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İklim değişikliği yeni bir sömürgecilik mi doğuruyor, Antalya hukuk COP’u olabilir mi?

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Mine ATAMAN

Mine ATAMAN

Tarımsal Hülasalar

mine.ataman@dunya.com
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Bir nehir dava açabilir mi? Bir genç, henüz gerçekleşmemiş iklim zararını mahkeme­ye taşıyabilir mi? Bir devlet, henüz doğmamış insanların geleceğini korumak zorunda mı? Bir şirket, dünyanın başka yerlerinde ortaya çıkan iklim zararından sorumlu tutulabilir mi? Bir in­san, yaşadığı ada iklim nedeniyle yaşanamaz ha­le gelirse başka bir ülkeye sığınabilir mi? İklim krizi yalnızca termometrenin yükselmesine de­ğil, hukukun sınırlarının yeniden çizilmesine de neden oluyor.

ABD’de 22 genç Donald Trump’ın bazı kararla­rının fosil yakıt kullanımını artıracağını, yenile­nebilir enerji yatırımlarını zayıflatacağını ve ik­lim bilimini federal politikanın dışına iteceğini. Bu durumun da daha fazla sera gazı emisyonuna ve çeşitli risklere neden olacağını ortaya koydu­lar ve tazminat istediler. Gençlerin davası mah­keme tarafından reddedildi. Nedeni, “standing” denen bir kavram. Standing, davacının mahke­meden talep ettiği hukuki çözümü istemeye yet­kili olacak şekilde kişisel, somut ve giderilebilir bir zarar gösterip gösterememesiyle ilgili anaya­sal bir eşik.

Dava reddedilmiş olsa da gençler mü­cadeleyi sürdürürken, dünyanın farklı yerlerinde özellikle de dezavantajlı gruplar iklim değişimi­nin kendisinin ve değişime yönelik önerilen çö­zümlerin hayatlarını olumsuz etkilediğini ortaya koyan ilginç hukuk mücadeleleri veriyor. Brezil­ya’nın Orta Batı Bütünleşme Demiryolu projesi bölgede yaşayan yerli kabilenin kutsal alanlarına, eski köylere ve mezarlıklara zarar veriyor gerek­çesiyle protesto edildi.

Top Tiro nehri ve çevresi kabilenin kutsal saydığı pek çok ritüele ev sahip­liği yapıyor. FICO projesi, ülkenin tarım bölgesi­ni kuzey güney demiryolu ağına entegre etmeyi, tahılların nakliye merkezlerine doğrudan taşın­masını sağlamayı ve demiryolunun taşımacılık­taki payını yüzde 35’e çıkarıp emisyonları düşür­meyi amaçlıyor. Bir projenin karbon ayak izini azaltması, o projenin yerel toplulukların kültürel, mülkiyet ve yaşam haklarını ihlal etmesini meş­ru kılar mı? İklim dönüşümünün kendisi yeni mağdurlar yaratıyorsa buna iklim adaleti denebi­lir mi?

Sadece gençler değil, COP31’e hazırlanır­ken dünya iklim krizinin bir yaşam hakkı sorunu olduğuna dair hukuki mücadele veriyor. İklimin yıktığı halkların, bireylerin mücadelesi devlet­lerin, şirketlerin büyük tazminatlar ödemesinin önünü açıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkeme­si 2024'te KlimaSeniorinnen v. Switzerland ka­rarında devletlerin iklim değişikliğinin yaşam, sağlık, refah ve yaşam kalitesi üzerindeki ciddi olumsuz etkilerine karşı etkili koruma sağlama yükümlülüğü bulunduğunu kabul etti.

Ancak da­vadaki dört bireysel kadın başvurucunun “mağ­dur statüsü” kriterlerini karşılamadığına karar verildi. Sadece kırılan gruplar değil 2016'da Ko­lombiya Anayasa Mahkemesi, Atrato Nehri'ni ve havzasını hak sahibi bir varlık olarak tanıdı. Nehrin korunması, muhafazası, bakımı ve resto­rasyonu için devlet ile yerel toplulukların birlik­te temsil görevi üstlenmesine karar verdi. Doğa­ya hak öznesi statüsü verilmesinin en çarpıcı ve dünyada ses getiren örneklerinden biriydi.

Yeni Zelanda 2017'de Whanganui Nehri’ni hu­kuken bir tüzel varlık olarak tanıdı ve devlet ile Māori topluluğundan temsilcilerin nehrin çıkar­larını savunmasına karar verildi. Bu kararla neh­rin kendi başına hukuki bir varlıktır anlayışı gel­di. İklim değişikliğinin hukuki gelişimi farklı alanlardaki hak arayışı çalışmalarıyla yaratıcı davaları da beraberinde getiriyor. Emsal teşkil edebilecek davalardan biri fosil yakıt şirketleri­ne karşı verildi.

Hollanda, 2021'de Shell'in küre­sel emisyonlarını 2030'a kadar 2019 seviyesine göre yüzde 45 azaltması gerektiğine karar verdi. Ancak 12 Kasım 2024'te Lahey Temyiz Mahke­mesi bu kararı bozdu. Mahkeme, fosil yakıt şir­ketlerinin iklim sorumluluğunu tamamen red­detmedi, ancak mahkeme eliyle belirli bir yüzde azaltım hedefi dayatılmasını yeterince temel­lendirilmiş bulmadı. İklime dair ilginç davalar­dan biri de “geleceğin göçmeni” olarak gündeme gelen Kiribatili Ioane Teitiota. Teitiota, yaşadı­ğı adada iklim değişikliğinin yaşam koşulları­nı tehdit ettiğini ileri sürerek Yeni Zelanda'dan “iklim mültecisi” olarak korunma talep etti.

BM İnsan Hakları Komitesi, Teitiota'nın Yeni Ze­landa'ya geri gönderilmesinin somut koşullar al­tında İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal etmedi­ği sonucuna vardı. Fakat iklim değişikliğinin ve doğal afetlerin insanların yaşam hakkına yöne­lik ciddi risk oluşturabileceğini ve belirli koşul­larda geri göndermeme ilkesinin devreye gire­bileceğini ortaya koydu. Velhasıl, Antalya, iklim hukuku açısından hak arayışında yeni soruları­nın konuşulduğu küresel bir tartışma alanına dönüşebilir. Çünkü artık küresel hukuk sistemi “kim zarar gördü? Kim tazminat ödeyecek? Ki­min toprağı korunacak? Kimin kültürü kaybola­cak? Kim yerinden edilecek? Gelecek nesillerin hakkını bugün kim savunacak? Doğanın kendisi adına kim konuşacak?” gibi yeni sorulara cevap arayacak. Bu anlamda COP31 bir hukuk COP’u olabilir mi ne dersiniz.

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