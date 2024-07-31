  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Talha APAK
  4. Kayıt dışı işlemlere yönelik vergi incelemesi genişliyor

Kayıt dışı işlemlere yönelik vergi incelemesi genişliyor

Talha APAK
Talha APAK MEVZUATIN İÇİNDEN

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ha­zırlanan ve vergi kanunlarında birçok ye­ni düzenlemeyi içeren vergi paketi TBMM’de görüşülerek kanunlaştı. Bu düzenlemeler dı­şında, Vergi Denetim Kurulu’nun risk anali­zi sistemi üzerinden yaptığı tespitler neti­cesinde 2815 büyük mükellefin incelemeye alındığı Bakanlıkça kamuoyuna açıklandı.

Vergi incelemesine tabi olanlar

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre ince­lemeye tabi olanlar; “Bu kanuna veya diğer ka­nunlara göre defter ve hesap tutmak, evrak ve vesikaları muhafaza ve ibraz etmek mecburi­yetinde olan gerçek ve tüzel kişiler vergi ince­lemelerine tabidirler” şeklinde belirtilmiştir.

İlgili kanun maddesinde; her ne kadar vergi incelemesine gerçek ve tüzel kişiler tabidir denilmiş olsa da, tüzel kişiliği olmayan te­şekküller şayet vergisel nitelikli iş ve işlem­ler yapmakta; defter ve hesap tutma, evrak ve vesikaları saklama ve ibraz yükümlülüğü al­tında ise vergi incelemesine tabi olacaktır.

Vergi incelemesindeki amaç

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre; “Vergi incelemesinden maksat, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak tespit etmek sağlamaktır. İncelemeye yetkili olanlar tarafından gerek görüldüğü takdirde inceleme, işletmeye dahil iktisadi kıymetle­rin fiili envanterinin yapılmasına ve beyan­namelerde gösterilmesi gereken unsurların tetkikine de teşmil edilebilir.”

İlgili mevzuat hükmü gereğince; vergi ince­lemesinden maksat sadece vergi kayıp ve ka­çağını araştırıp bulmak değildir. İncelemeye yetkili olanlar, vergi mükellefi ve vergi sorum­lularının vergi ödevleriyle ilgili yükümlülük­lerini mevzuata uygun yerine getirip getir­mediğinin kontrolünü yaparak, gerçek mat­rah tespitini yapmayı amaçlamaktadır. Yine gerekli görülürse, hesapların incelenmesinin yanında fiili durumları araştırıp incelemek suretiyle de inceleme yapılabilmektedir.

Örneğin, mükellefin yükümlülüğünü za­manında yerine getirip getirmediği ve­ya matrahının gerçeği yansıtıp yansıtma­dığı incelenir. Bununla birlikte vergilerin doğruluğunun araştırılması ve mükellefin bilgilendirilmesi de vergi incelemesinin amaçlarından biridir. Bilinmelidir ki vergi incelemesiyle birlikte mutlaka ek bir tarhi­yat yapılması zorunlu değildir, diğer taraf­tan eğer fazla vergi salınmışsa, ödenen bu fazla tutarın iadesi de vergi incelemesiyle sağlanabilmektedir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kamuoyu açıklaması

Sosyal medyada bazı hesaplar üzerinden di­jital vergi levhası bilgilerinin paylaşılarak ver­gi yükümlülükleri ile ilgili haberler yapıldığı görülmektedir. Bu çerçevede aşağıdaki açıkla­mayı yapma zarureti doğmuştur.

Mükelleflerimizin beyanlarının doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamak amacıyla Vergi Denetim Kurulumuzun risk analiz siste­mi üzerinden yaptığı tespitler neticesinde, 2815 büyük mükellefin halihazırda toplam %27’si nezdinde vergi incelemelerine devam edilmek­tedir. Bu oranın müteakip dönemde daha da ar­tırılması planlanmaktadır. Ayrıca yine sürekli zarar beyan eden mükelleflerden büyüklüğü ve sektörüne göre beyanı riskli değerlendirilen ön­celikle 735 mükellef nezdinde vergi incelemeleri yürütülmektedir. Buna ek olarak vergi inceleme istatistikleri mükellef büyüklüklerine göre tes­pit edilerek Vergi Denetim Kurulu yıllık faaliyet raporunda ayrıca kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Vergi paketi kanunlaştı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ha­zırlanan ve vergi kanunlarında birçok yeni dü­zenlemeyi içeren vergi paketi TBMM’de ka­bul edilerek 28/7/2024 tarihinde kanunlaştı. Bu kanun ile; vergi cezalarının artırılması, bazı istisna ve indirimlerin kaldırılacağı ve kayıt dışı ekonomi ile daha güçlü bir şekilde mücadele amaçlanmıştır. Paketle birlikte, is­tisnalar nedeniyle ödenecek vergisi çıkma­yan mükelleflere yurt içi asgari kurumlar vergisi getirilmektedir.

Buna göre, kazançlarından istisna ve in­dirimler düşüldüğünde ödenecek vergisi çıkmayan mükellefler, bu indirimler dü­şülmeden önceki kurum kazançları üze­rinden artık yüzde 10 oranında asgari vergi ödeyeceklerdir. Asıl olan, adil ve uygulana­bilir bir vergi sisteminin hayata geçirilme­si olmalıdır.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
“Son paket vergide adaleti sağlayacak mı?” 24 Temmuz 2024
Maliye harcama ve gelir beyanı sorgulamasına başladı mı? 17 Temmuz 2024
Kıdem tazminatı sorunsalı çözülmeli 10 Temmuz 2024
Vergi vermeyenler, vergi verenlerin sabrını zorluyor! 03 Temmuz 2024
Yeni vergi paketi, öneriler ve eleştiriler 25 Haziran 2024
İhracatçılara yönelik iki önemli düzenleme 12 Haziran 2024
Gayrimenkul alım/satımında vergilendirilme sorunu ve beklentiler 05 Haziran 2024
Dövizle sözleşme ve ödeme yasağında son durum 29 Mayıs 2024
İnşaat işinde kat karşılığı mı hasılat paylaşımı mı? 22 Mayıs 2024
Fakir şirketlerin zengin patronları! 15 Mayıs 2024