Huzur hakkı ödeyerek daha az vergi öde
Şirketlerde, “Kâr payı mı dağıtılsın, huzur hakkı mı ödensin?” sorusu sıkça gündeme gelir. Her ikisi de stopaja tabidir ve bir sonraki yıl gelir vergisi beyanına konu olur. Ancak, kâr payı şirkette gider olarak yazılamazken; huzur hakkı, ücret niteliğinde olduğundan her ay şirkette gider olarak kaydedilebilir. Yapılan teknik hesaplamalara göre, bu yazıda detaylarına yer verdiğimiz şekilde, şirket ortağı yönetim kurulu üyelerine veya müdürlere kâr payı dağıtmak yerine huzur hakkı ödenmesi daha avantajlı görünmektedir.
Huzur hakkı
Şirket ortakları, müdürleri ve yönetim kurulu üyelerinin kanunen belli başlı sorumluluk ve yükümlülükleri vardır. Bu kişilere, görevleri dolayısıyla verilen ücrete ‘huzur hakkı’ denir. Türk Ticaret Kanunu’na göre; yönetim kurulu üyelerine, ana sözleşmede aksi belirtilmedikçe ve tutarı genel kurul kararıyla belirlenmek kaydıyla, toplantılara katılım karşılığında huzur hakkı ödemesi yapılabilir. Bu ödemelerin mali mevzuata uyum açısından emsallerine uygun olması gerekmektedir.
Kâr payı
Tasarruf sahiplerinin sermayelerinin ticaret ve sanayide değerlendirilmesi sonucu elde edilen kazancın dağıtılmasına ‘kâr payı’ denir. Diğer bir ifadeyle, kâr payı; bir şirketin hisse senedi doğrultusunda yaptığı yıllık ödeme miktarını ifade eden bir menkul sermaye iradı olup, genel kurul kararıyla hissedarlara ödenir.
Ücret
İşverene tabi olarak belirli bir işyerinde çalışanlara hizmet karşılığında verilen para, ayni ödemeler ve para ile temsil edilebilen menfaatler ücreti oluşturur. Ücret; ödenek, tazminat, kasa tazminatı, tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya benzeri adlar altında da ödenebilir. 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren, asgari ücretin üzerinde ücret alanlarda her ay asgari ücret kadarı vergi dışı bırakılmış olup aşan kısmı vergiye tabi tutulmalıdır.
Menkul sermaye iradı
Ticari, zirai veya mesleki faaliyet dışında; nakdi sermaye veya para ile temsil edilen değerlerden oluşan sermayeden elde edilen kâr payı, faiz, kira gibi gelirler menkul sermaye iradı kapsamındadır. Şirket ortaklarının yıl içerisinde elde ettikleri kâr payları, menkul sermaye iradı olarak bir sonraki yıl mart ayında yıllık gelir vergisi beyanına tabidir.
Huzur hakkı ve kâr payının karşılaştırılması
Her iki ödeme de genel kurul kararıyla gerçekleşebilir. Ancak avantaj ve dezavantajlar karşılaştırıldığında şu farklar öne çıkar:
1- Huzur hakkı; limited şirketlerde müdürlere, anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerine verilir. Kâr payı ise tüm ortaklara veya hissedarlara dağıtılır.
2- Huzur hakkı, şirkette gider olarak yazılabildiğinden daha az kurumlar vergisi ödenmesine yol açar. Kâr payı ise gider yazılamaz.
3- Huzur hakkı, ücret niteliğinde olduğundan asgari ücreti aşan kısmı yüzde 15 ila yüzde 40 oranında gelir vergisi stopajına tabidir. Kâr payı sabit yüzde 15 stopaja tabidir.
4- Huzur hakkı tek işverenden alınmışsa ve 2025 yılı için 4.300.000 TL’yi aşıyorsa, yıllık gelir vergisi beyanına tabidir. Kâr payı ise menkul sermaye iradı olarak değerlendirilir, yarısı beyan edilmez, kalan kısmı 2025 yılı için 330.000 TL’yi aşıyorsa beyan edilir.
5- Huzur hakkı için şirketin kâr elde edip etmediği önemli değildir. Kâr payı için ise şirketin kâr etmiş olması şarttır.
6- Huzur hakkının gider olarak yazılabilmesi ve kişinin başka ücret geliri yoksa, yıllık 4.300.000 TL’ye kadar huzur hakkı ödemesi yapmak, kâr payı dağıtmaya göre daha avantajlı olabilir.
Sonuç olarak
Vergi mevzuatının mükelleflere tanıdığı bazı kanuni haklar sayesinde, vergi planlaması yapılarak vergi yükü azaltılabilir. Huzur hakkı ve kâr payı uygulamaları arasında doğru tercihi yapabilmek için vergi maliyetlerinin karşılaştırılması gerekmektedir.
Mevcut vergi mevzuatına ve yapılan teknik hesaplamalara göre; müdürlere veya yönetim kurulu üyelerine kâr payı yerine huzur hakkı ödenmesi, şirketler açısından daha avantajlı bir yöntem olabilir. Ancak, ödenecek huzur hakkının ticari teamüllere ve işin niteliğine uygun olması da büyük önem taşımaktadır.