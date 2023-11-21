Kasımın getirdikleri

Ekonominin ve sektörler hakkında etkili göstergeler olan üçüncü çeyrek sonuçları gelmeye devam ediyor.

1858’de Rowland Macy tarafından kurulan ve günümüzde büyük perakende mağazalar zinciri işleten Macy’s geçen yılın aynı döneminin yüzde 7 altında ve sadece 48 milyon dolar kâr açıklamasına rağmen sonuçların beklenenden daha iyi olmasıyla 5 günde yüzde 34 yükseldi. Bu iyimserlik dalgasının sebebi stoklardaki artışın durması ve sıfır kâr beklenirken, az da olsa kâr açıklanması.

Alibaba Group Holding’in hisseleri, şirketin üçüncü çeyrekte açıkladığı olumlu faaliyet sonuçlarına (satışlarda yüzde 8, faaliyet kârında yüzde 18 artış) rağmen, iştiraki olan Çin’in en büyük bulut hizmetleri sunucusu AliCloud’un ve Freshippo operasyonunun spin-off edilerek halka arzından vazgeçmesi nedeniyle yüzde 10’un üzerinde değer kaybı yaşadı.

ABD yönetiminin ileri teknoloji çiplerin Çin’e satışına getirdiği kısıtlamaların bu kararın alınmasında etkili olduğu söyleniyor. Bulut hizmetleri sunan şirketler hızlı büyüme potansiyelleri nedeniyle oldukça yüksek çarpanlardan işlem görüyor ve son yıllarda ülke yönetimiyle sorunlar yaşayan şirketin kârının sadece 10 katından işlem görmesi nedeniyle, bu iş kolunu ayırması ve halka arz etmesi halinde, hissedarları için önemli düzeyde değer yaratması bekleniyordu. Aynı anda şirketin kurucusunun da yüzde 0.36 oranında hisse sattığının açıklanması yatırımcıları endişelendirdi.

Alibaba’nın iki katından fazla ciroya sahip, ABD’nin en büyük perakendecisi WalMart’ın faaliyet sonuçları ABD’de gıda enflasyonunun yüzde 4-5 düzeyine indiğini, şirketin özellikle giyim ve elektronik ürünlerde piyasaya göre oldukça düşük fiyatlamasının sürdüğünü, e-ticaretin ciro içindeki payının yüzde 15’e ulaştığını gösterdi.

Geçen yıla göre satışlarını yüzde 4.9 oranında artıran şirketin yönetimi, ekim ayında satış ivmesinin yavaşlamaya başladığını, tüketici talebinin üç ay evvele göre “daha dikkatli izlediklerini,” müşterilerinin temel ihtiyaçları ile satın almak istedikleri arasında “artan ölçüde tercih yapmaya” zorlandıklarını ve promosyonlara daha fazla yanıt aldıklarını açıklayınca şirketin hisseleri yüzde 8.1 oranında değer kaybetti. Bu üç şirketin sonuçları ABD ve Çin’de perakende sektöründe yavaşlamayı işaret ederken, İngiliz ekonomisi ise büyümenin sağlanamamasından mustarip.

Buna rağmen İngiltere’de enflasyon, canlı iş gücü piyasası ve yüksek maaş artışları nedeniyle Avrupa ve ABD’nin oldukça üzerinde (yüzde 6.7) seyrediyor ve enerji fiyatlarındaki gevşeme beklense de, gelecek birkaç yıl görece yüksek seyrini sürdürmesi bekleniyor.

İktidardaki muhafazakâr partinin içindeki büyüme ve gevşek para politikası yanlısı kanat, görevini bırakmak zorunda kalan Liz Truss’ın önderliğinde vergi indirimlerine gidilmesini, böylece büyüyecek ekonomi üzerinden kamu borcunun zaman içinde daha az maliyetle çevrileceğini savunmayı sürdürürken, başbakan ve maliye bakanı enflasyonun düşürülmesini önceliklendiren politika setini uygulamaya devam ediyor.

Türkiye’nin önemli ihraç pazarlarından biri olan İngiltere ekonomisinin tekrar büyüme rotasına girmesi, ihracatçı şirketlere olumlu yansır. Küresel talebin hız kesmesiyle, emtiadaki balonun zayıflaması, bu yıl pek çok hammaddede daha gerçekçi fiyatlamaları gündeme getirdi. Çelik ve sünger fiyatlarındaki gerilemenin, mobilya üreticilerinin, pamuktaki sert geri çekilmenin ise tekstil üreticilerinin bilançolarına olumlu yansıması bekleniyor.

Gayrimenkul sektöründe ciddi sorunlar yaşayan Çin’in en büyük mobilya şirketlerinden Suofeiya Home Collection ve Jason Furniture Hangzhou’nun açıkladığı olumlu sonuçlar bu beklentiyi doğrular nitelikte. Özellikle Jason’ın satışlarındaki hızlı artış Çin’deki tüketim dinamiklerinin daha da yakından takip edilmesi gerektiğini gösteriyor. Halka açık şirketlerin dördüncü çeyrek sonuçları, 2024’de küresel ekonomiye dair daha tutarlı çıkarımlar yapmaya imkân verecek.

Her kış yerini bahara bırakır. ABD’de düşüşü teyit eden rakamların gelmesi ile birkaç gün içinde sert yükselen piyasalar geçtiğimiz haftayı yatay geçirirken tahvillerdeki görece rahatlama küresel piyasalara sınırlı bir iyimserlik verdi.