Avrupa’da konut satışları
Türkiye’de resmî kurumlara ait en kapsamlı verilere göre toplam bağımsız konut birimi sayısı yaklaşık 36 milyon olduğu belirtiliyor. Ayrıca, Türkiye genelinde yaklaşık 8,5 milyon konutun âtıl veya boş durumda olduğu saptanmış...
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde konut satışları, kredi faizlerinin düşmesiyle birlikte geçtiğimiz yıl artış gösterdi. Fransa’da bir milyondan fazla konut yeni sahibini buldu.
Avrupa’nın 17 ülkesinde konut fiyatlarının yükselmesine rağmen 2025 yılında satışlar da yükselmeye devam etti.
Slovenya, Belçika ve Avusturya, yıllık satış artışının yüzde 20’nin üzerine çıktığı belirtildi.
Avrupa Merkez Bankası’na göre “euro bölgesi”nde hane halkı varlığının başlıca kaynağı gayrimenkul. Alıcıların çoğu evi yaşamak için satın alırken, bir bölümü de gayrimenkulü yatırım aracı olarak görüyor. Avrupa istatistik kurumu Eurostat verilerine göre, Hırvatistan’da konut satışları yüzde 4,1 oranında düşerken, Slovenya’da yüzde 29,9, Litvanya’da yüzde 22,8, Avusturya’da yüzde 21,4 ve Belçika’da yüzde 20,2 oranında artış gösterdi.
Bu oran Lüksemburg’da yüzde 18,6, Macaristan’da yüzde 17,3, Hollanda’da yüzde 13,9, Danimarka’da yüzde 12,7, Fransa’da yüzde 11,2, Portekiz’de yüzde 10,5, Letonya’da yüzde 9,2, Finlandiya’da yüzde 9, Norveç’te yüzde 8,3, İspanya’da yüzde 5,4, Malta’da yüzde 4,5, Kıbrıs’ta (Rum kesimi) yüzde 3,6 ve İrlanda’da yüzde 3,6 olarak tespit edildi. Avrupa’da konut satışlarının düşüş gösterdiği bir önceki yıl altı olan ülke sayısı geçtiğimiz yıl üçe düştü. Konut satışlarının düştüğü ülkeler yüzde -1,1 ile Polonya, yüzde -2,5 ile Bulgaristan ve yüzde -4,5 ile Hırvatistan olarak sıralandı.
Avrupa’da konut satışlarının pandemi sonrası bu oranları yakalamasını “geniş tabanlı bir toparlanmanın işareti olarak kabul eden uzmanlar, Avrupa’da konut piyasasındaki işlemler üzerinde başlıca etkinin “kredi erişilebilirliği”, “faiz oranları”, “hane gelirleri”, “istihdam”, “tüketici güveni” ve “konut arzı” olduğuna dikkat çekiyor.
Fransa’da bir milyonun konut
Eurostat verilerine göre, konut satışlarında AB’nin 14 ülkesinde 2025 yılında bir milyonun üzerinde konut satışıyla Fransa ilk sırada yer aldı.
Fransa’da 1 milyon 23 bin 412 konut satışı yapıldı. Bu rakam Hollanda’da 2 yüz 65 bin 267, Macaristan’da yüz 56 bin 950, Belçika’da yüz 51 bin 796, Portekiz’de yüz 48 bin 632, Norveç’te yüz 32 bin 828, Bulgaristan’da 92 bin 497, Danimarka’da 88 bin 655, Finlandiya’da 71 bin 689, Avusturya’da 54 bin 359, İrlanda’da 50 bin 507, Litvanya’da 46 bin 260 ve Slovenya’da 11 bin 9 konut satıldı.
AB’de enflasyon yüzde 2,3
Eurostat verilerine göre 2026’nın ilk çeyreğinde AB’de konut fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,1 ve kiralar ise yüzde 3 arttı. Her iki artış da yüzde 2,3 olan ortalama AB enflasyonunun üzerinde gerçekleşti.
AB ortalaması yüzde 5,1 olan konut fiyatlarındaki artış 28 ülkeden sadece Finlandiya’ya yansımadı. Finlandiya’da konut fiyatları yüzde 2 düşerken, Portekiz’de yüzde 17,8, Bulgaristan’da yüzde 14,8, Slovakya yüzde 14,4 ve Hırvatistan yüzde 14,3 arttı. Konut fiyatları Litvanya’da yüzde 11,9, Macaristan’da yüzde 11,2, Letonya’da yüzde 10,9 ve Çekya’da yüzde 10,1 arttı.
AB’nin en büyük ekonomileri arasında konut fiyatlarının en fazla artan ülke İspanya (yüzde 12,8) oldu. Avusturya’da yüzde 4,2, İsveç’te yüzde 2,6, Belçika’da yüzde 2 ve Lüksemburg’da yüzde 1,7 arttı. İtalya’da fiyatlar yüzde 5,2 ve Almanya’da yüzde 1,4 yükselirken, Fransa’da konut fiyatlarının sadece yüzde 0,1 arttığı açıklandı.
Avrupa Merkez Bankası’nın ve istatistik kurumu Eurostat’ın açıkladığı rakamlara bakınca, “yüksek inşaat maliyetleri ve sınırlı inşaat faaliyetlerinin konut arzını kısıtlamaya devam etse de, bütün dünyayı etkileyen pandemi sonrası oluşan “belirsizlik dönemi” 2024 yılıyla birlikte geride bırakıldığı anlaşılıyor…
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