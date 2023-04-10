Karadeniz, Karayipler’de bir anlaşma için daha görüşüyor
Dünyanın en büyük yüzer elektrik santrali şirketlerinden Karadeniz Holding’e ait Karpowership, Karayip ülkelerinden Trinidad ve Tobago ile temasa geçti. Karpowerhip Yönetim Kurulu Danışmanı Şander ve Trinidad ve Tobago Enerji ve Enerji Endüstrileri Bakanı Stuart R. Young enerji alanında iş birliğini görüştü.
Gemicilik ve enerjiyi buluşturan Karadeniz Holding, alanında dünyanın en büyük şirketlerinden biri. Onu bir enerji veya denizcilik şirketinden ayıran özelliği yüzer santraller konusunda en büyük filoya sahip olması. Asya’dan Afrika’ya, Avrupa’dan Amerika kıtasına kadar dünyanın farklı coğrafyalarına enerji sağlayan Karadeniz Holding’e ait Karpowership, 1996 yılında girdiği sektörde 6 bin MW’lık kurulu güce sahip 36 gemiyle faaliyet gösteriyor.
30 MW'tan başlayıp 470 MW'a kadar menzile sahip olan santraller, Gana, Endonezya, Mozambik, Zambiya, Gambiya, Sierra Leone, Sudan, Küba, Guinea Bissau ve Senegal, Brezilya, Küba, Yeni Kaledonya, Fildişi Sahili, Dominik Cumhuriyeti gibi ülkelerde faaliyet gösteriyor. Karpowership, rotayı yeni bir ülkeye kırmak için görüşmelere başladı. Bu ülke Karayip Adaları’nda yer alan Trinidad ve Tobago.
Kişi başı geliri 25 bin dolara ulaşan Karayipler’in en zengin ülkelerinden biri olan Trinidad ve Tobago’da bu konuda geçtiğimiz haftalarda ilk görüşme gerçekleşti. Trinidad ve Tobago Enerji Bakanlığı ofisinde gerçekleşen görüşmeye ülkenin Enerji ve Enerji Endüstrileri Bakanı Stuart R. Young, Türkiye Büyükelçisi Bengü Yiğitgüden ve Karpowership Yönetim Kurulu Danışmanı ve eski Büyükelçi Şander Gürbüz katıldı. Trinidad ve Tobago Enerji Bakanlığı’nın resmi sitesinden duyurduğu görüşmede Türk şirketin çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulunurken, ülkedeki enerji ihtiyacına yönelik adımlar görüşüldü.
Geçen yıl DÜNYA Gazetesi duyurmuştu
Dünyanın en önemli yüzer enerji santralleri filosuna sahip Karpowership ile ilgili yeni bilgileri yine bu sayfadan sizlere duyurmaya çalıştık. Hatırlayacağınız üzere geçen yılın nisan ayında duyurduğumuz haberde, şirketin Brezilya Fildişi Sahili, Dominik ve Yeni Kaledonya’ya gireceğini ilk kez DÜNYA Gazetesi’nde sizlerle paylaşmıştık. Haberimizin ardından Karpowership, anlaşmayı onayladığını duyurmuştu.
Bu yılın şubat ayında da Karadeniz Holding’in Küba ile yapılan enerji sözleşmesini genişlettiğini, 8'inci geminin de ülkeye vardığını yazmıştık. Küba hükümetine bağlı elektrik kuruluşu Union Electrica yöneticileri, 240 MW'lık Süheyla Sultan adlı bu santralin başkentteki Havana Limanı'na yanaştığını duyurmuştu.