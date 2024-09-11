KGK bir denetim ve eğitim kurumudur

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Stan­dartları Kurumu (KGK), 660 sayılı KHK’ya göre Kurum, kararnamede belirtilen görevleri ye­rine getirmek üzere kamu tüzel kişiliğini haiz ve idari özerkliğe sahip, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilişkili bir kamu kurumu olarak kurulmuştur.

Türkiye’de denetim raporlarının doğru ve ba­ğımsız olarak hazırlanmasına ilişkin kamu yara­rını korumak, doğru, güvenilir ve karşılaştırılabi­lir finansal bilginin sunumunu sağlamak ve bor­sa şirketleri, bankalar ve sigorta şirketleri olmak üzere belirlenen büyük ölçekli şirketlerin dene­timlerini gözetmek için kurulmuş olan düzenleyi­ci ve denetleyici bir devlet kurumu.

Kamu gözetimi ve bağımsız denetim nedir?

Kamu Gözetimi; gerçeğe ve ihtiyaca uygun bil­giye dayalı ve güvenilir bağımsız denetim raporla­rının hazırlanmasını sağlayarak yatırımcıları ve kamu yararını korumak amacıyla başta halka açık şirketler, finansal kuruluşlar ve sigorta şirketle­ri olmak üzere bağımsız denetime tabi şirketlerin bağımsız denetiminin bir kamu otoritesi tarafın­dan incelenmesidir.

Bağımsız Denetim; finansal tablo ve diğer fi­nansal bilgilerin, finansal raporlama standart­larına uygunluğu ve doğruluğu hususunda, ge­rekli bağımsız denetim teknikleri kullanılarak denetlenmesi ve değerlendirilerek bir rapora bağlanmasıdır.

Bağımsız denetime kimler tabi, şartları nedir?

Bağımsız Denetime, halka açık şirketler, finan­sal kuruluşlar ve sigorta şirketleri gibi faaliyetleri bakımından kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar ile aktif toplamı, net satış hasılatı ve çalışan sayı­sı açısından belirlenen eşik değerleri aşan serma­ye şirketleri tabidir.

Bağımsız denetime tabi olma şartları her yıl ye­niden belirleniyor. Buna göre, kurum tarafından zorunlu olarak belirlenen şirketler dışında kalan, aşağıdaki ölçütlerden en az ikisinin eşik değerle­ri art arda iki hesap döneminde aşan şirketler için 1/1/2024 tarihinde geçerli olmak üzere bir önceki yıl sonu verileri;

-Aktif toplamı 150 milyon TL’yi, (önceki yıl 75 milyon)

-Yıllık net satış hasılatı 300 milyon TL’yi (önceki yıl 150 milyon)

-Çalışan sayısı 150 kişiyi (önceki yıl 150 kişi

Bağımsız denetimi kimler yapar?

Bağımsız Denetim; bağımsız denetçiler ve ba­ğımsız denetim kuruluşları tarafından yapılır.

Bağımsız Denetçi; yeminli mali müşavirlik ya da serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatını almış meslek mensubu arasında Kamu Gözetimi Kurumu tarafından yetkilendirilen kişidir.

Bağımsız Denetim Kuruluşu; Kamu Gözeti­mi Kurum’undan bağımsız denetim alanında faa­liyete bulunma yetkisi alan bağımsız denetim şir­ketidir.

Eğitim ve sürdürülebilirlik

Bağımsız denetçilerin etik kurallara uygun ve yüksek kalitede bağımsız denetim hizmeti sunabilmeleri amacıyla mesleki bilgi ve bece­rilerinin ihtiyaç duyulan seviyede tutulmasına ve geliştirilmesine yönelik; Kamu Gözetim Ku­rumu tarafından bugüne kadar çeşitli üniver­siteler ve meslek kuruluşlarıyla iş birliği yapa­rak bağımsız denetçilere ve mevzuatına ilişkin çok kapsamlı eğitim çalışmaları yürüttü, ba­ğımsız denetçi sınavları yaptı. Bunun dışında KGK; mevzuat değişiklikler, muhasebe ve dene­tim standartlarına ilave olarak sürdürülebilirlik standartları yayınladı. Bunlara bağlı olarak çe­şitli projeler üretti.

Teknolojik gelişmeler; ülkeleri, ekonomileri, finansal piyasaları ve işletmeleri birbirlerine ya­kınlaştırmakta ve bu hızlı değişimle birlikte pay­daşların denetimden beklentileri de değişmek­tedir. Günümüzde, bağımsız denetimin yanı sıra farklı konularda da detaylı ve kapsamlı bilgiler ve güvence hizmetleri talep edilmeye başlanmış ve bu durum sürdürülebilirlik alanında güvence hizmetinin doğmasına neden olmuştur.

Son olarak, 660 sayılı Kanun Hükmünde Ka­rarname uyarınca bu kapsamdaki kurum, kuru­luş ve işletmelerin sürdürülebilirlik raporlarının hazırlanmasında esas alınacak Türkiye Sürdürü­lebilirlik Raporlama Standartları’nın (TSRS) uy­gulaması konusunda KGK yetkili kurum olarak belirlendi.

KGK; bu yetkiye dayanarak TSRS’nin uygula­ma kapsamına ilişkin kurul kararını 29/12/2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlayarak, ilgili kara­rın 1/1/2024 tarihinde veya sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere yürürlü­ğe koymuş oldu.

Bünyesinde 17.419 Bağımsız Denetçi, 424 Ba­ğımsız Denetim Kuruluşu bulunan KGK; ku­rulduğu günden bugüne kadar, bağımsız dene­tim konusunda ciddi çalışmalar yürüttü, proje­ler üretti, kamuya ve özel sektör kuruluşlarına önemli katkılarda bulundu. Özellikle, sürdürü­lebilirlik ve bu hususta planlanan denetimler ile üretilen projeler konusunda KGK desteklenmeli ve sahip çıkılmalıdır.