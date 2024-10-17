Mevduatta milyoner hesap sayısı 1 yılda 578 bin arttı!

Borsada moraller bozuk. Temmuz ayı ortasında görü­len tarihi zirveden sona yaşanan satış baskısı sürüyor. Önceki gün yaşanan tepki çıkışının devamı gelmedi. Yılın ilk yarısında kü­resel borsalar arasında getiri an­lamında liderliğe oynayan Borsa İstanbul, 2.5 aylık düşüş trendi sonrasında zirveden uzaklaştı.

Piyasaya yeni para girişinin ol­maması borsadaki zayıf seyrin ana nedeni olarak gösteriliyor. Seçim sonrası ekonomi politika­larında rasyonel adımlara geçi­lince hisse senedi tarafında ya­bancılardan bir ilgi olmuştu. An­cak 2023 yılında hisseye giren yabancı para, bu yıl geri gitti. Ya­bancıların tahvil tarafına olan il­gisi ise sürüyor.

Bu yıl hisse senedi piyasasında yaklaşık 2.3 milyar dolarlık net satış yapan yabancılar, Devlet İç Borçlanma Senetleri’nde (DİBS) 13 milyar 815 milyon dolarlık net alıcı konumunda. Sene başından bu yana geçen 40 haftanın 24’ün­de yabancılar hisse senedinde net satışıyken tahvil kısmında bu sayı 15.

PPK kararı yakından izlenecek

Yabancılar gibi, yerli yatırım­cıların ilgisi de faize dayalı ens­trümanlara yönelmiş durum­da. Türk Lirası mevduat ve para piyasası fonlarında aylık yüzde 4-5’i bulan risksiz getiri şu an için borsanın önündeki en büyük engel olarak görülü­yor. Son açıklanan enflas­yon rakamları sonrasında faiz indirimi beklentileri yeni yıla ötelenmiş durum­da.

Dolayısıyla yarınki Pa­ra Politikası Kurulu (PPK) toplantısında Merkez Ban­kası’nın faizleri sabit tuta­cağı görüşü hakim. Aralık ayın­da yapılacak PPK toplantısın­da faiz indirimi bekleyenler de var. Ancak bugünkü karar sonra­sı yapılacak açıklamada, kısa va­dede faiz indirimine yönelik ve­rilecek sürpriz bir işaret piyasa tarafından pozitif algılanabilir. Kasım ayında ABD’de yapılacak başkanlık seçimi yine piyasala­rın seyri açısından oldukça kri­tik.

Yurtiçi yerleşiklerin mevdu­ata yönelik ilgisi bankacılık ve­rilerinden de görülüyor. Ban­kacılık Düzenleme ve Denetle­me Kurumu (BDDK) verilerine göre, son 1 yılda bankalardaki mevduatın büyüklüğü 4.2 tril­yon TL yükseldi. Bu artılşın 3.4 trilyon TL’lik kısmı 1 milyon TL üzeri hesaplardaki büyümeden kaynaklandı. Toplam mevdu­at içerisinde payı en fazla artan hesaplar, 1 milyon TL’nin üze­rinde olan hesaplar. Geçen yıl ağustos ayında toplam mevdu­atların yüzde 73.54’ü 1 milyon TL ve üzeri hesaplardan oluşur­ken bu oran bu yılın aynı ayında yüzde 75.77’ye çıktı. 1 milyon TL ve üzerindeki hesaplardaki mu­di sayısı ise 1 yılda 578 bin arttı. Toplam hesap sayısının yüzde 84’ünün bakiyesi 10 bin TL’nin altında bulunuyor.

Borsa İstanbul’da kritik teknik seviyeler

Son zamanlarda aracı kurum­ların VİOP’ta açtıkları düşüş yönlü (short) yüklü pozisyon­ların spot tarafı da aşağıya çek­tiği söyleniyor. Teknik anlam­da BIST 100 Endeksi için kısa vadede 8 bin 950 puanda bir di­renç seviyesi bulunuyor. Bu se­viyenin üzerinde sırasıyla 9 bin 100, 9 bin 400 ve 9 bin 700 pu­an seviyeleri diğer direnç böl­geleri. Endekste bir normalleş­meden bahsedebilmek için 9 bin puan üzerinde kapanışlar görül­meli. Aşağı bölgede ise 8 bin 700 puan seviyesi önemli bir destek noktası ki geçtiğimiz gün bu böl­geden tepki verilmişti. Bu deste­ğin aşağı yönlü kırılması halinde 8 bin 500 puan seviyeleri günde­me gelebilir.