enflasyonla savaşı
Tasarruflarını hisse senedinde değerlendirenlerin sayısı son yıllarda ciddi oranda yükseldi. 2021 yılı başında 2 milyon civarında olan hisse senedi yatırımcı sayısı yıl içerisinde 8.3 milyona kadar çıkmıştı.
Son verilere göre bu rakam 7.4 milyon seviyelerinde. Yeni ekonomi yönetiminin peş peşe faiz artırımları özellikle Para Piyasası Fonları’na ilgiyi artırdı. Öyleki yılbaşında 4.3 milyon olan yatırım fonlarında parasını değerlendirenlerin sayısı 5.3 milyonun üzerinde çıktı. Özellikle yüksek enflasyonist ortamda tasarruf sahiplerinin öncelikli hedefi, birikimlerinin değerini korumak yönünde oluyor. Yılbaşından bu yana yatırım araçlarının enflasyona karşı performanslarına bir bakalım.
Eylül ayında aylık enflasyonun yüzde 2.2 civarında olması bekleniyor. Eğer eylül ayı enflasyonu beklentiler doğrultusunda gelirse, 9 aylık enflasyon yüzde 34.85 olacak. Yılbaşından bu yana BIST 100 Endeksi’den yüzde 35 civarı bir yükseliş oldu. Endeks her ne kadar enflasyonu yakalamış gözükse de çok sayıda hisse bu performansı gösteremedi. Bu yıl kıymetli madenler fonları ortalama yüzde 46, para piyasası fonları ise ortalama yüzde 41 getiri sağladı.
BIST Banka Endeksi uçtu
Sermaye piyasaları ile ilgili oldukça kapsamlı veriler açıklayan Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), borsada endeks bazında yatırmcı sayılarını da kamuoyuyla paylaşıyor. Yılbaşından bu yana endeks bazında yatırımcı sayılarına bakıldığında ilginç sonuçlar ortaya çıkıyor. BIST Hizmetler ve BIST Sınai endekslerindeki yatırımcı sayıları düşerken BIST Banka Endeksi’ndeki yatırımcı sayısı artmış.
Bankacılık hisselerine artan bu ilgi endeksin performans anlamında da diğer endeksleri geride bırakmasını sağladı. Bu yıl bankacılık endeksi yüzde 68.38 artarken Sınai Endeksi’ndeki artış yüzde 14.21 ile sınırlı kaldı. BIST Hizmetler Endeksi’deki 9 aylık yükseliş ise yüzde 41.69 oldu. Yatırımcı sayıları açıklanan endeksler arasında yatırımcı sayısı en fazla azalan endeks BIST Mali Endeksi. Mali Endeks’te yılbaşında 5.3 milyon olan yatırımcı sayısı, 1.3 milyon azalışla 4 milyona geriledi.
Toplam yatırımcı sayısı 35.7 milyon
Sermaye piyasalarında kayıtlı toplam yatırımcı sayısı 35.7 milyon. Ancak bu rakamın içerisinde bakiyeli hesabı olan yatırımcı sayısı 10.9 milyon civarında. Türkiye sermaye piyasalarında işlem gören finansal varlıkların piyasa değeri ise 18.6 trilyon TL seviyesinde. Piyasa değerinde en yüksek payı 13.2 trilyon TL ile pay senetleri alıyor. Pay senetleri içerisinde halka açık payların değeri 5.7 trilyon TL. Halka kapalı payların toplam değeri ise 7.6 trilyon TL düzeyinde. Yatırım fonlarının piyasa değeri 3.9 trilyon TL seviyesinde bulunurken DİBS’lerin piyasa değeri 1 trilyon TL’nin üzerine çıktı.