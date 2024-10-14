Borsayı en başta gençler terk etti!
Son 4 ayda hisse senedi yatırımcı sayısında 1 milyon 171 kişi düşüş yaşandı. Yaş profillerine bakıldığında yatırımcı sayısındaki en hızlı azalış 30 yaş altı grupta oldu. Hisselerin zayıf performansı, halka arzların cazibesinin azalması ve mevduat gibi sabit getirili enstrümanlardaki risksiz getiri imkanı borsadan kaçışın nedenleri olarak sıralanıyor.
Borsa İstanbul’un 38 yıllık tarihinin büyük bölümünde piyasa aktörlerinin ortak hedefi sermayenin tabana yayılmasıydı. Hisse senedi yatırımı yapanların sayısı yerel ve küresel konjonktüre göre bazı dönemlerde arttı, bazı dönemlerde de azaldı. Ama tüm dünyayı eve kapatan pandemi dönemi küresel anlamda hisse senetlerine ilgiyi artırdı. Türkiye’de yüksek enflasyonist ortamda uygulanan düşük faiz politikası, tasarruflarını koruma içgüdüsüyle çok sayıda kişiyi borsaya yöneltti.
Bu süreçte halka arzların artması ve borsayla yeni tanışan şirket hisselerinin gösterdiği performans da yine yatırımcı sayısının artmasına önemli katkı sağladı. Uzun yıllar 1 milyon civarında olan Borsa İstanbul’daki hisse senedi yatırımcı sayısı, 2021 yılında ilk kez 2 milyon seviyesini aştı. Tarihler Mayıs 2024’ü gösterdiğinde ise hisse senedi yatırımcı sayısı 8 milyon 285 bin ile rekor kırdı.
Çoğu yatırımcı zararda bekliyor
Borsada BIST 100 Endeksi nasıl temmuz ayı ortasında gördüğü tarihi zirvesinden bu yana düşüyorsa, hisse senedi yatırımcı sayıları da zirvenin görüldüğü mayıs ayından bu yana düşüşte. Hisse senedi yatırımcı sayısı son 4 ayda 1 milyon 171 bin kişi azaldı.
Borsada son dönemde düşüş ağırlıklı bir seyir izlenmesi, hisse bazlı kayıpların endeksin çok üzerinde olması, mevduat gibi sabit getirili enstrümanlarda aylık yüzde 4-5 gibi risksiz bir getiri imkanının olması, halka arz edilen hisse performanslarının düşmesi yatırımcı sayısında yaşanan azalmanın nedenleri olarak sıralanabilir. Hisselerin zayıf performansı nedeniyle, çok sayıda yatırımcısının zararda olduğu, zararları kapanması halinde borsaya terk edebileceklerine yönelik bir görüş de var. Bu görüşün haklı olup olmadığını zaman gösterecek. Biz borsayı terk eden 1 milyon üzerindeki kişilerin yaş profilini inceleyelim…
En hızlı kaçış 30 yaş altında
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, son 4 ayda tüm yaş grubundaki yatırımcı sayılarında düşüş yaşandı. Ancak en hızlı düşüşler 30 yaş altı gruplarda olması dikkat çekici. 15-19 yaş grubundaki yatırımcı sayısı son 4 ayda yüzde 19, 20-24 yaş grubunda yüzde 26.64, 25-29 yaş grubunda yüzde 19.60 azaldı. Yani 30 yaş altında olan toplam 487 bin 765 yatırımcı hisse senetleriyle vedalaştı.
Başka bir ifadeyle son 4 ayda borsadan uzaklaşan 1 milyon 171 bin yatırımcının yüzde 42’si 30 yaş altında olan yatırımcılardan oluşuyor. Bu yaş grubunun şöyle bir özelliği var. Boğa döneminde popüler olan kripto para ön satışlarına bu yaş grubu yoğun ilgi gösteriyordu. Çünkü ön satışta sınırlı sayıda kripto para satılıyor ve ilk işlem gününden itibaren bu coinler ciddi yukarı hareket yapıyordu.
Gidenlerin portföy büyüklüğü düşük
Kripto paraların cazibesinin azalması ve borsada halka arzların ‘eşit dağıtım’ yöntemiyle yapılması bu kitlenin ilgisini borsaya çevirmesini sağladı. Çünkü eşit dağıtım ile kişi başı 300-500 TL’lik hisse senedi alınabiliyordu. Dolayısıyla ilk günden itibaren “tavan tavan” giden bu hisselerden elde edilen getiri tatmin etmiyordu.
Durum böyle olunca yakın çevreleri adına çok sayıda hesap açtılar ve arzdan daha fazla pay almaya çalıştılar. Borsanın genelinde yaşanan satış baskısı ve halka arzların eski gücünde olmaması ilk olarak bu kitlenin borsayı terk ettiği izlenimi veriyor. Kişi başına düşen portföy büyüklüklerine bakıldığında da bu görüş destekleniyor. Son 4 ayda yatırımcı sayısı azaltsa da bu süreçte endekste yaşanan gerilemeye rağmen kişi başına düşen portföy büyüklüğü yükseldi. Bu da borsayı terk eden kitlenin portföy büyüklüğünün ortalamaların altında olduğunu gösteriyor.