Avrupa’da konut satışları

Türkiye’de resmî kurumlara ait en kap­samlı verilere göre toplam bağımsız konut birimi sayısı yaklaşık 36 milyon ol­duğu belirtiliyor. Ayrıca, Türkiye genelin­de yaklaşık 8,5 milyon konutun âtıl veya boş durumda olduğu saptanmış...

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde konut satışları, kredi faizlerinin düşmesiyle bir­likte geçtiğimiz yıl artış gösterdi. Fran­sa’da bir milyondan fazla konut yeni sahi­bini buldu.

Avrupa’nın 17 ülkesinde konut fiyatları­nın yükselmesine rağmen 2025 yılında sa­tışlar da yükselmeye devam etti.

Slovenya, Belçika ve Avusturya, yıllık satış artışının yüzde 20’nin üzerine çıktı­ğı belirtildi.

Avrupa Merkez Bankası’na göre “euro bölgesi”nde hane halkı varlığının başlı­ca kaynağı gayrimenkul. Alıcıların çoğu evi yaşamak için satın alırken, bir bölümü de gayrimenkulü yatırım aracı olarak gö­rüyor. Avrupa istatistik kurumu Eurostat verilerine göre, Hırvatistan’da konut sa­tışları yüzde 4,1 oranında düşerken, Slo­venya’da yüzde 29,9, Litvanya’da yüzde 22,8, Avusturya’da yüzde 21,4 ve Belçi­ka’da yüzde 20,2 oranında artış gösterdi.

Bu oran Lüksemburg’da yüzde 18,6, Ma­caristan’da yüzde 17,3, Hollanda’da yüzde 13,9, Danimarka’da yüzde 12,7, Fransa’da yüzde 11,2, Portekiz’de yüzde 10,5, Leton­ya’da yüzde 9,2, Finlandiya’da yüzde 9, Norveç’te yüzde 8,3, İspanya’da yüzde 5,4, Malta’da yüzde 4,5, Kıbrıs’ta (Rum kesi­mi) yüzde 3,6 ve İrlanda’da yüzde 3,6 ola­rak tespit edildi. Avrupa’da konut satışla­rının düşüş gösterdiği bir önceki yıl altı olan ülke sayısı geçtiğimiz yıl üçe düştü. Konut satışlarının düştüğü ülkeler yüzde -1,1 ile Polonya, yüzde -2,5 ile Bulgaristan ve yüzde -4,5 ile Hırvatistan olarak sıra­landı.

Avrupa’da konut satışlarının pandemi sonrası bu oranları yakalamasını “geniş tabanlı bir toparlanmanın işareti olarak kabul eden uzmanlar, Avrupa’da konut pi­yasasındaki işlemler üzerinde başlıca et­kinin “kredi erişilebilirliği”, “faiz oranla­rı”, “hane gelirleri”, “istihdam”, “tüketici güveni” ve “konut arzı” olduğuna dikkat çekiyor.

Fransa’da bir milyonun konut

Eurostat verilerine göre, konut satışla­rında AB’nin 14 ülkesinde 2025 yılında bir milyonun üzerinde konut satışıyla Fransa ilk sırada yer aldı.

Fransa’da 1 milyon 23 bin 412 konut sa­tışı yapıldı. Bu rakam Hollanda’da 2 yüz 65 bin 267, Macaristan’da yüz 56 bin 950, Belçika’da yüz 51 bin 796, Portekiz’de yüz 48 bin 632, Norveç’te yüz 32 bin 828, Bul­garistan’da 92 bin 497, Danimarka’da 88 bin 655, Finlandiya’da 71 bin 689, Avus­turya’da 54 bin 359, İrlanda’da 50 bin 507, Litvanya’da 46 bin 260 ve Slovenya’da 11 bin 9 konut satıldı.

AB’de enflasyon yüzde 2,3

Eurostat verilerine göre 2026’nın ilk çeyreğinde AB’de konut fiyatları bir ön­ceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,1 ve kiralar ise yüzde 3 arttı. Her iki artış da yüzde 2,3 olan ortalama AB enflasyonu­nun üzerinde gerçekleşti.

AB ortalaması yüzde 5,1 olan konut fi­yatlarındaki artış 28 ülkeden sadece Fin­landiya’ya yansımadı. Finlandiya’da ko­nut fiyatları yüzde 2 düşerken, Porte­kiz’de yüzde 17,8, Bulgaristan’da yüzde 14,8, Slovakya yüzde 14,4 ve Hırvatistan yüzde 14,3 arttı. Konut fiyatları Litvan­ya’da yüzde 11,9, Macaristan’da yüzde 11,2, Letonya’da yüzde 10,9 ve Çekya’da yüzde 10,1 arttı.

AB’nin en büyük ekonomileri arasın­da konut fiyatlarının en fazla artan ülke İspanya (yüzde 12,8) oldu. Avusturya’da yüzde 4,2, İsveç’te yüzde 2,6, Belçika’da yüzde 2 ve Lüksemburg’da yüzde 1,7 arttı. İtalya’da fiyatlar yüzde 5,2 ve Almanya’da yüzde 1,4 yükselirken, Fransa’da konut fi­yatlarının sadece yüzde 0,1 arttığı açık­landı.

Avrupa Merkez Bankası’nın ve istatis­tik kurumu Eurostat’ın açıkladığı rakam­lara bakınca, “yüksek inşaat maliyetleri ve sınırlı inşaat faaliyetlerinin konut arzını kısıtlamaya devam etse de, bütün dünyayı etkileyen pandemi sonrası oluşan “belir­sizlik dönemi” 2024 yılıyla birlikte geride bırakıldığı anlaşılıyor…