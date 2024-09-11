KGK bir denetim ve eğitim kurumudur
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), 660 sayılı KHK’ya göre Kurum, kararnamede belirtilen görevleri yerine getirmek üzere kamu tüzel kişiliğini haiz ve idari özerkliğe sahip, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilişkili bir kamu kurumu olarak kurulmuştur.
Türkiye’de denetim raporlarının doğru ve bağımsız olarak hazırlanmasına ilişkin kamu yararını korumak, doğru, güvenilir ve karşılaştırılabilir finansal bilginin sunumunu sağlamak ve borsa şirketleri, bankalar ve sigorta şirketleri olmak üzere belirlenen büyük ölçekli şirketlerin denetimlerini gözetmek için kurulmuş olan düzenleyici ve denetleyici bir devlet kurumu.
Kamu gözetimi ve bağımsız denetim nedir?
Kamu Gözetimi; gerçeğe ve ihtiyaca uygun bilgiye dayalı ve güvenilir bağımsız denetim raporlarının hazırlanmasını sağlayarak yatırımcıları ve kamu yararını korumak amacıyla başta halka açık şirketler, finansal kuruluşlar ve sigorta şirketleri olmak üzere bağımsız denetime tabi şirketlerin bağımsız denetiminin bir kamu otoritesi tarafından incelenmesidir.
Bağımsız Denetim; finansal tablo ve diğer finansal bilgilerin, finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda, gerekli bağımsız denetim teknikleri kullanılarak denetlenmesi ve değerlendirilerek bir rapora bağlanmasıdır.
Bağımsız denetime kimler tabi, şartları nedir?
Bağımsız Denetime, halka açık şirketler, finansal kuruluşlar ve sigorta şirketleri gibi faaliyetleri bakımından kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar ile aktif toplamı, net satış hasılatı ve çalışan sayısı açısından belirlenen eşik değerleri aşan sermaye şirketleri tabidir.
Bağımsız denetime tabi olma şartları her yıl yeniden belirleniyor. Buna göre, kurum tarafından zorunlu olarak belirlenen şirketler dışında kalan, aşağıdaki ölçütlerden en az ikisinin eşik değerleri art arda iki hesap döneminde aşan şirketler için 1/1/2024 tarihinde geçerli olmak üzere bir önceki yıl sonu verileri;
-Aktif toplamı 150 milyon TL’yi, (önceki yıl 75 milyon)
-Yıllık net satış hasılatı 300 milyon TL’yi (önceki yıl 150 milyon)
-Çalışan sayısı 150 kişiyi (önceki yıl 150 kişi
Bağımsız denetimi kimler yapar?
Bağımsız Denetim; bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından yapılır.
Bağımsız Denetçi; yeminli mali müşavirlik ya da serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatını almış meslek mensubu arasında Kamu Gözetimi Kurumu tarafından yetkilendirilen kişidir.
Bağımsız Denetim Kuruluşu; Kamu Gözetimi Kurum’undan bağımsız denetim alanında faaliyete bulunma yetkisi alan bağımsız denetim şirketidir.
Eğitim ve sürdürülebilirlik
Bağımsız denetçilerin etik kurallara uygun ve yüksek kalitede bağımsız denetim hizmeti sunabilmeleri amacıyla mesleki bilgi ve becerilerinin ihtiyaç duyulan seviyede tutulmasına ve geliştirilmesine yönelik; Kamu Gözetim Kurumu tarafından bugüne kadar çeşitli üniversiteler ve meslek kuruluşlarıyla iş birliği yaparak bağımsız denetçilere ve mevzuatına ilişkin çok kapsamlı eğitim çalışmaları yürüttü, bağımsız denetçi sınavları yaptı. Bunun dışında KGK; mevzuat değişiklikler, muhasebe ve denetim standartlarına ilave olarak sürdürülebilirlik standartları yayınladı. Bunlara bağlı olarak çeşitli projeler üretti.
Teknolojik gelişmeler; ülkeleri, ekonomileri, finansal piyasaları ve işletmeleri birbirlerine yakınlaştırmakta ve bu hızlı değişimle birlikte paydaşların denetimden beklentileri de değişmektedir. Günümüzde, bağımsız denetimin yanı sıra farklı konularda da detaylı ve kapsamlı bilgiler ve güvence hizmetleri talep edilmeye başlanmış ve bu durum sürdürülebilirlik alanında güvence hizmetinin doğmasına neden olmuştur.
Son olarak, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca bu kapsamdaki kurum, kuruluş ve işletmelerin sürdürülebilirlik raporlarının hazırlanmasında esas alınacak Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’nın (TSRS) uygulaması konusunda KGK yetkili kurum olarak belirlendi.
KGK; bu yetkiye dayanarak TSRS’nin uygulama kapsamına ilişkin kurul kararını 29/12/2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlayarak, ilgili kararın 1/1/2024 tarihinde veya sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere yürürlüğe koymuş oldu.
Bünyesinde 17.419 Bağımsız Denetçi, 424 Bağımsız Denetim Kuruluşu bulunan KGK; kurulduğu günden bugüne kadar, bağımsız denetim konusunda ciddi çalışmalar yürüttü, projeler üretti, kamuya ve özel sektör kuruluşlarına önemli katkılarda bulundu. Özellikle, sürdürülebilirlik ve bu hususta planlanan denetimler ile üretilen projeler konusunda KGK desteklenmeli ve sahip çıkılmalıdır.