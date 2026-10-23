İmalatçı firmalarda kurumlar vergisi yarıya iniyor

Değerli okur­lar ülkemiz ekonomisi­nin omurga­sını oluşturan imalat sanayi, enflasyonist etkiler, yük­sek maliyet ve yüksek fi­nansman bas­kısıyla zorlu bir süreçten geçiyor. Tam da bu noktada imalat sanayi üzerindeki vergi yükünü hafifletmek adına 7582 sayılı kanunla üretim faaliyetlerinde ku­rumlar vergisi oranı yarıya indirildi.

Düzenlemeye gö­re; kurumlar vergisi oranı, sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiy­le iştigal eden kurumların üretim faaliyetlerinden el­de ettikleri kazançları ile zirai üretim faaliyetiyle iş­tigal eden kurumların bu üretim faaliyetlerinden el­de ettikleri kazançlarına %12,5 olarak uygulanacak. Uygulama 2027 de yürür­lüğe girecek.

İndirimden yararlanma şartları

Kurumlar Vergisi Oranı­nın indirimli olarak uygula­nabilmesi için, şirketlerin sanayi sicil belgesine sahip olması ve fiilen üretim faa­liyetinde bulunması gereki­yor. Bu noktada dikkat edil­mesi gereken husus; şirket­lerin faaliyet konusunun “imalat” faaliyeti olması ve­ya ticaret ünvanında üretim ibaresinin bulunmasının vergi indirimi için yeterli olmadığı. İndirimden fay­dalanmak isteyen şirketle­rin fiilen üretim yapması ve bu üretim faaliyetinin sana­yi sicil belgesinde yer alma­sı gerekli.

Sanayi sicil belgesi olan ve bu belge kapsamında yazılım, bilişim ve benze­ri alanlarda üretim faaliye­ti gerçekleştiren şirketle­re de bu faaliyetlerden elde ettikleri kazançlara vergi indirimi uygulanabilir. Söz konusu vergi indiriminden zirai üretim yapan işletme­lerde yararlanabilecekler.

Fason üretim yaptıran işletmeler

Kanun düzenlemesinin uygulama esasları Gelir İdaresi Başkanlığınca 26 Nolu Kurumlar Vergisi Ge­nel Tebliğinde yayımlandı. Buna göre; üretim faaliye­tinin belirli safhalarında dışarıdan fason hizmet sa­tın alınarak üretilen ürün­lerden elde edilen kazanç­lar için de vergi indirimi uygulanması mümkündür. Fason imalat kapsamın­da elde edilen kazançların üretim kazancı sayılabil­mesi için; fason imalatın yalnızca sanayi sicil belge­si veya faaliyet ruhsatında yazılı üretim kapsamında yaptırılması, kazanç tuta­rının fiili kapasite kullanı­mı ile sınırlı olması, iş ris­kinin ve organizasyonunun üstlenilmesi, ham madde ve yardımcı maddelerin te­min edilmesi gerekmek­tedir.Üretim faaliyetinin tamamının fason üretici­lerle yapılması, şirketin üretim organizasyonu ve üretim riskini üstlenmek­sizin yalnızca ticari faali­yette bulunması halinde bu faaliyetlerden elde edilen kazançlara vergi indirimi uygulanmaz.

İndirim kazancın tamamına uygulanmaz

Kurumlar Vergisi Oran İndirimi sadece üretimden elde edilen kazançlar için uygulanır. Sanayi sicil bel­gesine sahip mükelleflerin üretim faaliyetlerinin yanı sıra diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançların da bulunması halinde, üretim faaliyetinden elde edilen ve indirim uygulanacak mat­rah; fiilen yapılan üretim­den elde edilen kazancın ti­cari bilanço karına oranlan­ması suretiyle tespit edilir.

Yılsonuna kadar hazırlık yapılmalı

2027 yılı itibariyle yü­rürlüğe girecek olan İmalat sanayisinde faaliyet gös­teren üretici firmaların bu önemli vergi avantajından faydalanabilmeleri için yılsonuna kadar bir takım teknik ve idari hazırlıklar yapmalarında fayda var. Bu kapsamda Sanayi Si­cil Belgelerinin güncelliği kontrol edilerek, kapasite raporu ile üretimi yapılan ürünlerin ve düzenlenen faturaların uyumu göz­den geçirilmeli. Fason ola­rak yaptırılan işlere ilişkin; hammadde temini, işin ris­kini üstlenme gibi kriter­lerinin taşınıp taşınmadığı kontrol edilmelidir.