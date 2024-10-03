Füze düşen piyasalar kritik yol ayrımında

İran’ın İsrail’e yönelik gerçekleştirdiği füze saldırısı yine en çok Borsa İstanbul’u olumsuz etkiledi. Para girişinin olmadığı Borsa İstanbul önemli destek bölgelerini test ediyor. Endeksin 9 bin 153 puan desteğinde tutunamaması halinde satışların hızlanmasından endişe ediliyor.

İsrail’in Hizbullah lideri­ni öldürmesinin ardından İran’ın Tel Aviv’e yönelik gerçekleştirdiği füze saldırısı piyasalarda da tansiyonu yük­seltti. Rusya-Ukrayna savaşı, İs­rail’in Filistin’e ilk saldırısı ve ağustos ayı başında küresel pi­yasalarda yaşanan sarsıntıda ol­duğu gibi Borsa İstanbul yine en sert tepkiyi veren borsaların ba­şında geldi.

Haftalık ve aylık bazda perfor­manlara bakıldığında Borsa İs­tanbul, dünya borsaları arasın­da en fazla değer kaybeden his­se senedi piyasası oldu. Yüksek faiz ortamında yerli yatırımcı­nın ilgisinin azalması, beklenen yabancının bir türlü gelmeme­si hatta olanların çıkış yapması borsada likiditeyi iyice düşürdü. Böyle bir ortamda algoritmik iş­lemler yapan robotlar piyasaya yön verir hale geldi. Düşük işlem hacimleriyle hisseler sert fiyat hareketleri yaşanır halde.

Borsa olumlu tepki veremiyor

Enflasyon muhasebesine ge­çişle şirketlerin büyük bölümü­nün bilançosunun bekleneni verememesi, mevduat gibi sa­bit getirili enstrümanların aylık yüzde 4-5 gibi risksiz bir getiri sunması ve jeopolitik gelişme­ler borsa yatırımcısına zor bir yıl yaşatıyor.

Not artışlarına ve ‘rasyo­nel’ ekonomik programın siya­si destekle uygulanmaya devam etmesi ve ABD Merkez Banka­sı’nın (Fed) faiz indirimlerine başlaması olumsuz havayı da­ğıtmaya yetmiyor. Durum böy­le olunca da piyasalarda yönü tahmin etmek için elde teknik analizden başka bir şey kalmı­yor. Biz de kısa vadede BIST 100 Endeksi’nin teknik görünümü­ne bir göz atalım…

BIST 100 önemli destekte

BIST 100 Endeksi, 2023 yılı­nın nisan ayının son haftasın­da başlattığı yükseliş trendinin altına gelmiş durumda. Bu tek­nik açıdan olumsuz bir görün­tü. Bunun yanında temmuz ayı­nın ikinci yarısında görülen te­pe noktasından sonra da oluşan bir düşüş trendi var. Bu trendin direnç noktası da 9 bin 975 puan seviyelerine denk geliyor.

An­cak kısa vadeli bakıldığında en­deks açısından en önemli seviye 9 bin 400 puan seviyesi. Zira bu noktanın altında kaldığı sürece 9 bin 153 puan seviyesi ara des­tek noktası olmak üzere endeks­te 8 bin 700 – 8 bin 815 puan ban­dına doğru bir geri çekilme riski önümüzdeki günlerde masada olabilir. Olumlu senaryoda ise BIST 100 Endeksi’nin tekrar 9 bin 400 puanın üzerine çıkması yeniden 9 bin 700 puanın hedef­lenmesi sağlayabilir.

Bitcoin tutunma çabasında

Ortadoğu’da artan gerilim kripto para piyasasını da olumsuz etkiledi. Geleneksel yatırım araçlarına alter­natif olarak çıksa da kripto paralar artık küresel borsa­lara paralel hareket eder halde. İran’ın füze saldırısıy­la oldukça sert geri çekilen Bitcoin’de şu an için 60 bin 200-60 bin 793 dolar bandı en önemli destek bölgesi konumunda. Olumsuz senaryoda bu seviyenin altın­da yapılacak kapanışlarda 57 bin 612 dolar seviyesi ara destek noktası olmak üzere 55 bin 438 dolar seviye­lerine kadar bir geri çekilme riski masada olacak.

Je­opolitik risklerin daha da büyümesi durumunda ise Bitcoin kanadında 52 bin 129 dolar seviyelerine kadar bir geri çekilme riskini görebiliriz. Ancak Bitcoin’in dün yukarıda belirttiğimiz bant üzerinde tutunması tek­nik açıdan umut veriyor. Yine jeopolitik riskler tarafında olumsuz haber akışının kesilmesi durumunda paritenin bu seviyenin üze­rinde kalmasıyla beraber yeniden 65 bin-66 bin dolar yolculuğu başla­yabilir. Bunun yanında dikkat edilmesi gereken diğer bir konu 63 bin 635 dolar seviyesine denk ge­len 200 günlük hareketli ortalama.