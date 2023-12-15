Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılım’a geçişte tarihi bir güne daha imza atıldı

Cumhurbaşkanlığı "Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılım (AKKY) Kullanımı Genelgesi" sonrası TOBB Türkiye YAZILIM Meclisi ‘nin TOBB ‘da gerçekleştirdiği "Sektör Çalıştayı" sonrası, 13.12.2023'te de T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi koordinasyonunda yine TOBB ev sahipliğinde "AKKY Kamu Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirilerek tarihi bir güne daha imza atıldı.

Kamu kurumları açık kaynağa geçiş göç çalışmaları ve başarı hikâyelerini aktardılar. Bizlerde AKKY Ekosisteminin yeniden yapılandırılması ve gelişimi adına sektör temsilcileri olarak Kamu Kurum temsilcilerine Yazılım sektörümüzdeki gelişmeleri ve sektörün durumunu aktardık ve istişare etme imkânı bulduk.

Yeni teşvik ve desteklere ve yazılım geliştiricilerine ihtiyaç var.

Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetlerine yönelik yeni teşvik ve destek mevzuatlarının hayata geçirilmesi” ne ihtiyaç var. AKKY ekosisteminin gelişip büyümesi için yazılımcı işgücü için yeni istihdam imkânları sözkonusu. Ayrıca üniversite sanayici ve kamu ile ya da firmaların bir araya gelip ortak ar-ge ve ür-ge faaliyetleri yürütmesi ve de işgücü istihdamı teşvik edilmeli.

Öte yandan yerli yazılımlar ve yatırımları da korunmalı, ülkemize yatırım yapan, istihdam sağlayan, yerli yazılım sektörümüzün gelişimine katkı sağlayan yabancı firmalarla işbirliği de yapılmalı. AKKY ile iletişim, haberleşme, veri merkezleri, sunucu altyapıları, 5G, yapay zekâ, blokzincir, IoT, insansız araçlar, savunma ve siber güvenlik teknolojilerinde Ar-Ge ve Ür-Ge alanları genişleyecek.

Açık kaynakkodlu yazılım neden önemli?

Yazılım geliştirme dünyası, sürekli gelişen ve hızla büyüyen bir alan haline gelmiştir. Bu alandaki yenilikler ve gelişmeler, sadece teknoloji sektörünü değil, aynı zamanda devleti, iş dünyasını ve toplumu da büyük ölçüde etkilemektedir.

Yazılımın önemi arttıkça, bu alanlardaki işbirliği ve bilgi paylaşımı da daha kritik hale gelmektedir. Kamunun ve kobilerin dijital dönüşümü, yerli milli yazılım endüstrisi gelişimi, ihracatının artırılması ve teknolojide dışa bağımlılığın azaltılması için AKKY önemli fırsatlar getirmekte.

Açık kaynak kodlu projeler, yazılımın kaynak kodunun herkes tarafından erişilebilir ve düzenlenebilir olmasını vurgular ve bu sayede birçok avantaj sunar. Topluluk tabanlı geliştirme modeli, farklı yeteneklere ve bakış açılarına sahip olan insanları bir araya getirerek inovasyonu teşvik eder, hataların hızla düzeltilmesini sağlar ve yazılımın daha güvenli ve güçlü bir şekilde evrilmesine katkıda bulunur.

AKKY daha düşük edinme maliyeti, daha fazla esneklik, daha fazla güvenilirlik getirmekte. AKKY, sadece kodların değil aynı zamanda bilgi ve deneyimlerin de paylaşıldığı büyük bir ekosistemdir. Uzaktan ama birlikte çalışma kültürünün temelini oluşturan AKKY geliştirme yöntemleri, yeni projelerin ve yeni katkı verenlerin coğrafyadan bağımsız olarak ortaya çıkmasını sağlamakta olup desteklenmelidir.

Dış yazılımlara bağımlılığın ciddi riskler içerdiği siber güvenlik sektöründe özgür lisanslara sahip açık kaynak kodlu çözümlerin öneminin artması bu konuda geliştirme yapan yerli yazılım sektörü için de tetikleyici olmaktadır. Firmaların standartlarının yükseltilmesiyle bu alanda da yazılım ve/veya hizmet ihracatı gelişecek ve uluslararası rekabete hazır hale gelecektir.