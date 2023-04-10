Karadeniz, Karayipler’de bir anlaşma için daha görüşüyor

Dünyanın en büyük yüzer elektrik santrali şirketlerinden Karadeniz Holding’e ait Karpowership, Karayip ülkelerinden Trinidad ve Tobago ile temasa geçti. Karpowerhip Yönetim Kurulu Danışmanı Şander ve Trinidad ve Tobago Enerji ve Enerji Endüstrileri Bakanı Stuart R. Young enerji alanında iş birliğini görüştü.

Gemicilik ve enerjiyi bu­luşturan Karadeniz Hol­ding, alanında dünyanın en büyük şirketlerinden biri. Onu bir enerji veya denizcilik şirke­tinden ayıran özelliği yüzer sant­raller konusunda en büyük filoya sahip olması. Asya’dan Afrika’ya, Avrupa’dan Amerika kıtasına ka­dar dünyanın farklı coğrafyala­rına enerji sağlayan Karadeniz Holding’e ait Karpowership, 1996 yılında girdiği sektörde 6 bin MW’lık kurulu güce sahip 36 ge­miyle faaliyet gösteriyor.

30 MW'tan başlayıp 470 MW'a kadar menzile sahip olan santral­ler, Gana, Endonezya, Mozambik, Zambiya, Gambiya, Sierra Leo­ne, Sudan, Küba, Guinea Bissau ve Senegal, Brezilya, Küba, Yeni Kaledonya, Fildişi Sahili, Domi­nik Cumhuriyeti gibi ülkelerde faaliyet gösteriyor. Karpowers­hip, rotayı yeni bir ülkeye kırmak için görüşmelere başladı. Bu ül­ke Karayip Adaları’nda yer alan Trinidad ve Tobago.

Kişi başı ge­liri 25 bin dolara ulaşan Karayip­ler’in en zengin ülkelerinden bi­ri olan Trinidad ve Tobago’da bu konuda geçtiğimiz haftalarda ilk görüşme gerçekleşti. Trinidad ve Tobago Enerji Bakanlığı ofisin­de gerçekleşen görüşmeye ülke­nin Enerji ve Enerji Endüstrile­ri Bakanı Stuart R. Young, Türki­ye Büyükelçisi Bengü Yiğitgüden ve Karpowership Yönetim Kuru­lu Danışmanı ve eski Büyükelçi Şander Gürbüz katıldı. Trinidad ve Tobago Enerji Bakanlığı’nın resmi sitesinden duyurduğu gö­rüşmede Türk şirketin çalışmala­rı hakkında bilgi alışverişinde bu­lunurken, ülkedeki enerji ihtiya­cına yönelik adımlar görüşüldü.

Geçen yıl DÜNYA Gazetesi duyurmuştu

Dünyanın en önemli yüzer enerji santralleri filosuna sahip Karpowership ile ilgili yeni bilgi­leri yine bu sayfadan sizlere du­yurmaya çalıştık. Hatırlayacağı­nız üzere geçen yılın nisan ayında duyurduğumuz haberde, şirketin Brezilya Fildişi Sahili, Dominik ve Yeni Kaledonya’ya gireceğini ilk kez DÜNYA Gazetesi’nde siz­lerle paylaşmıştık. Haberimizin ardından Karpowership, anlaş­mayı onayladığını duyurmuştu.

Bu yılın şubat ayında da Karade­niz Holding’in Küba ile yapılan enerji sözleşmesini genişlettiği­ni, 8'inci geminin de ülkeye var­dığını yazmıştık. Küba hüküme­tine bağlı elektrik kuruluşu Uni­on Electrica yöneticileri, 240 MW'lık Süheyla Sultan adlı bu santralin başkentteki Havana Li­manı'na yanaştığını duyurmuştu.