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  4.  Borsa devlerinin değeri 2.5 ayda 1 trilyon TL eridi

 Borsa devlerinin değeri 2.5 ayda 1 trilyon TL eridi

Ufuk KORCAN
Ufuk KORCAN PARANIN ROTASI [email protected]

Temmuz ortasında görülen tarihi zirvenin ardından borsada yaşanan geri çekilme yüzde 20’yi aştı. Bu süreçte borsanın en büyük 30 şirketinin piyasa değerinde yaşanan düşüş 1 trilyon 80 milyar TL’ye ulaştı. Piyasa değeri en fazla düşen şirketler listesinde İş Bankası ve Koç Holding zirvede yer aldı.

Borsa İstanbul, 18 Tem­muz’da gördüğü tarihi zir­vesinden bu yana düşüyor. Yaklaşık 2.5 aylık sürede her des­tek bölgesinden gelen tepki alım­ları zayıf kaldı.

Yatırımcılar ‘artık buradan dön­sün’ diye umut ederken yeni des­tekler test edildi. BIST 100 Endek­si tarihi zirvesinden yüzde 21 geri çekilirken birçok hissede kayıplar daha fazla. Kurlarda, tahvil faizle­rinde ve CDS oranlarında önemli bir hareketin olmaması hareketin borsaya özgü nedenlerden kaynak­landığı gösteriyor. Ekonomi yö­netiminin değişmesiyle rasyonel politikalara geçiş yabancı ilgisini canlandırmıştı ama gelen yabancı bu yıl geri gitti. Mevduatta sunulan aylık yüzde 4-5 civarı risksiz getiri yerli yatırımcının borsaya gelme­sini engelliyor. Enflasyonla müca­dele kapsamında ekonomide vites küçültülmesi ve enflasyon muha­sebesi bilançoları olumsuz etkile­miş durumda.

Düşüş genele yayıldı

Yeni yılla beraber endekste­ki yukarı yönlü harekete büyük bankacılık ve holding hisseleri öncülük etmişti.

Bu hisselere tarihi zirveden sonra gelen satışlar hem endek­si hem de yükselişe ayak uydu­ramamış hisseleri daha da aşağı çekti. Borsanın en büyük 30 his­sesinin piyasa değerinde son 2.5 ayda yaşanan erimeye bakıldı­ğında kaybın ne kadar büyük ol­duğu anlaşılıyor. 18 Temmuz’da BIST 30 Endeksi’ndeki şirket­lerin toplam piyasa değeri 6 tril­yon 347 milyar TL seviyesinde bulunuyordu. Dün öğlen saatle­ri itibarıyla bu rakam 5 trilyon 266 milyar TL olarak hesaplan­dı. Yani borsanın en büyük 30 şirketinin piyasa değeri 18 Tem­muz’dan bu yana tam 1 trilyon 80 milyar TL eridi.

Değeri en fazla eriyen şirketler

BIST 30 Endeksi içerisinde son 2.5 ayda tutar olarak piya­sa değerindeki en büyük kayıp 125.5 milyar TL ile İş Bankası’na ait. 18 Temmuz’da 433 milyar TL olan İş Bankası’nın piyasa değeri 307.5 milyar TL’ye geri­ledi. Aynı sürede Koç Holding’in piyasa değerindeki gerileme 122 milyar TL oldu. Yüzdesel anlam­da 30 şirket arasında en hızlı ge­ri çekilme yüzde 37.18 ile Tofaş Oto’da yaşandı. Ülker yüzde 28 ile piyasa değeri en hızlı düşen ikinci şirket oldu.

Astor Enerji, Migros, Karde­mir, SASA, Şişecam, Turkcell, Kontrolmatik, Akbank, BİM pi­yasa değeri yüzde 20’nin üze­rinde eriyen şirketler olarak sı­ralandı. BIST 30 Endeksi içeri­sinde son 2.5 ayda piyasa değeri artan tek şirket Enka İnşaat. En­ka İnşaat’ın 18 Temmuz’da 257.4 milyar TL olan piyasa değeri yüzde 5.5’lik artışla 271.8 milyar TL’ye çıktı.

Borsada kritik teknik seviyeler

Borsada düşüşün nedenleri olarak sıralanan gerekçele­rin ortadan kalkmasıyla ye­niden yönün yukarı dönece­ği ifade ediliyor. Yani Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine başlamasıyla alternatif yatı­rım araçlarının cazibesinin azalması borsaya ilgiyi ye­niden canlandırabilir. Ancak faiz indirimleriyle ilgili olarak piyasaların beklentileri yeni yıla ötelenmiş durumda. Do­layısıyla dalgalı seyrin bir süre daha süreceğini düşünenlerin sayısı fazla. Kısa vadeli teknik görünüm için geçtiğimiz gün­lerde test edilen 8 bin 850 pu­an seviyesindeki destek nok­tası öne çıkıyor. Bu seviyenin altında 8 bin 700 ve 8 bin 600 seviyeleri sıralı diğer destek noktaları. Olası yukarı yönlü hareketlerde 9 bin 150 ve 9 bin 400 puan seviyeleri önemli di­renç bölgeleri.

 

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