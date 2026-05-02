Karar yorgunluğu: Liderliğin görünmeyen krizi

Bir CEO’nun gün içinde kaç karar verdiğini hiç düşün­dünüz mü? Küresel araştırmalar bu sayının yüzlerle ifade edildi­ğini söylüyor. Ancak mesele ar­tık bu kararların sayısı değil. Asıl mesele, hangilerinin alınmadı­ğı. Çünkü iş dünyası yeni bir eşi­ğe gelmiş durumda: Karar almak bir güç göstergesi olmaktan çıkı­yor, karar elemek ise yeni lider­lik becerisine dönüşüyor.

Son dönemde yayınlanan raporlar, yöneticilerin giderek artan bir karar yorgunluğu içinde olduğu­nu ortaya koyuyor. Gün boyun­ca alınan onlarca mikro karar, yöneticinin zihinsel kapasite­sini parçalara ayırıyor. E-posta onayları, toplantı tercihleri, ekip içi yönlendirmeler, bütçe detayları… Günün sonunda li­derler, stratejik düşünme için gereken zihinsel enerjiyi kay­betmiş oluyor.

Bu durum birey­sel bir tükenmişlik sorununun ötesinde kurumsal verimlilik meselesi. Çünkü yorgun zihinler daha muhafazakar kararlar alı­yor, riskten kaçınıyor ve çoğu za­man yenilikçi seçenekleri göz­den kaçırıyor. Yani karar sayısı arttıkça, karar kalitesi düşüyor. İşte tam bu noktada şirketler ye­ni bir soruyla yüzleşiyor: Daha fazla karar almak mı, yoksa doğ­ru kararları korumak mı?

Karar yükü yeniden tasarlanmalı

Geleneksel yönetim anlayı­şı lideri kararın merkezine yer­leştiriyordu. Ancak bu model ar­tık sürdürülebilir görünmüyor. Karmaşıklığın arttığı, veri akışı­nın hızlandığı bir dünyada tüm kararları merkezde toplamak sistemi yavaşlatıyor. Bu nedenle birçok şirket, karar yükünü bi­linçli olarak yeniden tasarlıyor. Operasyonel kararlar algoritma­lara devrediliyor, tekrar eden sü­reçler otomatikleştiriliyor, orta kademe yöneticilere daha fazla yetki veriliyor.

Hatta bazı orga­nizasyonlarda “karar mimarisi” adı verilen yeni bir yaklaşım geli­şiyor. Bu yaklaşımda her kararın kim tarafından, hangi veriyle ve ne hızda alınacağı baştan kurgu­lanıyor. Bu dönüşümün arkasın­da çok net bir gerçek var: İnsan zihni sınırlı. Sürekli karar almak zorunda kalan bir lider, bir süre sonra reflekslerle hareket etme­ye başlıyor. Bu da özellikle belir­sizlik dönemlerinde stratejik ha­taların kapısını aralıyor.

Stratejik sessizlik

Yeni dönemin en dikkat çeki­ci kavramlarından biri de “stra­tejik sessizlik”. Yani her konuya müdahil olmamak, her soruya cevap vermemek, her kararı üst­lenmemek. İlk bakışta pasif gi­bi görünse de aslında bu, liderli­ğin en rafine biçimlerinden biri. Stratejik sessizlik, liderin ener­jisini doğru yere saklamasını sağlıyor. Gereksiz kararları ele­mek organizasyon içinde güveni artırıyor. Çünkü çalışanlar ken­di alanlarında söz sahibi oluyor, sorumluluk alıyor ve inisiyatif geliştiriyor. Bu da hem hız hem de bağlılık yaratıyor. Bugün ba­zı global şirketlerde CEO’ların ajandalarına bakıldığında dik­kat çekici bir değişim görülü­yor.

Operasyonel detaylar ajan­dadan çıkarken yerini daha çok yön belirleme, risk okuma ve or­ganizasyon kültürünü şekillen­dirme gibi başlıklar alıyor. Yani liderin rolü karar veren kişiden, karar ortamını tasarlayan kişi­ye evriliyor. Birçok küresel şir­ket, karar yükünü bilinçli şekil­de dağıtarak daha çevik hale ge­liyor. Özellikle teknoloji ve hızlı büyüyen şirketlerde karar sü­reçleri merkezden çıkıyor. Çün­kü artık herkes biliyor ki hız, tek bir liderin kapasitesiyle sınırlı olamaz. Karar yorgunluğu eko­nomisi bize şunu söylüyor: Li­derlik artık her şeyi bilmek ve her şeye karar vermek değil. Tam tersine, neyi bilmemek ge­rektiğini ve neye karar verme­mek gerektiğini anlayabilmek.

Bugünün güçlü liderleri ka­rarlarını sadeleştiriyor, süreç­leri sistematik hale getiriyor ve yetkiyi bilinçli şekilde dağıtıyor. Çünkü rekabet avantajı artık hız­da değil; doğru yerde doğru karar alabilme kapasitesinde yatıyor.

Sorulması gereken soru…

Belki de artık şu soruyu sormanın zamanı geldi: Gerçekten daha fazla karara mı ihtiyacımız var, yoksa daha az ama daha anlamlı kararlara mı? İş dünyasının yeni dengesi bu sorunun cevabında şekilleniyor.

Peki şirketler bu dönüşüme nasıl uyum sağlayabilir?

1 Karar envanteri çıkarın: Hangi kararların gerçekten kritik olduğunu belirleyin.

2 Tekrar eden kararları sistemlere bırakın: Rutin süreçleri otomatikleştirin.

3 Yetkiyi aşağıya indirin: Karar alma gücünü ekiplerle paylaşın.

4 Karar süreçlerini tasarlayın: Kişiye bağlı değil, yapıya bağlı sistemler kurun.

5 Lider ajandasını sadeleştirin: Operasyonel detayları azaltın.

6 Sessizliği strateji olarak kullanın: Her karara müdahil olma ihtiyacını bırakın.

7 Karar kalitesini ölçün: Hız yerine etkiyi değerlendiren metrikler geliştirin.