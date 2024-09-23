Mevduatı yenmesi beklenen model hisse portföyü
Mevduat ve para piyasası fonlarındaki yıllık yüzde 50-55’lik getiri fırsatı, borsaya yeni para girişini engelliyor. 12 aylık endeks hedeflerine bakıldığında hisse seçiminin daha da önemli olacak. Aracı kurumların model portföylerinde mevduattan daha fazla kazandırması beklenen hisseler var.
Borsa İstanbul’da 2 ay aradan sonra geride bıraktığımız hafta yüzler az da olsa güldü. BIST 100 Endeksi, 18 Temmuz’da 11 bin 252 puanla tarihi zirvesini görmüştü. O tarihten itibaren satış baskısının hakim olduğu borsada, tarihler 12 Eylül’ü gösterdiğinde endeks 9 bin 274 puana kadar düştü. Yani endeks zirvesinden yüzde 17.58 geri çekildi.
Hisse bazlı erimelere bakıldığında kayıplar çok daha yüksek. Çok sayıda hisse, tarihi zirvesinin yüzde 50 ve üstü altında bir fiyatla işlem görüyor. Borsaya yeni para girişi hem yerli hem de yabancı cephesinden olmuyor. Ekonomi yönetiminin değişimi ile uzun zamandır Borsa İstanbul’a yaklaşmayan yabancı yatırımcılar alıma geçmişti. Bu alımların tutarı geçmiş yıllara göre çok düşük olsa da piyasada ‘olumlu bir mesaj’ olarak algılanmıştı.
Hatta 2024 yılına girildiğinde, yabancı alımlarının devam edeceğine yönelik genel bir görüş hakimdi. Ancak öyle olmadı. Yabancılar, 2023 yılında yaptıkları yaklaşık 2 milyar dolarlık alım kadar bu yıl satış yaptı. Kredi derecelendirme kuruluşlarından gelen not artırımları, gri listeden çıkış ve rasyonel politikalara destek mesajlarına rağmen yabancıların, geçmişte yaşadıkları ‘Ağbal travmasını’ atlatamadıkları anlaşılıyor.
Hisse seçiminin önemi artıyor
Yerli yatırımcı cephesinde ise mevduat ve para piyasası fonlarında (PPF) görece cazip/risksiz bir alternatif, hisse senedine yeni girişlerin önündeki en büyük engel. Bir tarafta mevduat ve PPF’lerde yıllık yüzde 50-55’lik getiri diğer tarafta 14-15 bin puan civarı 12 aylık endeks hedefi olan bir borsa. Durum böyle olunca borsa dar bir banda sıkışıp kaldı.
Önümüzdeki döneme ilişkin yapılan yorumların tamamında hisse bazlı hareketlerin öne çıkacağı dolayısıyla hisse seçiminin daha da önemli olacağı ifadesi öne çıkıyor. Finansal okuryazarlığı düşük yatırımcılar için hisse seçimi oldukça zorlu bir konu. Aracı kurumların araştırma raporları ve model portföyleri yatırımcılar için önemli bir yol gösterici. Hisse hareketlerine bakıldığında son dönemde ‘tüyo’ ile hareket edenlerin çok ciddi kayıplar yaşadıkları görülüyor.
Portföylerdeki 24 farklı hisse
Merkez Bankası’nın verdiği mesajlar, enflasyonda kalıcı bir başarı elde edilmeden sıkı duruştan vazgeçilmeyeceğine işaret ediyor. Bu da mevduat gibi sabit getirili enstrümanların cazibesini bir süre daha koruyacağı anlamına geliyor. Yıllık yüzde 50-55 bir risksiz getiri varken hisse senedi yatırımcısının aslında bunun üzerinde bir kazanç elde etmesi gerekiyor.
Aracı kurumların model portföylerinde yer alan ve 12 aylık getiri potansiyeli yüzde 55’in üzerinde olan hisseleri araştırdık. Kurumların model portföylerinde yer alan 24 farklı hissede 12 aylık potansiyel getiri beklentisi, mevduat getirisinin üzerinde. Cuma günü 82.05 TL’den kapanan Anadolu Sigorta hisseleri için Oyak Yatırım, 213.80 TL hedef fiyat belirlemiş durumda. Bu da yüzde 160.57’ye denk gelen bir potansiyel getiri demek. Yatırım Finansman’ın Arçelik için belirlediği 376 TL’lik hedef fiyat, yüzde 158’lik bir potansiyel getiriye eşit.
Tacirler Yatırım’ın model portföyündeki Lider Faktoring, Deniz Yatırım’ın model portföyündeki TAB Gıda, İntegral Yatırım’ın model portföyündeki Astor Enerji, Yatırım Finansman’ın model portföyündeki Turcas Petrol ve Oyak Yatırım’ın model portföyündeki İş Menkul Değerler hisseleri için oluşan getiri beklentisi yüzde 100’ün üzerinde. Ancak bu noktada şunu hatırlatmakta yarar var. Kurumlar gelen şirket bilançoları sonrasında daha önce belirledikleri hedef fiyatları aşağı ya da yukarı yönlü revize edebiliyor.