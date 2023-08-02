İtalyan yazılım devi, Türk şirkete ortak oluyor

Yazılım alanında Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biri olan Mikro Yazılım'a ortak geliyor.

Geçen yıl Türkiye'nin ilk muhasebe portalı olan E-Mükellef'in tamamını satın alarak adını duyuran Mikro Yazılımevi'ne İtalyan devi Team System S.p.A, ana ortak oluyor. Anlaşma tamamlandığında Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar Sanayi ve Ticaret AŞ'nin kontrol hakkı İtalyan Team System S.p.A. şirketine geçecek.

1963 yılında Pesaro kentinde kurulan Team System, başlangıçta bir yazılım evi olarak kuruldu. Yönetim yazılımı üretimini dijital bulut platformları ve hizmetlerini geliştiren şirket, KOBİ'lerin ve profesyonel firmaların sayısallaştırılması için İtalya'da gerçek bir referans noktası haline geldi. Geçen yıl 695 milyon avro ciro yapan şirketin 2 bin 700'den fazla çalışanı var. Bu çalışanların yaklaşık 730'u yazılım mühendisi. İtalyan devin ortak olacağı Türk şirket olan Mikro Yazılımevi ise 1988 yılında kuruldu.

Şirketin bağlı bulunduğu Mikrogrup ise100 binin üzerinde aktif müşteriye sahip. Mikrogrup'un 420'den fazla çalışanı var. Mikro Yazılımevi, geçen yıl Haziran ayında 2006'da kurulan ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı Volkan Küçük'ün yaptığı Türkiye'nin ilk muhasebe portalı olan E-Mükellef'i tamamını satın almıştı. E-Mükellef ise 240 binden fazla vergi mükellefine hizmet veriyor.