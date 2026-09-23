Ich bin ein Berliner!
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarihinin belki de en sevilen Başkanı John F. Kennedy, 26 Haziran 1963 tarihinde Berlin Duvarı’nın yapılmasından iki yıl sonra şehri ziyaret etmiş ve Batı Berlin halkına destek vermek için “Ich bin ein Berliner” (Ben bir Berlinliyim) sözleriyle konuşmasına başlamıştı.
Londra, New York’tan sonra şimdi de Berlin’i göçmen kökenli bir siyasetçi kazandı…
ABD’de neredeyse hiç tanınmayan Zohran Mamdani, 1 Ocak 2026 tarihinde New York’un yeni Belediye Başkanı olarak göreve başladı. Henüz 34 yaşındaki Mamdani’nin göçmen geçmişi ve sosyalist ilkeleri savunmasına rağmen birçok New Yorklu’nun oyunu alarak, belediye başkanı oldu.
İngiltere’nin başkenti Londra Belediye Başkanı olarak ilk kez göçmen kökenli Sadıq Khan 2016 seçimlerinde İşçi Partisi’ne kazandırdı. Başkent Londra’nın mevcut Belediye Başkanı Sadiq Khan, 3 Mayıs 2024 seçimlerinde 3. kez bu göreve seçilerek şimdiye kadar görülmemiş bir başarıya imza attı.
Şimdi de Almanya’nın başkenti Berlin’in başına göçmen geçmişi ve sosyalist ilkeleri savunan Kayseri/Adana kökenli bir politikacı olan Elif Eralp seçimleri birinci sırada tamamladı.
“Berlin’de tarih henüz yazılmadı. Bu pazar günü böyle bir şansımız var. Berlin’de birlikte tarih yazabiliriz…” diyerek seçimlere giren Sol Partili (Die Linke) Elif Eralp, Berlin’de gerçekten tarih yazarak Belediye Başkanı / Eyalet Başbakanı olarak seçildi…
Türkiye’de 12 Eylül 1980 darbesi sonrası siyasi baskılar nedeniyle Almanya’ya siyasi sığınmacı Kayserili Selçuk ve Adanalı Hülya çiftinin çocuğu olarak 1981 yılında Münih kentinde doğan Elif Eralp, Hamburg Üniversitesi’nde hukuk eğitimi aldı. Mesleki eğitimi esnasında Hamburg Mahkemeleri’nde, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nde ve Kanada’daki Alman Büyükelçiliği’nde görev yaptı. Berlin’e 2010 yılında yerleşen Eralp, Sol Parti’nin Federal Meclis Grubu’nda hukuk politikaları alanında çalışmaya başladı.
“Hep birlikte tarih yazdık”
Berlin Eyalet Meclisi’ne ilk kez 2021 seçimlerinde seçilen Elif Eralp, 2026 seçim kampanyasının merkezine konut politikalarını ile birlikte göç, ırkçılıkla mücadele ve ayrımcılığı koydu. Eralp ve Die Linke partisi, seçim kampanyasında özellikle yüzde 85’i kiracı olan yaklaşık 5 milyon Berlinli için yüksek kiralar ve konut sorununa odaklandı. Eralp, büyük konut şirketlerinin kamulaştırılmasına yönelik 2021 referandumunun uygulanmasını savunuyor.
Elif Eralp, seçimler sonrası Türkçe yaptığı ilk açıklamada, “Bütün Türkiyelilere, Türklere, Kürtlere çok çok teşekkür ederim. Beni çok çok desteklediniz, bunu hiç unutmayacağım. Nerelerden geldik, Almanya’da çok haksızlığa uğradık özellikle göçmen kökenli insanlar. Ama bütün bunlara rağmen bu seçimleri kazandık. Çok güzel bir sinyal bu, sadece Berlin için Almanya için değil bütün dünya için. Tarih yazdık çünkü ilk defa Berlin’de göçmen kökenli bir insan, bir kadın bu başarıyı gösterdi. Bunu hep beraber becerdik, hep birlikte beraber tarih yazdık” diye konuştu...
Berlin’de 10 seçilmiş Türkiye kökenli
Berlin Parlamento seçimlerini açık ara Sol Parti ve adayı Elif Eralp kazandı. Berlin seçimlerinde Sol Parti yüzde 25,7 oy oranıyla 47 milletvekili kazandı. Hristiyan demokrat parti CDU yüzde 18,6 ile 34 milletvekili, aşırı sağcı ırkçı parti AfD yüzde 16,3 ile 29 milletvekili, Yeşiller yüzde 14,3 ile 26 milletvekili ve sosyal demokrat parti SPD yüzde 12,1 ile 22 milletvekili çıkarttı.
Berlin seçimlerinde yarışan toplam 29 Türk kökenli politikacılardan 10’u Berlin Eyalet Parlamentosu’na seçildi. Sol Parti’den (Die Linke) Elif Eralp’ın yanı sıra
Asya Şenyüz, Betül Havva Yılmaz, Eda Tekan, Ender Atakul, sosyal demokrat partiden (SPD) Derya Çağlar, Sevim Aydın, Sebahat Atlı, Orkan Özdemir ve Yeşiller’den (Die Grünen) Taylan Kurt önümüzdeki yasama yılında görev yapacak.
Almanya’da ırkçı parti AfD’nin ülkenin her eyaletinde sınırları zorlarken, Berlin’i göçmen kökenli bir siyasetçinin kazanmasından sonra ben de “Ich bin och ein Berliner” (Ben de bir Berlinliyim) diyerek, geleceğe umutla bakmak için; bir umudum sende Elif, anlıyor musun?
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