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İklim değişikliğinin makroekonomik yansımaları: Küresel ekonomiye yönelik bir tehdit

Bekir Tamer GÖKALP
Bekir Tamer GÖKALP Parametre bekirtamer.gokalp@dunya.com

Yakın gelecekte en çok üzerinde konuşula­cak konuların başında ik­lim değişikliği olacak gibi… Bu konu artık sadece çevre­sel bir sorun olmaktan çı­kıp küresel ekonomik is­tikrarı tehdit eden bir kriz haline geliyor.

Yapılan araş­tırmalar; iklim değişikliğinin dünya ekonomisine olan et­kilerinin özellikle gelişmek­te olan ülkelerde ciddi bo­yutlara ulaştığını gösteriyor. Küresel gelir kaybı ve eko­nomik büyüme üzerine Po­tsdam İklim Etkileri Araş­tırma Enstitüsü’nün (PIK) yaptığı bir çalışmaya göre; iklim değişikliği nedeniy­le 2050 yılına kadar dünya ekonomisi yüzde 19 oranın­da gelir kaybına uğrayabile­ceği tahmin edilmekte. Ra­kamsal olarak yıllık ortalama 38 trilyon dolarlık bir eko­nomik zarara denk geliyor.

Enflasyonu etkileme riski barındırıyor

Birçok ülkenin enflasyonla mücadele ettiği bir ortamda gerekli önlemlerin yeterin­ce alınmaması durumunda iklim değişikliği, enflasyonu ciddi etkileme riski barındı­rıyor. Avrupa Merkez Ban­kası’nın (ECB) bilim insanları ile birlikte ger­çekleştirdiği bir araştırmaya gö­re; iklim değişik­liğinin 2035 yı­lına kadar dün­ya genelinde gıda maliyetini her yıl yüzde 1,49 ile yüzde 1,79 puan arasında artıracağını ortaya koyuyor.

Bu durum özellik­le düşük gelirli haneler için ciddi bir tehdit oluşturmak­tadır. Ayrıca iklim değişik­liğinin genel enflasyon üze­rindeki etkisi en iyi ve en kö­tü durum senaryosuna göre yıllık bazda 0,76 ile 0,91 pu­an arasında olacaktır. Bu, pa­ra politikasının yürütülmesi ve merkez bankalarının ge­lecekte fiyat istikrarını ko­ruma kabiliyetleri açısın­dan artan bir öneme sahiptir.

Enerji üretimi ve dağıtımı için risk

İklim değişikliğinin yara­tacağı kuraklık ve su kıtlığı; özellikle tarım, imalat, ma­dencilik ve inşaat gibi sek­törlerde ciddi kayıplara yol açabilir. Öte yandan su kıt­lığı hidroelektrik üretimi, taşımacılık ve endüstriyel operasyonlar üzerinde de olumsuz etkiler yaratma­sı kaçınılmazdır.

Bu durum enerji üretimi ve dağıtımı açı­sından da önemli bir risk fak­törü olduğu unutmamalıyız. Finansal sisteme baskı Aynı zamanda iklim deği­şikliği, finansal sistem üze­rinde de baskı oluşturabi­lir. Özellikle iklim krizinin yarattığı fiziksel risklere en çok maruz kalan bölgeler­de bulunan firmalar, kredi­bilitesini etkileyecek bir­çok finansal riskle karşı kar­şıya kalabilirler.

Böylelikle bankaların kredi portföy­lerinde beklenen zararla­rın artmasına neden olabilir. Sonuç olarak iklim değişik­liği, küresel ekonomiyi çok yönlü bir şekilde etkileyecek­tir. Gelir kayıpları, enflasyon artışı, su kıtlığı ve finansal riskler, bu etkilerin sadece birkaçıdır. İklim değişikli­ğiyle mücadele ve uyum po­litikalarının acil ekonomik planlamaların merkezine alınması gerekmektedir. Ak­si takdirde ekonomik istikrar ve refah düzeyi ciddi şekilde tehdit altına girecektir.

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