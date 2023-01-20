İş Bankası, enerjiye hızlı girdi 38 şirkete birden ortak oldu

Türkiye’de son dönemde en fazla rağbet gören sektörlerin başında enerji geliyor. Yabancılar kadar yerli firmaların da yer aldığı bu sektörün en yeni oyuncularından biri de İş Bankası Grubu. Türkiye’nin en büyük bankalarından biri olan İş Bankası, hatırlanacağı üzere 2012 yılının eylül ayında İş Enerji Yatırımları A.Ş. adlı bir şirket kurmuştu. Başta elektrik üretimi ve ticareti olmak üzere entegre bir enerji portföyü oluşturmak amacıyla kurulan bu şirket, hidrolik, rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olacak şekilde elektrik enerjisi üretimi ile ticaretini yapan tesis ve şirketlere etmek amacıyla faaliyetine başlamıştı. Bankacılık ve finansal hizmetler dışında cam, sigorta, gayrimenkul yatırım ortaklığı ve teknoloji gibi farklı sektörlerin ardından İş Bankası Grubu’nun girdiği ilk enerji yatırımını da sizlere ilk kez Dünya.com’dan duyurmuştuk.

Yılın son haftasında yani 28 Aralık’ta yaptığımız özel haberimizde İş Enerji Yatırımları’nın Aldo firması ile masaya oturduğunu ve büyük bir enerji portföyüne ortak olacağını paylaşmıştık. İşte o anlaşma resmi olarak onaylandı ve İş Enerji Yatırımları, Aldo Ailesi ile ortak bir şirket kurarak 38 enerji şirketine birden ortak oldu. Aralık sonundaki haberimizde hatırlayacağınız üzere Aldo Enerji San. ve Tic. A.Ş. tarafından yüzde 100 pay sahibi olacağı şekilde kurulacak Soli GES Anonim Şirketi’nin sermayesini temsil eden payların yüzde 50’sini İş Enerji Yatırımları A.Ş. yahut İş Enerji Yatırımları A.Ş. tarafından yeni kurulacak bir şirket tarafından devralınacaktı. O ortaklık şimdi hayata geçti.

Tamamı RES, GES ve HES

Peki İş Bankası Grubu’nun ortak olduğu enerji yatırımları arasında hangileri var? Aslında liste oldukça uzun ancak size bazılarının isimlerini vermek isterim. Ortaklık yapılan santraller arasında Kemal Helli GES Enerji, Meryem Meral Başar GES Enerji Üretim, Nazmi Kirazcı GES Enerji, Talha Kurt Akpınar GES Enerji, Denizli YCY Enerji Üretim, Domaniç Enerji Üretim, İnform Enerji, Sincan Enerji, Hitit Güneşi 3 Enerji, Menzelet Enerji Üretim öne çıkanlar. İş Enerji’nin ortaklık kurduğu şirketlerin tamamı HES, GES ve RES yani yenilenebilir enerji değdiğimiz rüzgar, hidro ve güneşe dayalı çevreci kaynaklar. Aldo Enerji hakkında bilgi vermek gerekirse kurulan işbirliğinin gücü daha iyi anlatılır diye düşünüyorum.

Temeli 1969 yılına dayanan Aldo Grup bünyesinde 2014 yılında kurulan Aldo Enerji, Şanlıurfa, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Adıyaman, Çorum, Mersin, Bilecik, Kahramanmaraş gibi Türkiye’nin değişik bölgelerindeki 16 şehre yayılmış santrallere sahip. Özellikle güneşe dayalı santralleriyle öne çıkan Aldo Enerji’nin tamamladığı projelerdeki kurulu gücü de 350 MW’ın üzerinde.

Enerji ‘İş’inde sürdürülebilir projelere odaklanacak

Gelelim İş Bankası’nın enerjideki gelecek planlarına. Burada da eylül ayında verilen açıklama dikkat çekici. Sürdürülebilir yaklaşımın odaklanan İş Bankası Grubu’ndan yapılan açıklamada İş Enerji’nin hidrolik, rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim yapan santrallere portföyünde ağırlıklı olarak yer vermeyi hedeflemesi, İş Bankası’nın “sürdürülebilirlik” yaklaşımının bir parçasını oluşturan “yeşil ekonomi” dönüşümüne katkı sağlama anlayışını da pekiştirecek bir adım olarak tanımlandı. Gruptan verilen bilgiye göre, geçen yıldan bu yana tedariki mümkün olan faaliyet noktalarının tamamında yenilenebilir enerji kullanmaya başlayan İş Bankası, 2015 yılı sonrasında, elektrik üretim yatırımlarına yönelik yeni proje finansmanlarının tamamını yenilenebilir enerji projelerine ayırdı. Bankanın toplam enerji üretim projeleri portföyünün yüzde 75’i yenilenebilir enerjiden oluşuyor.