Mevduatı yenmesi beklenen model hisse portföyü

Mevduat ve para piyasası fonlarındaki yıllık yüzde 50-55’lik getiri fırsatı, borsaya yeni para girişini engelliyor. 12 aylık endeks hedeflerine bakıldığında hisse seçiminin daha da önemli olacak. Aracı kurumların model portföylerinde mevduattan daha fazla kazandırması beklenen hisseler var.

Borsa İstanbul’da 2 ay ara­dan sonra geride bıraktı­ğımız hafta yüzler az da olsa güldü. BIST 100 Endeksi, 18 Temmuz’da 11 bin 252 puanla ta­rihi zirvesini görmüştü. O tarih­ten itibaren satış baskısının ha­kim olduğu borsada, tarihler 12 Eylül’ü gösterdiğinde endeks 9 bin 274 puana kadar düştü. Yani endeks zirvesinden yüzde 17.58 geri çekildi.

Hisse bazlı erimele­re bakıldığında kayıplar çok da­ha yüksek. Çok sayıda hisse, ta­rihi zirvesinin yüzde 50 ve üstü altında bir fiyatla işlem görüyor. Borsaya yeni para girişi hem yerli hem de yabancı cephe­sinden olmuyor. Eko­nomi yönetiminin deği­şimi ile uzun zamandır Borsa İstanbul’a yak­laşmayan yabancı yatı­rımcılar alıma geçmiş­ti. Bu alımların tutarı geçmiş yıllara göre çok düşük olsa da piyasada ‘olumlu bir mesaj’ ola­rak algılanmıştı.

Hatta 2024 yılı­na girildiğinde, yabancı alımları­nın devam edeceğine yönelik ge­nel bir görüş hakimdi. Ancak öyle olmadı. Yabancılar, 2023 yılında yaptıkları yaklaşık 2 milyar do­larlık alım kadar bu yıl satış yap­tı. Kredi derecelendirme kuru­luşlarından gelen not artırımla­rı, gri listeden çıkış ve rasyonel politikalara destek mesajlarına rağmen yabancıların, geçmişte yaşadıkları ‘Ağbal travmasını’ at­latamadıkları anlaşılıyor.

Hisse seçiminin önemi artıyor

Yerli yatırımcı cephesin­de ise mevduat ve para piya­sası fonlarında (PPF) göre­ce cazip/risksiz bir alternatif, hisse senedine yeni girişlerin önündeki en büyük engel. Bir tarafta mevduat ve PPF’ler­de yıllık yüzde 50-55’lik geti­ri diğer tarafta 14-15 bin puan civarı 12 aylık endeks hede­fi olan bir borsa. Durum böy­le olunca borsa dar bir banda sıkışıp kaldı.

Önümüzdeki dö­neme ilişkin yapılan yorumla­rın tamamında hisse bazlı ha­reketlerin öne çıkacağı dolayı­sıyla hisse seçiminin daha da önemli olacağı ifadesi öne çı­kıyor. Finansal okuryazarlığı düşük yatırımcılar için hisse seçimi oldukça zorlu bir konu. Aracı kurumların araştırma raporları ve model portföyle­ri yatırımcılar için önemli bir yol gösterici. Hisse hareketle­rine bakıldığında son dönem­de ‘tüyo’ ile hareket edenlerin çok ciddi kayıplar yaşadıkları görülüyor.

Portföylerdeki 24 farklı hisse

Merkez Bankası’nın verdiği me­sajlar, enflasyonda kalıcı bir ba­şarı elde edilmeden sıkı duruş­tan vazgeçilmeyeceğine işaret ediyor. Bu da mevduat gibi sabit getirili enstrümanların cazibe­sini bir süre daha koruyacağı anlamına geliyor. Yıllık yüzde 50-55 bir risksiz getiri varken hisse senedi yatırımcısının as­lında bunun üzerinde bir kazanç elde etmesi gerekiyor.

Aracı ku­rumların model portföylerinde yer alan ve 12 aylık getiri potan­siyeli yüzde 55’in üzerinde olan hisseleri araştırdık. Kurumların model portföylerinde yer alan 24 farklı hissede 12 aylık potan­siyel getiri beklentisi, mevdu­at getirisinin üzerinde. Cuma günü 82.05 TL’den kapanan Anadolu Sigorta hisseleri için Oyak Yatırım, 213.80 TL hedef fiyat belirlemiş durumda. Bu da yüzde 160.57’ye denk gelen bir potansiyel getiri demek. Yatırım Finansman’ın Arçelik için belir­lediği 376 TL’lik hedef fiyat, yüz­de 158’lik bir potansiyel getiriye eşit.

Tacirler Yatırım’ın model portföyündeki Lider Faktoring, Deniz Yatırım’ın model portfö­yündeki TAB Gıda, İntegral Yatı­rım’ın model portföyündeki As­tor Enerji, Yatırım Finansman’ın model portföyündeki Turcas Petrol ve Oyak Yatırım’ın model portföyündeki İş Menkul De­ğerler hisseleri için oluşan getiri beklentisi yüzde 100’ün üzerin­de. Ancak bu noktada şunu ha­tırlatmakta yarar var. Kurumlar gelen şirket bilançoları sonra­sında daha önce belirledikleri hedef fiyatları aşağı ya da yukarı yönlü revize edebiliyor.