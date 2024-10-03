Füze düşen piyasalar kritik yol ayrımında
İran’ın İsrail’e yönelik gerçekleştirdiği füze saldırısı yine en çok Borsa İstanbul’u olumsuz etkiledi. Para girişinin olmadığı Borsa İstanbul önemli destek bölgelerini test ediyor. Endeksin 9 bin 153 puan desteğinde tutunamaması halinde satışların hızlanmasından endişe ediliyor.
İsrail’in Hizbullah liderini öldürmesinin ardından İran’ın Tel Aviv’e yönelik gerçekleştirdiği füze saldırısı piyasalarda da tansiyonu yükseltti. Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail’in Filistin’e ilk saldırısı ve ağustos ayı başında küresel piyasalarda yaşanan sarsıntıda olduğu gibi Borsa İstanbul yine en sert tepkiyi veren borsaların başında geldi.
Haftalık ve aylık bazda performanlara bakıldığında Borsa İstanbul, dünya borsaları arasında en fazla değer kaybeden hisse senedi piyasası oldu. Yüksek faiz ortamında yerli yatırımcının ilgisinin azalması, beklenen yabancının bir türlü gelmemesi hatta olanların çıkış yapması borsada likiditeyi iyice düşürdü. Böyle bir ortamda algoritmik işlemler yapan robotlar piyasaya yön verir hale geldi. Düşük işlem hacimleriyle hisseler sert fiyat hareketleri yaşanır halde.
Borsa olumlu tepki veremiyor
Enflasyon muhasebesine geçişle şirketlerin büyük bölümünün bilançosunun bekleneni verememesi, mevduat gibi sabit getirili enstrümanların aylık yüzde 4-5 gibi risksiz bir getiri sunması ve jeopolitik gelişmeler borsa yatırımcısına zor bir yıl yaşatıyor.
Not artışlarına ve ‘rasyonel’ ekonomik programın siyasi destekle uygulanmaya devam etmesi ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine başlaması olumsuz havayı dağıtmaya yetmiyor. Durum böyle olunca da piyasalarda yönü tahmin etmek için elde teknik analizden başka bir şey kalmıyor. Biz de kısa vadede BIST 100 Endeksi’nin teknik görünümüne bir göz atalım…
BIST 100 önemli destekte
BIST 100 Endeksi, 2023 yılının nisan ayının son haftasında başlattığı yükseliş trendinin altına gelmiş durumda. Bu teknik açıdan olumsuz bir görüntü. Bunun yanında temmuz ayının ikinci yarısında görülen tepe noktasından sonra da oluşan bir düşüş trendi var. Bu trendin direnç noktası da 9 bin 975 puan seviyelerine denk geliyor.
Ancak kısa vadeli bakıldığında endeks açısından en önemli seviye 9 bin 400 puan seviyesi. Zira bu noktanın altında kaldığı sürece 9 bin 153 puan seviyesi ara destek noktası olmak üzere endekste 8 bin 700 – 8 bin 815 puan bandına doğru bir geri çekilme riski önümüzdeki günlerde masada olabilir. Olumlu senaryoda ise BIST 100 Endeksi’nin tekrar 9 bin 400 puanın üzerine çıkması yeniden 9 bin 700 puanın hedeflenmesi sağlayabilir.
Bitcoin tutunma çabasında
Ortadoğu’da artan gerilim kripto para piyasasını da olumsuz etkiledi. Geleneksel yatırım araçlarına alternatif olarak çıksa da kripto paralar artık küresel borsalara paralel hareket eder halde. İran’ın füze saldırısıyla oldukça sert geri çekilen Bitcoin’de şu an için 60 bin 200-60 bin 793 dolar bandı en önemli destek bölgesi konumunda. Olumsuz senaryoda bu seviyenin altında yapılacak kapanışlarda 57 bin 612 dolar seviyesi ara destek noktası olmak üzere 55 bin 438 dolar seviyelerine kadar bir geri çekilme riski masada olacak.
Jeopolitik risklerin daha da büyümesi durumunda ise Bitcoin kanadında 52 bin 129 dolar seviyelerine kadar bir geri çekilme riskini görebiliriz. Ancak Bitcoin’in dün yukarıda belirttiğimiz bant üzerinde tutunması teknik açıdan umut veriyor. Yine jeopolitik riskler tarafında olumsuz haber akışının kesilmesi durumunda paritenin bu seviyenin üzerinde kalmasıyla beraber yeniden 65 bin-66 bin dolar yolculuğu başlayabilir. Bunun yanında dikkat edilmesi gereken diğer bir konu 63 bin 635 dolar seviyesine denk gelen 200 günlük hareketli ortalama.