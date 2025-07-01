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İşinizi analiz edin ve iyileştirin

Dr. Bertan KAYA
Dr. Bertan KAYA YENİ DÜNYADA YÖNETİM bertan.kaya@dunya.com

İş dünyasında bir şirket ortağı ya da te­pe yöneticiyseniz ya da o yönde ilerli­yorsanız bu yazı sizin için yazıldı.

Bugün bırakın iş yapmayı, küresel ve yerel değişim ve politik irrasyonalite nedeniyle yaşamak dahi güçleşti. Dün­yanın her yeri böyle. Zor dönem. Bu dö­neme VUCA dönemi deniyor. VUVA Volatility (Değişkenlik), Uncertainty (Belirsizlik), Complexity (Karmaşıklık) ve Ambiguity (Muğlaklık) kelimelerinin baş harflerden oluşan bir terim. Bu dö­nem kalıcı mı? Maalesef evet. Bu dönem­de hayatta kalmak, iş yapmak, işini bü­yütmek çok zor olacak. Hele eski kurallar ile imkansız.

Darbe teşebbüsleri, ekonomik politika kararlarının olumsuz etkileri, deprem­ler, yangınlar, iç siyasi olaylar, virüs sal­gınları ve yapay zeka devrimi… Son on se­nede bizi etkileyen olaylar bunlardı. Bu kadar sistemik ve stratejik riskin yaşan­dığı bir dönemde, kendimizi sistemsel açıdan mükemmel hale getirmemiz ve dayanıklılığımızı artırmamız gerekiyor.

Eski usul çalışma sizi geleceğe taşımayacak

Benim yazılarımı takip eden kitle için­de iki grup var. Birinci grup yazıları il­giyle okuyan ama gereğini yapmayanlar. İlerleyen zamanda pişmanlık mailleri atıyorlar, elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum elbette. İkinci grup, bu yazıları bir erken uyarı sistemi olarak görüp, aksiyon alanlar. Bakınız tekstilci­ler! Bu köşenin bir faydası var; patronlara kimsenin söyleyemediklerini biz dürüst­çe, cesurca söylüyoruz. Amaç, şirketler yaşasın, büyüsün, oyuna devam etsin!

Sürekli aynı şeyi vurguluyorum; insa­na dayalı sistem bitti. Patron liderlik et­meye devam edecek ama yönetim işini sistemle, teknolojiyle yapacaksınız. Bu konuları masraf, gider olarak gören var­sa, biz işimizi eski usul yürütürüz diyen varsa garanti veriyorum beş sene sonra oyun dışında! O nedenle, artık adına ku­rumsallaşma mı dersiniz, sistemli yöne­tim mi dersiniz, bu işte hızlı hareket et­mek gerekiyor.

Peki ne yapacağız?

Öncelikle şirketinizde bir check up gerçekleştirin. Ya da bu işte uzman, doğ­ru kişilere yaptırın. Yalnız dikkat edin, bu işi herkes yapamaz. Yaparım dese de yapamaz. Benim önerim tüm iş kolları, iş süreçleri (operasyon), organizasyon, bilgi sistemleri, insan kaynakları, pazar­lama, mali yapı, yönetim yapısı gibi un­surların birbirleri ile ilişkili şekilde de­ğerlendirilmesi ve bir fotoğraf çekimi yapılması gerekiyor. Mevcut durum ne­dir? Gelişme sağlanması gereken alanlar neler? İyi uygulamalara ne kadar yakı­nız? Hızlı gelişme sağlanacak alanlar ne­ler? Hızla el atıp çözmemiz gereken risk­ler neler? Bunları iyi tespit etmek gerek.

İkinci aşamada, bu konuları kısa-or­ta-uzun dönemli aksiyon planlarına dö­nüştürün. Etraflı bir check up yapılma­dan aksiyon planı olmaz. Check up a şir­ket içinde tüm yönetim ekibini, hatta önemli uzmanlarınızı katın. Bu aynı za­manda sorunlar ve fırsat alanları ile ilgili farkındalığı da artıracaktır.

Üçüncü aşama aksiyon planlarının projeler, faaliyetler ya da kararlar olarak icraya dönmesidir. Bu noktada yönetici­lerinize büyük rol düşecektir. Ancak pat­ronlar veya tepe yönetim olarak ilerle­meyi izlemekte fayda var. Aylık düzenli ilerleme toplantıları ve bunu destekleye­cek bir proje/iş takip yazılımı kullanma­nız faydalı olur.

Değişmek istiyoruz ama…

Zaman yok. İnsan yok. Para yok. O za­man size bir haber; bunlar hiçbir zaman tam olmayacak. Önemli ciroya sahip, sek­töründe başarılı bir şirketin patronu olan dostum, “hocam değişmek istiyorum ama elimde kaynak yok” demişti. Ben de bu kaynağın, büyüme ile dengelenerek oluş­turulabileceğini kendisine anlatmıştım. Konu kafasına yattı. Birlikte üç sene kafa kafaya verip çalıştık. Kurumsallaşma ma­liyetlerini, stratejik büyüme ile yönettik. Şimdi şirketini sistemli ve teknolojik bir şekilde tabletinden yönetiyor.

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