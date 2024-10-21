Bu yıl altın ve fon yatırımcısı mutlu

Türkiye’de yaşayan tüm kesimler için 2024 yılı oldukça zorlu geçiyor. Fiyatlarda yaşanan yükselişi yakalayamayan ücret artışları günlük hayatı her geçen gün olumsuz etkiliyor. Enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan politikalar ekonomik aktiviteyi yavaşlatırken tasarruf sahipleri de birikimlerini korumanın derdinde.

Geçmişte yaşanan yerel ve küresel ekonomik krizler ekonomik birimlerinin tasarruf alışkanlıklarını etkiledi. Öyle ki Türkiye’de birikimlerin büyük bölümü mevduat, döviz ve altında toplanıyor. Türk Lirası mevduat, yapılan faiz artırımlarıyla oyuna uzun bir aradan sonra tekrar dahil olmuştu. Şu an mevduat ve faize dayalı sabit getirili yatırım araçları en popüler olanları.

Altın her dönem vazgeçilmez

Yine geleneksel olarak altın ülkenin vazgeçilmez yatırım tercihlerinden. Dünya Altın Konseyi’nin tahminlerine göre yastık altında bulunan altın miktarı 4 bin 500-5 bin ton civarında. Yastık altındaki bu büyük birikimin sisteme dahil edilmesi için geçmiş yıllarda çok sayıda çalışma ve kampanya düzenlendi.

Bu kampanyaların etkisiyle az miktarda da olsa sisteme katılan altınlar oldu. Ancak bu miktar toplam içerisinde çok ama çok düşük bir oran. Geleneksel olarak altın birikimlerinde ağırlıklı olarak kadınların söz sahibi olması ve altınlarına istedikleri zaman ulaşabilme istekleri altının sisteme dahil edilmesinin önündeki en büyük engel olarak görülüyor. Yatırım araçları arasında bu yıl altını tercih edenlerin morali yerinde. Gram altın fiyatları yılbaşından bu yana yüzde 53.5 yükseldi. Bu artışta altının ons fiyatında yaşanan yüzde 32’lik artışın yanında döviz kurlarındaki yüzde 16.3’lük yükseliş de etkili.

Çünkü içeride altın fiyatları ons ile döviz kurundaki değişime göre belirleniyor. Dolayısıyla bu yıl altın yatırımcısı 9 ayda yaşanan yüzde 35.86’lık enflasyonun üzerinde getiri elde etmeyi başardı. Aylık yüzde 4-5 civarı getiri elde eden mevduat yatırımcıları da paralarını bu yıl enflasyona karşı koruyabildiler. Döviz tutanların bu yılki getirileri ise yüzde 16 ile enflasyonun oldukça altına kalmış durumda.

Borsada moraller bozuk

Pandemiyle birlikte hisse senedine ilgi artmıştı. Hisse yatırımcısının sayısı 8 milyonu aşmıştı. Yıla iyi bir başlangıç yapan ve dünya borsaları arasında ilk yarıyı lider tamamlayan Borsa İstanbul’da son 2.5 ayda yaşadığı düşüş ile kazançlarının önemli bir bölümünü geri verdi. BIST 100 Endeksi yılbaşından bu yana yüzde 17.72 ile enflasyonun altında bir performans gösterdi. Hisse bazlı bakıldığında durum daha kötü. Borsada işlem gören 549 hisseden 193’ü bu yıl yatırımcısına kaybettirdi. Yani hisse fiyatları yılbaşındaki değerlerinin altında. Yatırımcısına enflasyonun üzerinde kazanç sağlayan hisse sayısı 147. Başka bir ifadeyle borsada yatırım olan her dört kişiden sadece biri enflasyona karşı parasının değerini koruyabilmiş durumda.

Bu yıl kaybettiren yatırım fonu yok denecek kadar az

Dönem dönem bu sayfada finansal okur yazarlığı yeterli olmayan ya da piyasalardaki gelişmeleri anbe an takip edemeyenler için yatırım fonları iyi bir tercih olduğunu söylemiştik. Profesyoneller tarafından yönetilen fonların performansı fon türlerine göre değişiyor. Son 2.5 ayda hisse fonlarının büyük bölümü negatif getiriye sahip. Ancak yılbaşından bu yana işlem göre toplam 594 yatırım arasında yatırımcısına kaybettiren fon sayısı sadece 8 olduğu görülüyor. Yani fon yatırımcısının neredeyse tamamı anaparalarını koruyabildi. Enflasyon üzerinde kazanç elde eden fon sayısı ise 254. Kabaca iki fon yatırımcısından biri parasını enflasyona karşı korumayı başardı.