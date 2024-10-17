Mevduatta milyoner hesap sayısı 1 yılda 578 bin arttı!
Borsada moraller bozuk. Temmuz ayı ortasında görülen tarihi zirveden sona yaşanan satış baskısı sürüyor. Önceki gün yaşanan tepki çıkışının devamı gelmedi. Yılın ilk yarısında küresel borsalar arasında getiri anlamında liderliğe oynayan Borsa İstanbul, 2.5 aylık düşüş trendi sonrasında zirveden uzaklaştı.
Piyasaya yeni para girişinin olmaması borsadaki zayıf seyrin ana nedeni olarak gösteriliyor. Seçim sonrası ekonomi politikalarında rasyonel adımlara geçilince hisse senedi tarafında yabancılardan bir ilgi olmuştu. Ancak 2023 yılında hisseye giren yabancı para, bu yıl geri gitti. Yabancıların tahvil tarafına olan ilgisi ise sürüyor.
Bu yıl hisse senedi piyasasında yaklaşık 2.3 milyar dolarlık net satış yapan yabancılar, Devlet İç Borçlanma Senetleri’nde (DİBS) 13 milyar 815 milyon dolarlık net alıcı konumunda. Sene başından bu yana geçen 40 haftanın 24’ünde yabancılar hisse senedinde net satışıyken tahvil kısmında bu sayı 15.
PPK kararı yakından izlenecek
Yabancılar gibi, yerli yatırımcıların ilgisi de faize dayalı enstrümanlara yönelmiş durumda. Türk Lirası mevduat ve para piyasası fonlarında aylık yüzde 4-5’i bulan risksiz getiri şu an için borsanın önündeki en büyük engel olarak görülüyor. Son açıklanan enflasyon rakamları sonrasında faiz indirimi beklentileri yeni yıla ötelenmiş durumda.
Dolayısıyla yarınki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında Merkez Bankası’nın faizleri sabit tutacağı görüşü hakim. Aralık ayında yapılacak PPK toplantısında faiz indirimi bekleyenler de var. Ancak bugünkü karar sonrası yapılacak açıklamada, kısa vadede faiz indirimine yönelik verilecek sürpriz bir işaret piyasa tarafından pozitif algılanabilir. Kasım ayında ABD’de yapılacak başkanlık seçimi yine piyasaların seyri açısından oldukça kritik.
Yurtiçi yerleşiklerin mevduata yönelik ilgisi bankacılık verilerinden de görülüyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, son 1 yılda bankalardaki mevduatın büyüklüğü 4.2 trilyon TL yükseldi. Bu artılşın 3.4 trilyon TL’lik kısmı 1 milyon TL üzeri hesaplardaki büyümeden kaynaklandı. Toplam mevduat içerisinde payı en fazla artan hesaplar, 1 milyon TL’nin üzerinde olan hesaplar. Geçen yıl ağustos ayında toplam mevduatların yüzde 73.54’ü 1 milyon TL ve üzeri hesaplardan oluşurken bu oran bu yılın aynı ayında yüzde 75.77’ye çıktı. 1 milyon TL ve üzerindeki hesaplardaki mudi sayısı ise 1 yılda 578 bin arttı. Toplam hesap sayısının yüzde 84’ünün bakiyesi 10 bin TL’nin altında bulunuyor.
Borsa İstanbul’da kritik teknik seviyeler
Son zamanlarda aracı kurumların VİOP’ta açtıkları düşüş yönlü (short) yüklü pozisyonların spot tarafı da aşağıya çektiği söyleniyor. Teknik anlamda BIST 100 Endeksi için kısa vadede 8 bin 950 puanda bir direnç seviyesi bulunuyor. Bu seviyenin üzerinde sırasıyla 9 bin 100, 9 bin 400 ve 9 bin 700 puan seviyeleri diğer direnç bölgeleri. Endekste bir normalleşmeden bahsedebilmek için 9 bin puan üzerinde kapanışlar görülmeli. Aşağı bölgede ise 8 bin 700 puan seviyesi önemli bir destek noktası ki geçtiğimiz gün bu bölgeden tepki verilmişti. Bu desteğin aşağı yönlü kırılması halinde 8 bin 500 puan seviyeleri gündeme gelebilir.