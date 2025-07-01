İşinizi analiz edin ve iyileştirin
İş dünyasında bir şirket ortağı ya da tepe yöneticiyseniz ya da o yönde ilerliyorsanız bu yazı sizin için yazıldı.
Bugün bırakın iş yapmayı, küresel ve yerel değişim ve politik irrasyonalite nedeniyle yaşamak dahi güçleşti. Dünyanın her yeri böyle. Zor dönem. Bu döneme VUCA dönemi deniyor. VUVA Volatility (Değişkenlik), Uncertainty (Belirsizlik), Complexity (Karmaşıklık) ve Ambiguity (Muğlaklık) kelimelerinin baş harflerden oluşan bir terim. Bu dönem kalıcı mı? Maalesef evet. Bu dönemde hayatta kalmak, iş yapmak, işini büyütmek çok zor olacak. Hele eski kurallar ile imkansız.
Darbe teşebbüsleri, ekonomik politika kararlarının olumsuz etkileri, depremler, yangınlar, iç siyasi olaylar, virüs salgınları ve yapay zeka devrimi… Son on senede bizi etkileyen olaylar bunlardı. Bu kadar sistemik ve stratejik riskin yaşandığı bir dönemde, kendimizi sistemsel açıdan mükemmel hale getirmemiz ve dayanıklılığımızı artırmamız gerekiyor.
Eski usul çalışma sizi geleceğe taşımayacak
Benim yazılarımı takip eden kitle içinde iki grup var. Birinci grup yazıları ilgiyle okuyan ama gereğini yapmayanlar. İlerleyen zamanda pişmanlık mailleri atıyorlar, elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum elbette. İkinci grup, bu yazıları bir erken uyarı sistemi olarak görüp, aksiyon alanlar. Bakınız tekstilciler! Bu köşenin bir faydası var; patronlara kimsenin söyleyemediklerini biz dürüstçe, cesurca söylüyoruz. Amaç, şirketler yaşasın, büyüsün, oyuna devam etsin!
Sürekli aynı şeyi vurguluyorum; insana dayalı sistem bitti. Patron liderlik etmeye devam edecek ama yönetim işini sistemle, teknolojiyle yapacaksınız. Bu konuları masraf, gider olarak gören varsa, biz işimizi eski usul yürütürüz diyen varsa garanti veriyorum beş sene sonra oyun dışında! O nedenle, artık adına kurumsallaşma mı dersiniz, sistemli yönetim mi dersiniz, bu işte hızlı hareket etmek gerekiyor.
Peki ne yapacağız?
Öncelikle şirketinizde bir check up gerçekleştirin. Ya da bu işte uzman, doğru kişilere yaptırın. Yalnız dikkat edin, bu işi herkes yapamaz. Yaparım dese de yapamaz. Benim önerim tüm iş kolları, iş süreçleri (operasyon), organizasyon, bilgi sistemleri, insan kaynakları, pazarlama, mali yapı, yönetim yapısı gibi unsurların birbirleri ile ilişkili şekilde değerlendirilmesi ve bir fotoğraf çekimi yapılması gerekiyor. Mevcut durum nedir? Gelişme sağlanması gereken alanlar neler? İyi uygulamalara ne kadar yakınız? Hızlı gelişme sağlanacak alanlar neler? Hızla el atıp çözmemiz gereken riskler neler? Bunları iyi tespit etmek gerek.
İkinci aşamada, bu konuları kısa-orta-uzun dönemli aksiyon planlarına dönüştürün. Etraflı bir check up yapılmadan aksiyon planı olmaz. Check up a şirket içinde tüm yönetim ekibini, hatta önemli uzmanlarınızı katın. Bu aynı zamanda sorunlar ve fırsat alanları ile ilgili farkındalığı da artıracaktır.
Üçüncü aşama aksiyon planlarının projeler, faaliyetler ya da kararlar olarak icraya dönmesidir. Bu noktada yöneticilerinize büyük rol düşecektir. Ancak patronlar veya tepe yönetim olarak ilerlemeyi izlemekte fayda var. Aylık düzenli ilerleme toplantıları ve bunu destekleyecek bir proje/iş takip yazılımı kullanmanız faydalı olur.
Değişmek istiyoruz ama…
Zaman yok. İnsan yok. Para yok. O zaman size bir haber; bunlar hiçbir zaman tam olmayacak. Önemli ciroya sahip, sektöründe başarılı bir şirketin patronu olan dostum, “hocam değişmek istiyorum ama elimde kaynak yok” demişti. Ben de bu kaynağın, büyüme ile dengelenerek oluşturulabileceğini kendisine anlatmıştım. Konu kafasına yattı. Birlikte üç sene kafa kafaya verip çalıştık. Kurumsallaşma maliyetlerini, stratejik büyüme ile yönettik. Şimdi şirketini sistemli ve teknolojik bir şekilde tabletinden yönetiyor.