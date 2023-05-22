Kapadokyalı Leonidas Anadolu’ya geri döndü
Premium çikolata pazarının dünyada en önemli oyuncularından biri Belçikalı Leonidas. Her ne kadar 1913 yılında ilk şubesini Belçika’nın Ghent kentinde kursa da, bu devin öyküsü Anadolu topraklarında başlıyor. Dünya genelinde 42 ülkede bin 300’den fazla mağazası bulunan Leonidas zincirinin öyküsünün temeli o dönem Niğde’yi kapsayan Kapadokya’da atılıyor. 1882 yılında Niğde’de doğan Leonidas Kestekides, 18 yaşına dek köyünde kendi yaptıkları tatlı ve dondurmaları satarak geçimini sağlıyor. Ardından önce Yunanistan’a, oradan İtalya’ya, en sonunda da ABD’ye yol alan genç Leonidas, 1910’da son durağı olan Belçika’ya gidiyor ve burada çikolata üretimine başlıyor. 1913’te ilk mağazasını Ghent şehrinde açtıktan sonra, aynı yıl katıldığı Dünya Çikolata Fuarı’nda altın madalya kazanıyor.
Logosu Sparta Kralı’ndan
Adını kurucusundan alan markanın logosu ise hikayesi filmlere de konu olan Sparta’nın ünlü kralı Leonidas’tan alıyor. 1922’de yeğeni Basilio Kestekides’in Brüksel’e gelerek kendisiyle beraber çalışmaya başlaması ile şirket yeni bir büyüme dönemine giriyor. Hızla büyüyen Leonidas, geçtiğimiz yıl doğduğu topraklar olan Türkiye’ye geri dönmüştü. İlk kez DÜNYA Gazetesi’nde duyurduğumuz haberde 43’üncü ülke olan Türkiye’ye markayı getiren ise Bosna Gıda’nın patronu Zeynep Bosna oldu. Leonidas ile 15 yıl önce Belçika’da tanıştıklarını o dönem anlatan Zeynep Bosna, “Eşim ve ben çikolatayı çok seven bir aileyiz. Bu markayı Türkiye'ye getirme çabamız ise 2010'ların başına uzanıyor. Leonidas üst yönetiminin Türkiye pazarına olumlu bakışı ve bizim kararlılığımız sonucunda 2021 yılının Temmuz ayı itibariyle markanın Türkiye distribütörlüğünü aldık. Yaklaşık 110 yıllık bu Belçika markasının kurucusunun Anadolu topraklarından çıkan bir Rum olması, ürünlerinde palm yağı kullanmamaları, hep en iyi kalite ürünleri, örneğin Türkiye'den ithal ettikleri fındıkları kullanmaları, hâlâ bir aile şirketi olarak kalmış olmaları bizleri çok etkiledi. İnşallah uzun yıllar sürecek bir işbirliğine çeviririz bu girişimimizi” demişti.
Doğduğu Kapadokya’ya götürmek istiyoruz
Geçtiğimiz günlerde Zeynep Bosna ile tekrar karşılaşma şansım oldu. Kedisine yeni mağazaların açılıp açılmadığını sordum. Zeynep Bosna, “Mersin ile Anadolu’ya ilk adımı attık. İstanbul’da Eyüp ilçesine bağlı Göktürk semtinde de geçtiğimiz hafta bir mağaza açtık. Bu mağazamıza ek olarak kısa zamanda Bağdat Caddesi için görüşmelerimiz ve arayışımız devam ediyor. Birkaç alışveriş merkezi ile temasımız var. Yakın zamanda oralarda da şubelerimiz olacak. Ardından Anadolu’da büyümek istiyoruz” diyor. 20 yılı aşkın bir süre hem finans hem de telekomünikasyon sektörlerinde, pazarlama alanında çalışmış bir profesyonel olan Zeynep Bosna’ya Anadolu’daki büyüme planlarını soruyorum. Yanıtı, “İlk olarak Ankara. Esnek bir bayilik modeli geliştirdik. Bu modelle birçok kentte olma hedefindeyiz. Ama en önemli hayalimiz Kapadokya. Leonidas’ı doğduğu topraklara götürmek istiyoruz. Hedefimiz 4 yılda 15 mağazaya ulaşmak” oldu.