Ich bin ein Berliner!

Amerika Birle­şik Devletleri (ABD) tarihi­nin belki de en sevilen Başka­nı John F. Ken­nedy, 26 Ha­ziran 1963 ta­rihinde Berlin Duvarı’nın ya­pılmasından iki yıl sonra şehri ziyaret etmiş ve Batı Berlin halkına destek vermek için “Ich bin ein Ber­liner” (Ben bir Berlinliyim) sözleriyle konuşmasına baş­lamıştı.

Londra, New York’tan son­ra şimdi de Berlin’i göçmen kökenli bir siyasetçi kazan­dı…

ABD’de neredeyse hiç ta­nınmayan Zohran Mamdani, 1 Ocak 2026 tarihinde New York’un yeni Belediye Baş­kanı olarak göreve başladı. Henüz 34 yaşındaki Mam­dani’nin göçmen geçmişi ve sosyalist ilkeleri savunması­na rağmen birçok New York­lu’nun oyunu alarak, beledi­ye başkanı oldu.

İngiltere’nin başken­ti Londra Belediye Başkanı olarak ilk kez göçmen köken­li Sadıq Khan 2016 seçimle­rinde İşçi Partisi’ne kazan­dırdı. Başkent Londra’nın mevcut Belediye Başkanı Sa­diq Khan, 3 Mayıs 2024 se­çimlerinde 3. kez bu göreve seçilerek şimdiye kadar gö­rülmemiş bir başarıya imza attı.

Şimdi de Almanya’nın baş­kenti Berlin’in başına göç­men geçmişi ve sosyalist il­keleri savunan Kayseri/Ada­na kökenli bir politikacı olan Elif Eralp seçimleri birinci sırada tamamladı.

“Berlin’de tarih henüz ya­zılmadı. Bu pazar günü böy­le bir şansımız var. Berlin’de birlikte tarih yazabiliriz…” diyerek seçimlere giren Sol Partili (Die Linke) Elif Eralp, Berlin’de gerçekten tarih yazarak Belediye Başkanı / Eyalet Başbakanı olarak se­çildi…

Türkiye’de 12 Eylül 1980 darbesi sonrası siyasi bas­kılar nedeniyle Almanya’ya siyasi sığınmacı Kayserili Selçuk ve Adanalı Hülya çif­tinin çocuğu olarak 1981 yı­lında Münih kentinde doğan Elif Eralp, Hamburg Üniver­sitesi’nde hukuk eğitimi aldı. Mesleki eğitimi esnasında Hamburg Mahkemeleri’nde, Birleşmiş Milletler Mülteci­ler Yüksek Komiserliği’nde ve Kanada’daki Alman Bü­yükelçiliği’nde görev yaptı. Berlin’e 2010 yılında yerle­şen Eralp, Sol Parti’nin Fe­deral Meclis Grubu’nda hu­kuk politikaları alanında ça­lışmaya başladı.

“Hep birlikte tarih yazdık”

Berlin Eyalet Meclisi’ne ilk kez 2021 seçimlerinde seçilen Elif Eralp, 2026 se­çim kampanyasının merke­zine konut politikalarını ile birlikte göç, ırkçılıkla mü­cadele ve ayrımcılığı koydu. Eralp ve Die Linke partisi, seçim kampanyasında özel­likle yüzde 85’i kiracı olan yaklaşık 5 milyon Berlinli için yüksek kiralar ve konut sorununa odaklandı. Eralp, büyük konut şirketlerinin kamulaştırılmasına yönelik 2021 referandumunun uygu­lanmasını savunuyor.

Elif Eralp, seçimler sonra­sı Türkçe yaptığı ilk açıkla­mada, “Bütün Türkiyelilere, Türklere, Kürtlere çok çok teşekkür ederim. Beni çok çok desteklediniz, bunu hiç unutmayacağım. Nerelerden geldik, Almanya’da çok hak­sızlığa uğradık özellikle göç­men kökenli insanlar. Ama bütün bunlara rağmen bu se­çimleri kazandık. Çok güzel bir sinyal bu, sadece Berlin için Almanya için değil bü­tün dünya için. Tarih yaz­dık çünkü ilk defa Berlin’de göçmen kökenli bir insan, bir kadın bu başarıyı göster­di. Bunu hep beraber becer­dik, hep birlikte beraber ta­rih yazdık” diye konuştu...

Berlin’de 10 seçilmiş Türkiye kökenli

Berlin Parlamento seçim­lerini açık ara Sol Parti ve adayı Elif Eralp kazandı. Berlin seçimlerinde Sol Par­ti yüzde 25,7 oy oranıyla 47 milletvekili kazandı. Hris­tiyan demokrat parti CDU yüzde 18,6 ile 34 milletveki­li, aşırı sağcı ırkçı parti AfD yüzde 16,3 ile 29 milletve­kili, Yeşiller yüzde 14,3 ile 26 milletvekili ve sosyal de­mokrat parti SPD yüzde 12,1 ile 22 milletvekili çıkarttı.

Berlin seçimlerinde yarı­şan toplam 29 Türk kökenli politikacılardan 10’u Berlin Eyalet Parlamentosu’na se­çildi. Sol Parti’den (Die Lin­ke) Elif Eralp’ın yanı sıra

Asya Şenyüz, Betül Hav­va Yılmaz, Eda Tekan, En­der Atakul, sosyal demokrat partiden (SPD) Derya Çağ­lar, Sevim Aydın, Sebahat Atlı, Orkan Özdemir ve Yeşil­ler’den (Die Grünen) Taylan Kurt önümüzdeki yasama yı­lında görev yapacak.

Almanya’da ırkçı par­ti AfD’nin ülkenin her eya­letinde sınırları zorlarken, Berlin’i göçmen kökenli bir siyasetçinin kazanmasın­dan sonra ben de “Ich bin och ein Berliner” (Ben de bir Berlinliyim) diyerek, gelece­ğe umutla bakmak için; bir umudum sende Elif, anlıyor musun?