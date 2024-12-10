İyi çalışanlar nasıl kaybedilir?
“Bizim şirkette bir yönetici var, o ayrılırsa yandık, çünkü o işi başka kimse onun kadar iyi yapamaz” diyenlerden misiniz? O zaman dikkatle okumaya devam edin. Türkiye’de şirket yönetiminde yaşanan en büyük sorunlardan biri de sağlam yönetim sistemleri olmadığı için, kişilere bağımlı olmaktır.
Kişiler yetkin, yetenekli ve işlerinde iyilerse, bu bir riske döner, çünkü bu insanlar belirli bir işi veya alanı neredeyse tek başlarına götürürler. Doğusu en baştan insanlara bağımlı hale gelmeden, sistemli yönetim sağlamaktır. Ancak o güne kadar bu insanları elden kaçırmamak gerekir. Hele de turnover oranının yüzde 25-30’ları bulduğu böyle bir dönemde!
Neden kaybedilir?
Bu soruya yüzlerce şirkette bu ve benzeri sorunlara çözüm arayan bir yönetim danışmanı olarak kendi tecrübelerim ve düşüncelerim ışığında yanıt vermeye çalışacağım. Bana göre iyi bir çalışanın işten ayrılma kararı, genellikle birden fazla faktörün birleşiminden kaynaklanıyor. Örneğin akla ilk yetersiz ücret ve yan haklar geliyor. Bu önemli bir sebep ancak her zaman tek veya öncelikli ayrılma sebebi değil. Hele de Y ve Z kuşakları için. Birçok çalışan, ücretin aksine çabalarının fark edilmediğini ve takdir edilmediğini düşündüğü için işten ayrılır. Takdir eksikliği, çalışanların motivasyonunu düşürür ve alternatif arayışına iter.
Diğer sebeplere de hızlıca göz atalım
İyi çalışanlar, kendilerini geliştirmek ve kariyerlerinde ilerlemek ister. Eğer bir şirketinizde bu fırsatlar sunulmuyorsa, başka yerlerde aramaya başlamaları doğaldır.
Yöneticiler ile yaşanan sorunlar da çalışanların şirketten ayrılmasındaki en büyük sebeplerden biridir. Empati kuramayan, adil olmayan veya açık bir iletişim kuramayan yöneticiler, çalışan kaybına yol açıyorlar.
Yoğun çalışma saatleri, esnek çalışmaya izin verilmemesi ve stres de çalışanların iş-yaşam dengelerini bozarak tükenmişliğe neden olur. Bu durumda çalışanlar, daha iyi bir denge sunan işlere yönelirler. İnsanların değerleriyle uyuşmayan bir iş ortamı, çalışanları hızla uzaklaştırabilir. Özellikle genç kuşaklar, anlamlı bir iş yapmayı ve değerleriyle örtüşen bir ortamda çalışmayı önemsiyor.
En önemli sebep ise bana göre değerlerin, yönetim sisteminin ve stratejik yol haritasının net olmaması. Yeni kuşaklar bu tür şirketlerde çalışmak istemiyor. 3-4 sene içinde bu tür şirketlerin çalışacak yetenekli insan bulamama ve eldekileri de kaybetme riski var.
Onları kaybetmemek için ne yapabiliriz?
Yukarıdaki sebepleri ortadan kaldırdığımızda, iyi çalışanlarımızı elde tutabiliriz. Bence ilk adım adil ve piyasa koşullarına uygun ücretlendirme ve yan haklar sağlamak. Bunu yapamıyorsanız, bundan sonrakileri çok iyi yapmanız gerekiyor ki sizle kalmak için bir sebepleri olsun! Örneğin, çalışanların başarılarını sıkça ve samimi bir şekilde takdir etmek iyi bir yöntemdir.
Maddi ödüllerin yanı sıra, manevi ödüller sunabilirsiniz. Teşekkür mektupları, eğitim programlarına katılım veya herkese açık şekilde takdir edilmek, çalışanlarınızın bağlılığını güçlendirir.
Yöneticilerinizin liderlik becerilerini geliştirmeniz önemlidir. Özellikle iletişim, empati ve motivasyon konularında eğitimler düzenlemek, çalışan bağlılığını artırır.
Bence bir diğer konu, esnek çalışma saatleri ve uzaktan çalışma imkanları sunabilmektir. İş yükünün dengeli bir şekilde dağıtılmasını sağlamak etkili bir yöntemdir. Çalışanlarınızın iş-yaşam dengesini korumalarına yardım etmiş ve tükenmelerini önlemiş olursunuz.
Son olarak çalışanlarınızın kendilerini güvende ve değerli hissettikleri, değerlere sahip ve duyarlı bir ortam oluşturun. Bu ortamda onlara kariyer yolları sunup, aralarındaki iş birliğini artırırsanız, kalıcılığı sağlarsınız.