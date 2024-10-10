Borsa devlerinin değeri 2.5 ayda 1 trilyon TL eridi
Temmuz ortasında görülen tarihi zirvenin ardından borsada yaşanan geri çekilme yüzde 20’yi aştı. Bu süreçte borsanın en büyük 30 şirketinin piyasa değerinde yaşanan düşüş 1 trilyon 80 milyar TL’ye ulaştı. Piyasa değeri en fazla düşen şirketler listesinde İş Bankası ve Koç Holding zirvede yer aldı.
Borsa İstanbul, 18 Temmuz’da gördüğü tarihi zirvesinden bu yana düşüyor. Yaklaşık 2.5 aylık sürede her destek bölgesinden gelen tepki alımları zayıf kaldı.
Yatırımcılar ‘artık buradan dönsün’ diye umut ederken yeni destekler test edildi. BIST 100 Endeksi tarihi zirvesinden yüzde 21 geri çekilirken birçok hissede kayıplar daha fazla. Kurlarda, tahvil faizlerinde ve CDS oranlarında önemli bir hareketin olmaması hareketin borsaya özgü nedenlerden kaynaklandığı gösteriyor. Ekonomi yönetiminin değişmesiyle rasyonel politikalara geçiş yabancı ilgisini canlandırmıştı ama gelen yabancı bu yıl geri gitti. Mevduatta sunulan aylık yüzde 4-5 civarı risksiz getiri yerli yatırımcının borsaya gelmesini engelliyor. Enflasyonla mücadele kapsamında ekonomide vites küçültülmesi ve enflasyon muhasebesi bilançoları olumsuz etkilemiş durumda.
Düşüş genele yayıldı
Yeni yılla beraber endeksteki yukarı yönlü harekete büyük bankacılık ve holding hisseleri öncülük etmişti.
Bu hisselere tarihi zirveden sonra gelen satışlar hem endeksi hem de yükselişe ayak uyduramamış hisseleri daha da aşağı çekti. Borsanın en büyük 30 hissesinin piyasa değerinde son 2.5 ayda yaşanan erimeye bakıldığında kaybın ne kadar büyük olduğu anlaşılıyor. 18 Temmuz’da BIST 30 Endeksi’ndeki şirketlerin toplam piyasa değeri 6 trilyon 347 milyar TL seviyesinde bulunuyordu. Dün öğlen saatleri itibarıyla bu rakam 5 trilyon 266 milyar TL olarak hesaplandı. Yani borsanın en büyük 30 şirketinin piyasa değeri 18 Temmuz’dan bu yana tam 1 trilyon 80 milyar TL eridi.
Değeri en fazla eriyen şirketler
BIST 30 Endeksi içerisinde son 2.5 ayda tutar olarak piyasa değerindeki en büyük kayıp 125.5 milyar TL ile İş Bankası’na ait. 18 Temmuz’da 433 milyar TL olan İş Bankası’nın piyasa değeri 307.5 milyar TL’ye geriledi. Aynı sürede Koç Holding’in piyasa değerindeki gerileme 122 milyar TL oldu. Yüzdesel anlamda 30 şirket arasında en hızlı geri çekilme yüzde 37.18 ile Tofaş Oto’da yaşandı. Ülker yüzde 28 ile piyasa değeri en hızlı düşen ikinci şirket oldu.
Astor Enerji, Migros, Kardemir, SASA, Şişecam, Turkcell, Kontrolmatik, Akbank, BİM piyasa değeri yüzde 20’nin üzerinde eriyen şirketler olarak sıralandı. BIST 30 Endeksi içerisinde son 2.5 ayda piyasa değeri artan tek şirket Enka İnşaat. Enka İnşaat’ın 18 Temmuz’da 257.4 milyar TL olan piyasa değeri yüzde 5.5’lik artışla 271.8 milyar TL’ye çıktı.
Borsada kritik teknik seviyeler
Borsada düşüşün nedenleri olarak sıralanan gerekçelerin ortadan kalkmasıyla yeniden yönün yukarı döneceği ifade ediliyor. Yani Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine başlamasıyla alternatif yatırım araçlarının cazibesinin azalması borsaya ilgiyi yeniden canlandırabilir. Ancak faiz indirimleriyle ilgili olarak piyasaların beklentileri yeni yıla ötelenmiş durumda. Dolayısıyla dalgalı seyrin bir süre daha süreceğini düşünenlerin sayısı fazla. Kısa vadeli teknik görünüm için geçtiğimiz günlerde test edilen 8 bin 850 puan seviyesindeki destek noktası öne çıkıyor. Bu seviyenin altında 8 bin 700 ve 8 bin 600 seviyeleri sıralı diğer destek noktaları. Olası yukarı yönlü hareketlerde 9 bin 150 ve 9 bin 400 puan seviyeleri önemli direnç bölgeleri.