 Kentsel dönüşümün finansmanında yeni bir alternatif: Proje gayrimenkul yatırım fonları ve sürdürülebilirlik

Kentsel dönüşüm, yalnızca bina yenile­me süreci değil, aynı zamanda ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarıyla şehirlerin ye­niden tasarlanması anlamına geliyor. Günü­müzde karbon salınımının azaltılması, enerji verimliliği ve sürdürülebilir şehircilik uygula­maları, bu dönüşüm projelerinin vazgeçilmez unsurları arasında yer alıyor. Ancak bu viz­yonun hayata geçmesi için finansman konu­su halen büyük bir engel teşkîl ediyor.

Kentsel dönüşümün finansmanında geleneksel finans­man yöntemleri çoğu zaman yüksek maliyetli ve erişimi zor modeller olarak kalmaktadır. Hayatımıza Temmuz 2024 ile giren Proje Gay­rimenkul Yatırım Fonları (Proje GYF) ise, be­lirli bir projeye özel olarak kurulabilmesi ve fi­nansmanı çeşitlendirebilmesi sayesinde hem dönüşüm süreçlerini hızlandırabilir hem de sürdürülebilirlik odaklı projeleri destekleye­rek daha uygun maliyetli finansman imkânla­rı yaratabilir.

Kentsel dönüşümde finansman sorunları ve mevcut modeller

Kentsel dönüşüm projeleri yapısı gere­ği yüksek maliyetli ve uzun vadeli yatırımlar olup, proje sahiplerinin ve yatırımcıların fi­nansmana erişiminde bazı zorluklarla karşı­laşmasına neden olabilmektedir:

1 Özkaynak gereksinimi: Müteahhitlerin ve yatırımcıların büyük ölçüde banka kredile­rine veya özkaynak kullanımına bağımlı olma­sı, projelerin başlamasını zorlaştırmaktadır.

2 Uzun geri dönüş süreleri: Dönüşüm proje­lerinin tamamlanması yıllar alabilmekte, bu da yatırımcılar için likidite riskleri yarat­maktadır.

3 Yeşil dönüşüm finansmanının yetersizliği: Karbon salınımını azaltan, enerji verimli binalar inşa eden veya çevresel sürdürülebi­lirlik odaklı projeler için fonlama seçenekleri sınırlıdır.

Bu sorunların çözümü için esnek, proje baz­lı ve sürdürülebilir finansmana uyumlu yeni araçlara ihtiyaç duyulduğunu söylesek yanlış olmayacaktır.

Proje GYF, münhasıran bağımsız bölüm top­lam brüt alanının yarısından fazlasının konut kullanımına ayrıldığı gayrimenkul projelerine yatırım yapmak üzere kurulabilen yatırım fon­larıdır. Bu model, özellikle kentsel dönüşüm projelerinde, müteahhitlerin özkaynak yükü­nü hafifletmek, yatırımcıların projeye katılı­mını kolaylaştırmak ve çevresel sürdürülebi­lirlik hedeflerine uygun projeleri desteklemek açısından büyük bir avantaj sunmaktadır. Pro­je GYFler,

-Yatırımcı tabanını genişletir ve finans­man kaynaklarını çeşitlendirebilir

-Sürdürülebilir projeleri önceliklendire­bildiği noktada finansmana erişimi artırabilir

-Riskin yayılmasını sağlar ve finansal sür­dürülebilirliği artırır

-Kamu ve özel sektör iş birliğini güçlendirir

Sürdürülebilir kentsel dönüşüm için Proje GYF’nin rolü

Kentsel dönüşüm sürecinin geleceğinde karbon salınımını azaltan, enerji verimli ve sürdürülebilir projeler büyük önem taşıyor. Ancak bu tür projelerin geleneksel finansman mekanizmalarıyla yeterince desteklenmediği­ni de biliyoruz. O halde, kentsel dönüşüm sü­reçlerinde Proje GYF’den olabildiğince fayda­lanmak gerekiyor. Çünkü;

-Proje GYF, kentsel dönüşüm projelerinin finansmanında hem likidite sorunlarını çöze­bilecek hem de sürdürülebilir finansman araç­larına erişimi kolaylaştırabilecek bir model sunuyor.

-Sürdürülebilir dönüşüm projeleri için ye­şil finansman kaynaklarıyla uyumlu hale geti­rildiğinde, daha düşük maliyetli ve uzun vadeli finansman sağlanabilir düşüncesindeyim.

-Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların ka­tılımını artırarak, kentsel dönüşüm projeleri­ni daha hızlı, şeffaf ve erişilebilir hale getirebi­leceği ise muhakkak.

Önümüzdeki dönemde, Proje GYF’nin sür­dürülebilir dönüşüm projelerine nasıl entegre edileceği ve yeşil finansman fırsatlarının nasıl değerlendirileceği, Türkiye’nin kentsel dönü­şüm stratejilerinde belirleyici bir faktör ola­caktır.