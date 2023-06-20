İnşaat sektörü işgücü piyasası

Türkiye İstatistik Kurumu geçtiğimiz hafta içerisinde “Ücretli Çalışan İstatistiklerini” yayımladı. Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,7 artmış görünüyor.

Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 13,9 milyon iken, 2023 yılı Nisan ayında 14,5 milyona yükselmiş durumda. Ücretli çalışanların alt kırımlarına bakıldığında; 2023 yılı Nisan ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %1,0, ticaret-hizmet sektöründe %4,1 ve esas önemlisi inşaat sektöründe %11,3 oranında artmış durumda.

Çalışan sayısı 1,5 milyon kişi

Nisan 2023 itibariyle inşaat sektöründe ücretli çalışan sayısı 1,5 milyon kişi olarak karşımıza çıkmış. Her ne kadar geçen yılın aynı ayı ile kıyaslandığında 155 bin daha fazla ücretlinin inşaat sektöründe istihdam edildiği görülse de, biraz geçmişe doğru baktığımızda ise özellikle ruhsat alımlarının da yoğun olduğu 2017 yılında sektörde istihdam edilen kişi sayısının 1,8 milyon idi.

Sonrasında özellikle 2019 yılında konuta talebin ve arzın önceki yıllara göre sert daraldığı ortamda, ücretli çalışan sayısı 1,2 milyon kişilere kadar düştü. Şimdilerde ise, belirttiğim gibi, 1,5 milyon kişi civarında ama istihdamın 2022 yılından günümüze sürekli artan eğilimde olması önemli.

İŞKUR inşaat sektörü raporu

İnşaat sektörü istihdam yapısına yönelik bir diğer önemli rapor ise İŞKUR tarafından periyodik olarak yayımlanıyor: “2022 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI İNŞAAT SEKTÖRÜ RAPORU”… Kıymetli ve özenle hazırlanmış bir çalışma… 2022 yılı İşgücü Piyasası Araştırması kapsamında inşaat sektöründe 147 bin 42 işyeri için veri derlenmiş olup, bu işyerlerinde toplam 1 milyon 491 bin 374 çalışan tespit edilmiş.

Sektörün istihdam yapısı

Sektörün çalışanlarının %87,8’i erkeklerden, %12,2’si ise kadınlardan oluşuyor. İnşaat sektöründe kadınların oranı Türkiye geneline göre 16,9 puan daha az durumda. Erkek yoğunluklu bir sektör. İnşaat sektöründeki çalışanların %52,5’i 2-9 çalışanı olan işyerlerinde çalışıyor.

İnşaat sektörü, net istihdam değişim oranı bakımından en çok artış gösteren altıncı sektör olup, %4,6 ile Türkiye genelinin üstünde yer alıyor. Kişi sayısı olarak artışlar incelendiğinde ise 69 bin 300 kişi ile inşaat sektörü üçüncü sırada görülüyor.

İnşaat sektörü bu bakımdan da Türkiye ekonomisi için önemli bir yere sahip aslında. Diğer taraftan, raporda inşaat sektöründe istihdam artışının beklendiği ilk beş sırada yer alan meslekler olarak “İnşaat İşçisi, İnşaat Ustası, Beden İşçisi (İnşaat), Ahşap Kalıpçı ve Asansör Kurucusu” olarak tahmin edilmiş. İstihdam azalışının beklendiği meslekler ise “Boyacı ve Yüzey Hazırlamacı/ Yapı Dekorasyoncusu, İş Makineleri Operatörü” olarak bekleniyor.

İnşaat sektöründe geleceğin meslekleri

Raporda, “2 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde işverenlere sektörünüzde gelecek 10 yılda öne çıkacağını düşündüğünüz (Geleceğin Meslekleri) meslekler nelerdir?” sorusu yöneltilmiş ve çıkan sonuçlar analiz edilmiş. Buna göre inşaat sektöründe gelecek 10 yıl içerisinde öne çıkması öngörülen ilk beş meslek ise “İnşaat Mühendisi, 3D Çizim, 3 Boyutlu Yazılımcı, 3 Boyutlu Dekorasyon ve 3D İnşaat Yapım Yazılım Mühendisi” olarak dikkat çekiyor.